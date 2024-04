MALA INFORMACIÓN CULPABLE por Héctor Vega

Recientemente el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) informó a la prensa el interés del gobierno de Chile de ubicarse como el primer productor mundial de cobre, contabilizando para ello la entrada en funcionamiento de Quebrada Blanca II de Teck y Rajo Inca, más la expansión productiva de Collahuasi y Manto Verde, por lo que en los próximos 10 años, Cochilco, según estas declaraciones, mantendría una participación de 23% en el mercado mundial. En el curso de la entrevista la principal preocupación del ejecutivo es la de preservar la posición en el mercado internacional de primer productor de cobre (Cf. Economía y Negocios. El Mercurio. 12 de Abril de 2024).

La alternativa de crear la industria del cobre con elaboraciones que representan varias veces el valor del mineral no está en la mirada a futuro de Cochilco. Chile privilegia la exportación de concentrados, desde donde las FURE del exterior rescatan los subproductos de mayor valor que el cobre.

Este proceso se realiza a partir de 5 puertos del territorio, donde la falta de control de esta virtual subfacturación de los embarques ha significado pérdidas multimillonarias para el Fisco de Chile. Ante la pregunta del periodista sobre el control de las exportaciones en los puertos de embarque, el vicepresidente expresó que busca determinar si lo de la subfacturación (lo denomina subdeclaración) es cierto o no, para consiguientemente aclarar el grado de competencia y facultades de los diversos organismos que intervienen en los puertos.

Resulta sorprendente, por decir lo menos, el grado de desinformación del vicepresidente de Cochilco. Desinformación que le impide, controlar los Documentos de Salida (DUS) que el Servicio de Aduanas otorga en los puertos. Amén de ignorar los procesos que rentabilizan a las transnacionales que operan en el país en su lógica cadena de valor.

Chile registra como subfacturación US$ 6.348 millones entre los años 2006 y la primera mitad de 2016, es decir 3,2% del total de los valores de exportación. De ese monto US$ 2516 millones (40%) corresponde a transacciones en el marco del contrato entre Codelco y Minmetals.

En relación al resto de las transacciones US$ 3.833 millones, o sea 1,9% del valor total de las exportaciones, se observa una baja promedio en la subfacturación, de US $ 567 millones anual entre 2006 y 2010 y a US$ 182 millones entre 2011 y 2015. Por tanto, la subfacturación promedio de 3,1% entre 2006-2010 cayó a 0,9% entre 2011-2015.

Las ventas a China representan la mayor cantidad de subfacturaciones para el período 2006-2016.

¿Qué ocultan las subfacturaciones?

En el fondo de las bateas donde se acumulan los barros anódicos, 1 tonelada de dichos depósitos contiene 2 kilos de oro. Existen otros subproductos que salen en los cátodos que Codelco vende al mundo, se funden nuevamente, se les agregan otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, et cetera) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Ese acto eleva el valor del producto en un 50%. Es decir puede llegar la tonelada a los US $13.956.

Un estudio de CEPAL, con cifras a 2019 revela que el contenido de plata y oro de los concentrados exportados desde Chile contiene alrededor de 2 gramos de oro por tonelada métrica y aproximadamente 98 gramos de plata por tonelada métrica (CEPAL Review N° 127. Abril, 2019).

Cifras del WITS

Los países industrializados obtienen altos precios en el comercio de aleaciones maestras de cobre. Según datos obtenidos del _Cuadro de Soluciones Comerciales Integradas en el Mundo_ (WITS, sigla en inglés), Suiza obtiene en el mercado de Aleaciones con 10 países europeos precios superiores entre 7,10 dólares por sobre los 3,80 dólares por libra que recibe Chile por la materia prima (cifras de 2023). Estas aleaciones (hay 400 en el mundo) que se venden en el mundo se fabrican con subproductos de los concentrados de cobre que exporta Chile. Dichos subproductos en general no se pagan. Salen de Chile sin cancelar los derechos arancelarios correspondientes.

Conclusión

La estrategia de explotación de concentrados de cobre está dada por la vida útil de la actividad en Chile. Según el Servicio de Geología de Estados Unidos (USGS) nuestras reservas de cobre alcanzan a 190 millones de toneladas, de manera que al ritmo actual de explotación de 5,7 MTF anuales, en tres décadas más esta riqueza no renovable habrá salido de nuestro territorio en calidad de concentrado, dejando escapar las mayores riquezas que se encuentran en los subproductos.

Es por tanto el momento de reaccionar fundiendo y refinando el cobre en nuestro país. La subfacturación, o no pago de los subproductos del concentrado de cobre exportado, debe terminar. Práctica, que como hemos señalado, no es controlada por las autoridades de Impuestos Internos y Aduanas. Menos aún por Cochilco que, según las declaraciones de su vicepresidente aún se encuentra en la etapa de informarse acerca de lo que sucede en los puertos y Aduanas de Chile.

El conjunto de estas instituciones deben ser intervenidas para restablecer así la Soberanía del Estado de Chile sobre los recursos naturales de su territorio.

¡No creo que el capital transnacional haya encontrado un final tan triunfal cómo este!

Santiago, Abril 14 2024