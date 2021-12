La ultraderecha fue derrotada en Chile

Una nueva izquierda llega al poder en Chile de la mano de Gabriel Boric, que será el próximo presidente del país después de derrotar a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones, con el 55,87% de los votos, frente al 44, 13% del candidato de extrema derecha. En un Chile que terminó por refrendar en las urnas ese deseo de cambio plasmado en el proceso constituyente. Un contundente respaldo para un camino que no será fácil ya que Boric tiene ahora el difícil reto de armar un gobierno en el que se integren numerosas sensibilidades. En la segunda vuelta, y clave para su victoria, fueron los apoyos de sectores del centroizquierda e incluso centristas chilenos. Ahora Boric, tal y como explica políticas para RFI la doctora en Ciencias de la Universidad de Lovaina (Bélgica), Paulina Astroza, tendrá el difícil reto de «buscar un gran equilibrio con sectores muy izquierdistas que seguramente lo presionen con los apoyos del centroizquierda que llega en segunda vuelta «tras moderar su discurso para engrosar el espectro que lo ha llevado al poder. RFI

-Líderes de Cuba, Argentina, Venezuela, Bolivia, España y la Unión Europea, entre otros, felicitan a Gabriel Boric por su elección como el presidente de Chile. Hispantv

-La administración Biden está citando el cambio climático para aumentar drásticamente el estándar de kilometraje del vehículo a 55 millas por galón para 2026. La Casa Blanca espera que esto dé como resultado la duplicación de las ventas de vehículos eléctricos en los próximos años. RT

-La primera mujer y la más votada de la historia de Honduras: Xiomara Castro es proclamada oficialmente como presidenta. RT

-Un hombre fue golpeado hasta la muerte en la India el sábado tras cometer un sacrilegio en el Templo Dorado, el santuario más sagrado del sijismo. Un segundo hombre corrió la misma suerte el domingo tras atacar otro templo sij. Se ha ordenado una investigación. RFI

-Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, reconoció que “a pesar de las acciones desarrolladas, no se han logrado los resultados deseados” en la aplicación de la ley sobre la inversión extranjera, en vigor desde 2014. Cubadebate

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, insistió hoy en incentivar la inversión extranjera (IE) en el país con la integración de especialistas en equipos negociadores y un mayor impacto en entidades productivas. Es necesario integrar más juristas y conocedores del derecho internacional a los grupos de trabajo, conformados en su mayoría por directivos, señaló a propósito del análisis de esa actividad en la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). El mandatario reconoció la necesidad de agilizar el ritmo para concretar proyectos una vez iniciadas las negociaciones. “A veces estamos esperando que el ritmo lo ponga la otra parte, cuando hay que comprender que tanto proyectos de colaboración como de inversión extranjera necesitan un seguimiento”, aseguró. PL

-El Tribunal Supremo británico dio una victoria parcial este lunes al líder opositor venezolano Juan Guaidó frente al presidente Nicolás Maduro, al reenviar a fuero comercial el caso del oro del país sudamericano guardado en el Banco de Inglaterra y cuyo control se disputan ambos. Al dar razón a la apelación de Guaidó, el máximo tribunal británico aleja al gobierno de Maduro de las 31 toneladas de oro, por un valor de cerca de 1.000 millones de dólares, a las que pide acceso. Emol

-El ejército de Myanmar llevó a cabo una serie de asesinatos en masa de civiles en julio que resultaron en la muerte de al menos 40 hombres, según una investigación de la BBC. Testigos presenciales y sobrevivientes dijeron que los soldados, algunos de tan solo 17 años, rodearon a los aldeanos antes de separar a los hombres y matarlos. Las imágenes de video y las imágenes de los incidentes parecen mostrar que la mayoría de los muertos fueron torturados primero y enterrados en tumbas poco profundas. BBC

-El senador Joe Manchin repudió en público el proyecto legislativo estrella de su propio partido y deja al presidente Biden en una situación política crítica. El senador por Virginia del Oeste justifica su voto negativo a una ley que impulsaría los subsidios públicos a las rentas más bajas en el actual aumento de precios, la dependencia en los suministros extranjeros y la crisis generada por la pandemia. Los críticos con Manchin denuncian que sus intereses privados con empresas contaminantes han decantado su voto, que ha sido ampliamente celebrado por la oposición republicana. Dado que el Senado está dividido (50 legisladores demócratas y 50 republicanos), cualquiera de los demócratas tiene de hecho lo que se asemeja a un veto sobre cualquier proyecto de ley si los republicanos cierran filas. RFI

-Peng Shuai: «nunca acusé a nadie de abusos sexuales». La tenista denunció anteriormente, en la red social Weibo, al ex viceprimer ministro de China Zhang Gaoli de haber abusado sexualmente de ella. DW

-Unas 300 personas fueron detenidas y están siendo procesadas en la provincia de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, por extracción ilegal de oro, una actividad que muestra una tendencia creciente en los últimos años en el país, según informó este domingo (19.12.2021) la prensa local. DW

-El Pentágono habría ocultado el número real de víctimas civiles, entre ellos muchos niños, que perdieron la vida durante los ataques aéreos realizados por EE.UU. en Medio Oriente, que fueron señalados por «inteligencia profundamente defectuosa», según una investigación del periódico The New York Times, publicada este sábado, basada en documentos confidenciales que incluyen más de 1.300 informes del organismo. «Ni un solo registro proporcionado incluye un hallazgo de irregularidades o acción disciplinaria», comunicó el medio al describir los ataques librados con bombas de precisión y enfatizando que el número de civiles asesinados fue «profundamente subestimado» y «cientos» de muertes no se habrían reportado por las fuerzas militares estadounidenses. El diario señaló que a día de hoy, es imposible establecer su número exacto. RT

-Asesinan a otro líder social en Colombia y el número total de víctimas asciende a 165 en lo que va de año. De acuerdo a Indepaz, Uber Velásquez perdió la vida tras el ataque de «hombres armados que llegaron hasta su vivienda ubicada en la vereda La Balsa, en Apartadó». RT

-La OTAN se opone a la idea de celebrar una conferencia con Rusia sobre las esferas de influencia, comunicó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. «La idea de celebrar una nueva conferencia para discutir otra vez las esferas de influencia, en el marco de las cuales las grandes potencias podrían controlar las acciones de los vecinos, sería un paso de retroceso», subrayó Stoltenberg en una entrevista con el semanario Le Journal de Dimanche. Sputnik

-Irán anuncia que la troika europea finalmente acordó aceptar los puntos de vista de Irán como base para conversaciones serias y orientadas a resultados. “Durante la semana pasada, se llevaron a cabo negociaciones muy intensas entre las partes a varios niveles y se intercambiaron las opiniones de las partes, de modo que los europeos finalmente fueron persuadidos de aceptar las opiniones de Irán como base para negociaciones serias y fructíferas”, ha anunciado este viernes el vicecanciller iraní, Ali Baqeri Kani. Hispantv

-Casos de inflamación cardíaca confirmados en niños de las vacunas de Pfizer. RT

-Los senadores rusos están explorando la posibilidad de desarrollar una legislación fiscal nacional para compañías gigantes de Internet, como Facebook y Google, después de nuevas leyes que les obligarán a establecer presencias físicas en el país. RT

-Las propuestas de seguridad enviadas a Estados Unidos y la OTAN por Rusia esta semana representan un amplio acuerdo necesario para calmar las crecientes tensiones entre Moscú y el bloque militar, explicó el viernes uno de los principales diplomáticos del país. «Washington y los aliados de la OTAN deben detener las actividades hostiles dirigidas contra nuestra nación, incluidos los ejercicios militares no anunciados, los acercamientos peligrosos y las maniobras de buques de guerra y aviones de guerra, y detener el desarrollo militar del territorio ucraniano», dijo. A pesar de que las fuerzas de la OTAN han estado entrenando y equipando a las tropas ucranianas, el bloque insiste en que no representa ninguna amenaza para Rusia. Sin embargo, el funcionario ruso reiteró que la hipotética integración de Ucrania en la OTAN, que el gobierno ruso cree que podría abrir la puerta para el despliegue de sistemas de misiles de ataque occidentales en territorio ucraniano, era una línea roja para Rusia. RT

-El Gobierno venezolano informa de un nuevo ataque contra su sistema eléctrico nacional como parte de la guerra multiforme que asedia el país continuamente. Hispantv

-Los incendios forestales de 2020 en el Pantanal, el gigantesco humedal en Brasil, pudieron causar la muerte inmediata de hasta 16,9 millones de vertebrados, entre ellos lagartos, aves y primates. El Desconcierto

