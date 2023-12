EDITORIAL de El Trabajo 562

«Más vale una Hoja de Verdad que cien ‘Mercurios’ de Mentira»

e-mail: pt_chile@hotmail.com

EL 17/12 EL PUEBLO EXPRESÓ SU RABIA

No deja de ser cierto que son enemigos de los trabajadores y de los pueblos aquellos que aparentan gobernar a favor de estos, pero actúan en la práctica justamente en contra de sus intereses, objetivos y demandas legitimas y eso es lo que ha ocurrido y ocurre hasta hoy con el gobierno de Boric y la alianza política que lo respalda. Esta reiterada conducta quedó una vez más demostrada con el discurso de Boric acerca de el triunfo del En Contra.

Así lo expresó el compañero Carlos Acevedo:

“Hace poco escuché el discurso de Boric comentando el triunfo del EN CONTRA.

¡Qué vergüenza!

Cierto que Chile tiene una de las Derechas más retrógradas.

Pero también una de las centroizquierdas más pusilánimes y entreguistas, incapaz de capitalizar un triunfo por más pequeño y simbólico que sea, que corre hacia el enemigo pidiendo perdón por haberle pisado los callos y ofreciéndole las dos mejillas.

¡Un asco!”

Por el contrario, la conducta demostrada en el plebiscito de salida del 17 de diciembre de 2023, por la gran mayoría de las chilenas y chilenos fue muy distinta, ya que a pesar de la abrumadora y mentirosa campaña desarrollada por la derecha política y económica no equivocó el rumbo y fiel a su instinto de clase y sentido popular apoyo la opción En Contra, teniendo claramente en cuenta quienes apoyaban él A Favor: partidos burgueses tales como los Republicanos, UDI, Renovación Nacional y Evopoli y personajes anti pueblo como Kast, Matthei, Piñera y Eduardo Frei entre otros. Todos ellos dispuestos a mantener a como dé lugar a su propia institucionalidad que les permite gozar plenamente de sus privilegios de clase dominante, explotadora y antidemocrática.

Por tanto los 2 últimos procesos constitucionales no respaldados por las chilenas y chilenos reflejan un cierto grado de la lucha de clases que profundiza la crisis política, económica y social actualmente en Chile y todo indica que las diversas clases y capas sociales van tomando primariamente posiciones frente a dicha crisis. No cabe duda eso si que la clase dominante tiene no solo la institucionalidad a su favor, además cuenta con mayor conciencia, recursos de todo tipo y aliados estratégicos internos y externos para enfrentar esta lucha de clases.

Hoy, por tanto, considerando que el gobierno de Boric no rema para nuestro lado y tomando en cuenta el resultado obtenido por la opción En Contra, la clase trabajadora y los pueblos deben necesariamente reemprender un camino de lucha y de victoria que se base en la unidad, acción, organización, consecuencia y toma de conciencia del rol protagónico que les corresponde asumir a las trabajadoras y trabajadores en lograr cambios profundos en la sociedad chilena.

Y cómo ya lo hemos dicho en nuestras anteriores Editoriales:

“Si bien el resultado de este plebiscito de salida es significativo, para el Partido de los Trabajadores de Chile –PT es de la mayor importancia nuestra actual tarea el de unir fuerzas, de fortalecer el trabajo de masas en los territorios con las organizaciones sociales, y de esa manera ir dando la dirección que los pueblos y los trabajadores requieren. Esto nos servirá para reactivar y reorganizar al movimiento popular, además de informar y educar políticamente a los chilenos y chilenas.

Pero nunca olvidar que nuestra tarea política central del período debe ser continuar impulsando el desarrollo de una Asamblea Constituyente, y que sea ésta la que redacte una nueva Constitución Democrática, Popular y Soberana para Chile”.

