La policía secreta de Nigeria invita a un activista a “parlamentar” sobre la campaña contra los préstamos estudiantiles

Diciembre de 2023 Gideon Adeyeni Portavoz nacional de ERC

Imagen: Hassan Taiwo Soweto, Coordinador Nacional de la Campaña por los Derechos de la Educación (ERC), en iBrandTV (centro) para hablar sobre el estado de la educación y el nuevo folleto de ERC «Diez razones por las que los préstamos para estudiantes de Tinubu son una estafa»

El jueves 14 de diciembre de 2023, un día después de la presentación pública de nuestro nuevo folleto “Diez razones por las que los préstamos para estudiantes de Tinubu son una estafa”, agentes del Departamento de Servicios Estatales (DSS), la policía secreta del estado nigeriano, se acercaron a través de una llamada telefónica al camarada Hassan Taiwo Soweto, Coordinador Nacional de la Campaña por los Derechos de la Educación (ERC), invitándolo a un “parlamento”. Un tal Paul Okilo, que inició la llamada telefónica y se presentó como director del DSS, gobierno local de Ikeja, dejó claro durante la conversación que la invitación está relacionada con la campaña en curso de ERC contra el préstamo estudiantil del presidente Tinubu y la lucha general contra los pobres. Las políticas educativas de la administración.

Como organización de campaña con una trayectoria que abarca años de defensa genuina de los intereses de los estudiantes y trabajadores de la educación nigerianos, nos gustaría asegurar a los caballeros y damas del DSS que no somos de ninguna manera reacios a responder preguntas sobre nuestras ideas, programas y actividades. Por lo tanto, como no tenemos nada que ocultar, estamos abiertos al parlamento antes mencionado y estamos listos para estar disponibles siempre que el DSS esté dispuesto a enviar una invitación formal y también permitir la presencia de nuestros abogados en dicho parlamento. Hacemos esta solicitud debido al historial del brutal estado capitalista de Nigeria, conocido por involucrarse en la desaparición de activistas y de aquellos que se oponen a las políticas gubernamentales. Mientras tanto, una invitación formal puede servir como garantía para nuestros miembros y seguidores que tienen todos los motivos para temer por nuestra seguridad.

Dicho lo anterior, tomamos nota con gran preocupación de la revelación hecha por Okilo durante la conversación telefónica de que el DSS participa en una vigilancia activa de ERC y que nuestras actividades son infiltradas regularmente por agentes que se hacen pasar por activistas. Según Okilo, la última operación de vigilancia de este tipo tuvo lugar en el evento mediático celebrado el 13 de diciembre de 2023 en el Centro Internacional de Prensa (IPC) Ogba Lagos, donde presentamos nuestro folleto que expone la política de préstamos para estudiantes de Tinubu como una estafa.

Desde esta revelación, hemos llevado a cabo una investigación interna y revisado videos y fotografías de varias reuniones públicas que hemos celebrado durante las cuales hemos descubierto varios casos de vigilancia e infiltración de nuestras reuniones por parte del DSS. Por ejemplo, nuestra investigación reveló que agentes del DSS se habían incorporado a casi todas nuestras reuniones públicas y conferencias de prensa desde julio de este año, cuando lanzamos nuestra campaña contra la Ley de Préstamos para Estudiantes. Los agentes se infiltran en estas reuniones presentándose como periodistas y, en más de dos casos, un agente del DSS se infiltró en nuestras reuniones haciéndose pasar por Take it Back (TIB), un movimiento liderado por el candidato presidencial y activista del African Action Congress (AAC), Omoyele Sowore. , que lleva más de 5 años bajo persecución estatal. Inmediatamente enviamos sus fotografías a los líderes del TIB, quienes afirman que no sólo no es miembro sino que en realidad saben que el individuo es un agente del DSS. Una investigación más exhaustiva reveló que este individuo también se había infiltrado en reuniones de otros grupos y coaliciones de izquierda, incluido el Frente de Acción Conjunta (JAF), y en reuniones públicas del grupo de solidaridad estudiantil UNILAG.

En lo que a nosotros respecta, estas acciones del DSS son totalmente innecesarias y poco éticas, especialmente después de más de dos décadas de un gobierno civil conquistado con tanto esfuerzo. Para información del DSS, ERC no es una organización terrorista. Somos un cuerpo de activistas que se organizan y hacen campaña abiertamente para garantizar que los estudiantes de hogares pobres puedan tener acceso a una educación de calidad. Nuestras actividades se llevan a cabo de manera abierta y ordenada y nuestra oposición a cualquier política gubernamental se basa en hechos y pruebas. Las protestas y manifestaciones que convocamos periódicamente están cubiertas por secciones pertinentes de la constitución de Nigeria que garantizan a todos los nigerianos el derecho a la libertad de reunión y expresión.

Sobre la base de lo anterior, debemos expresar nuestro inequívoco disgusto por la vigilancia injustificada de nuestra organización por parte del DSS y advertir contra cualquier plan para acosar a nuestros miembros o perturbar nuestras reuniones. Nos preocupa igualmente el motivo del DSS y sus agentes cuando se infiltran en nuestras reuniones. No tenemos forma de saber qué traen consigo sus agentes clandestinos a nuestras reuniones y si actúan como agentes provocadores. Por lo tanto, instamos al público a responsabilizar al DSS y al estado nigeriano en caso de que ocurra algún acto de violencia en cualquiera de nuestras reuniones públicas o internas, así como en las instalaciones de nuestra oficina.

Si bien no ignoramos la tendencia autoritaria de cualquier gobierno capitalista con políticas contra los pobres, observamos que la forma de vigilancia criminal de las actividades legales de nuestra organización refleja el grado en que el gobierno liderado por Tinubu-APC está dispuesto a ir reprimiendo a la oposición. Entendemos que Tinubu, consciente de que fue elegido por menos de 10 millones de votantes, desconfía de cómo ve su gobierno la mayoría de los 220 millones de nigerianos. Sostenemos que los nigerianos tienen el derecho democrático de criticar abiertamente cualquier política del gobierno, especialmente una política contra los pobres como el Préstamo para Estudiantes, que está pretenciosamente diseñado con el propósito principal de comercializar aún más la educación.

Campaña de préstamos estudiantiles

Como parte de nuestra campaña por una financiación adecuada de la educación, durante los últimos meses hemos criticado abiertamente el plan de préstamos para estudiantes y hemos pedido su rechazo porque es una justificación para la introducción de aumentos criminales en las tasas escolares que, entre otras cosas, niegan los estudiantes de familias pobres y de clase trabajadora tengan acceso a la educación superior. A través de nuestras publicaciones y compromisos con los medios, también hemos demostrado que las condicionalidades impuestas como requisitos para obtener el préstamo lo hacen inaccesible para la mayoría de estudiantes de familias de clase trabajadora que buscan educación superior.

En el folleto titulado “Diez razones por las que el préstamo estudiantil de Tinubu es una estafa”, que lanzamos el 13 de diciembre, criticamos la premisa del argumento del gobierno para comercializar aún más la educación, que es que el país es demasiado pobre para financiar la educación pública. Describimos en detalle cómo reducir el costo despilfarrador de la gobernanza, además de la nacionalización y el control democrático de las altas esferas de la economía, podría liberar dinero para financiar no sólo la educación pública sino también la atención médica y otros servicios sociales básicos.

Un gobierno democrático responsable habría examinado atentamente las propuestas formuladas por nuestra organización para poder cumplirlas. Pero el gobierno, como siempre, ha sometido nuestras actividades a vigilancia criminal. No tenemos ninguna duda de que la invitación de nuestro Coordinador Nacional, Hassan Soweto, a un “parlamento” es un intento de intimidarnos y amordazar nuestra voz. No nos dejaremos intimidar por la invitación del DSS y la creciente represión estatal de los derechos democráticos en Nigeria. Más bien, continuaremos organizando y movilizando a los estudiantes y trabajadores de la educación nigerianos contra las políticas educativas del gobierno contra los pobres y a favor de los ricos.

Por la presente hacemos un llamado a los trabajadores y a los jóvenes a prepararse para luchar firmemente para resistir cualquier política contra los pobres y ataque a los derechos democráticos por parte del gobierno liderado por Tinubu-APC. Agradecemos al Sindicato de Personal Académico de Universidades (ASUU) por su muestra de solidaridad en esta campaña contra una mayor comercialización de la educación. También hacemos un llamado a otros sindicatos de trabajadores de la educación, organizaciones pro masas, grupos de estudiantes y jóvenes y a los líderes del Congreso Laboral de Nigeria (NLC) y del Congreso de Sindicatos (TUC) a que presten sus voces y peso a esta campaña para rescatar la educación pública de colapso total como obviamente lo pretendía la élite gobernante capitalista en Nigeria.

