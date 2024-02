La reconquista de la tierra por la mayoría. Karl Marx

La propiedad de la tierra es la fuente original de toda riqueza y se ha convertido en el gran problema de cuya solución depende el porvenir de la clase obrera.

Sin tomarme la tarea de examinar todos los argumentos de los defensores de la propiedad privada sobre la tierra —jueces, abogados, periodistas, filósofos y economistas—, me limitaré nada más que a hacer constar, en primer lugar, que hicieron no pocos esfuerzos para disimular el hecho inicial de la conquista al amparo de un «derecho natural». Si la conquista ha creado el derecho natural para una minoría, a la mayoría no le queda más que reunir suficientes fuerzas para tener el derecho natural de reconquistar lo que se le ha quitado […]

Karl Marx

La nacionalización de la tierra:

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/lndl72s.htm