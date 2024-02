APROVECHAMIENTO POLÍTICO DE UN MUERTO

Jorge Baradit

«Este es EL momento que *esperaba la derecha* para *blanquear* su persistente caída en la percepción pública.

«Y como siempre, lo van a aprovechar *sin ningún escrúpulo*, a costa de su propio muerto.

«Porque cuando les escuchen atributos sobre Piñera, entiendan que están extendiéndolos y atribuyéndoselos a su propio sector, en un momento en que el país los está escuchando con natural respeto y caballerosidad. *Intentan utilizar su cadáver* para instalar mensajes sobre lo que NO SON.

«Porque Sebastián Piñera *no fue un campeón de la democracia*.

«Sebastián Piñera fue un *símbolo de todo aquello que una enorme parte de los chilenos detesta*: un winner, un zorrón, un ambicioso, un aprovechador.

Sebastián Piñera fue básicamente un *especulador* financiero que no construyó industria alguna, no produjo belleza o bienestar; invirtió, compró, vendió, se movió con especial habilidad en TODOS los resquicios legales, habitó los rincones de la legislación para aumentar su riqueza, usó las empresas zombie (a punto de quebrar) para beneficiarse con regalías tributarias que salían del bolsillos de todos los chilenos, cometió fraudes, movió fondos a paraísos fiscales para no colaborar con sus impuestos en Chile, enfrentó juicios por prácticas antisindicales, demandas laborales, se involucró en proyectos que asesinaban ecosistemas, usó su puesto como presidente del país para DOBLAR su fortuna, incluyó a sus hijos en comitivas presidenciales para negocios particulares; como presidente es responsable de casi una decena de muertos, 400 casos de trauma ocular y cientos de casos de atentados contra los derechos de las personas durante el estallido social.

«Un *payasito peligroso* que nos puso en vergüenza en el mundo. Cómo no recordar la sonrisita condescendiente de Obama cuando le pidió sentarse en su sillón, la cara de Trump con la humillación a nuestra bandera, el horror del canciller alemán cuando escribió “Deutschland über alles” en el libro de visitas.

» *Piñera no fue un demócrata*, solo no fue de ultraderecha como los chupafusiles de su sector que lo despreciaban por “tibio”.

«Piñera fue *la mejor expresión del chileno civil que Pinochet soñaba* para nuestro país. Espero que esta idea muera con él».