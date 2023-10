LA KRISTALLNACHT DE ISRAEL

Por Bruce Neuburger

Tomado de https://www.counterpunch.org/2023/10/25/israels-kristallnacht/

Reproducido de debatelamicro.wordpress.com 26 de octubre de 2023

Alemania, noviembre de 1938

El 7 de noviembre de 1938, un estudiante judío alemán de 17 años entró al consulado alemán en París y pidió hablar con el cónsul. Cuando le dijeron que no estaba disponible, el joven, Herschel Grynspan accedió a hablar con un funcionario de nivel inferior, Ernst Vom Rath. Cuando apareció el funcionario, Grynspan sacó una pistola y le disparó en el abdomen. Vom Rath murió de su lesión dos días después.

La noticia de la muerte de Vom Rathath llegó a Alemania en un momento en que el liderazgo del Partido Nazi estaba en Munich celebrando el aniversario del Beerhall Putsch de 1923. Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda, se levantó para hacer un discurso improvisado a los funcionarios nazis qué participaban en la cena. Condenó el asesinato como un asalto injustificado y culpó del asesinato a la comunidad judía en su conjunto. El discurso no fue grabado, pero Goebbels señaló en su diario que sus comentarios fueron recibidos con tempestuosos aplausos.

Los funcionarios nazis en la cena inmediatamente fueron a los teléfonos para informar a sus colegas nazis en las SS y otras unidades armadas en todo el país para prepararse para una acción violenta contra la comunidad judía. En cuestión de días cientos de sinagogas fueron destruidas, miles de tiendas judías destrozadas y casas judías invadidas. Decenas de judíos fueron asesinados, y 30.000 hombres judíos fueron detenidos y enviados a los tres campos de concentración principales de Alemania. Algunos judíos, incluyendo miembros de mi familia, fueron expulsados de sus hogares. Mientras tanto, el gobierno nazi y la prensa desataron el toque de tambor de condena a toda la comunidad judía alemana por el asesinato del funcionario consular alemán. Y afirmaron que el pogromo violento era una reacción “espontánea” de un público alemán indignado y una retribución justa por el comportamiento judío criminal. Esto era una mentira. La quema, el saqueo y el asesinato fueron planeados y ejecutados por los líderes del Partido Nazi y los militantes nazis sin uniforme.

Ni el gobierno nazi ni su prensa controlada hicieron de las más de 400 leyes y decretos antijudíos promulgados entre 1933 y 1938 un problema, lo que convirtió la vida de los judíos alemanes en un infierno. Esto incluyó la aprobación de las Leyes de Nuremberg de 1935 que despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y prohibieron el contacto sexual entre judíos y no judíos. La “ley de sangre” de Nuremberg condujo a cientos de hombres judíos a ser juzgados y muchos de ellos llevados a centros penitenciarios (1), por supuestamente tener tales relaciones. También intensificó el derrame implacable de calumnias raciales contra los judíos alemanes.

El público alemán quedó en gran parte desinformado del horror particular que había provocado el asesinato de Vom Rath por parte de Grynspans. A finales de octubre de 1938 12.000 inmigrantes judíos polacos que vivían en Alemania fueron expulsados de sus hogares y deportados a Polonia con poco más que la ropa sobre sus cuerpos. De los 12,000 deportados, a 8,000 se les negó la entrada a Polonia y se quedaron varados en la frontera polaca en un clima frío, sin dinero, comida o refugio adecuado. Entre ellos estaban los padres de Herschel Grynspans, Zindel y Rivka y su hermana Berta, quién le escribió a su hermano en París pidiendo ayuda; “Herschel, no tenemos un centavo.” Estas fueron las circunstancias inmediatas que llevaron al joven Herschel a la desesperación. Compró un arma y fue al consulado alemán con el asesinato en su mente.

Los medios fascistas alemanes repitieron el mensaje nazi que justificaba el pogromo de la Kristallnacht: los judíos se lo habían ganado.

Israel / Palestina, octubre de 2023

El 7 de octubre, militantes de Hamas llevaron a cabo una cruel explosión de asesinatos de personal militar israelí y civiles. El gobierno y los medios de comunicación israelíes y el gobierno y los medios de comunicación de EE. UU. — casi sin excepción — se apresuraron a condenar estos actos verdaderamente terribles de Hamás, sin ningún esfuerzo por explicar lo que podría haberlos motivado. Ignoraron y suprimieron conscientemente cualquier mención de las siete décadas de historia del despojo de tierras, muerte, destrucción, asesinato y abuso, las condiciones infernales que los palestinos se han visto obligados a soportar debido a las acciones del gobierno de Israel y los colonos contra los palestinos. Estas acciones pueden no haber justificado los asesinatos del 7 de octubre, pero sí las explican. Al encubrir esta historia, los gobiernos de Israel y Estados Unidos buscan retratar a los palestinos como asesinos para justificar nuevos actos de asesinato contra ellos. El gobierno de Netanyahu y los partidarios de Estados Unidos han omitido el hecho de que 2023 ha sido el año más mortal para los palestinos en décadas. Además, el gobierno de Netanyahu y sus partidarios de Estados Unidos condenan a Hamas, pero no tienen nada que decir sobre el papel que los israelíes y Estados Unidos tuvieron para ayudar a Hamas a llegar al poder como un contrapeso al liderazgo secular de Fatah durante varias décadas (2). Como Netanyahu le dijo a su partido derechista Likud en 2019 “Los que quieran frustrar la posibilidad de un estado palestino deben apoyar el fortalecimiento de Hamas y la transferencia de dinero a Hamas. Esto es parte de nuestra estrategia” (3).

Es un hecho ineludible que los palestinos han sido demonizados y castigados cada vez que han actuado para oponerse a los abusos cometidos contra ellos por los israelíes en los últimos 75 años. Hoy el pueblo palestino es demonizado por el gobierno de Netanyahu de la misma manera que Goebbels, Hitler y otros jefes nazis deshumanizaron a los judíos. Han usado explícitamente un lenguaje racialmente explosivo, similar al nazi, al describir a los palestinos.

Dando la espalda y dejándose una mano libre

Estas no son las únicas similitudes entre la Kristallnacht de noviembre de 1938 y el ataque asesino a Gaza en 2023. En julio de 1938 se celebró una conferencia internacional en la ciudad turística francesa de Evian-les-Bains para discutir la crisis que enfrentaban los judíos alemanes. Delegados de 32 países acudieron a la reunión, incluidos Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras naciones europeas. El presidente Roosevelt de EEUU envió un amigo personal, pero no a un representante oficial de los Estados Unidos a esa conferencia. A pesar de la preocupación pública por el terrible trato que se estaba imponiendo a los judíos alemanes en ese momento, solo un país acordó recibir un número sustancial de refugiados judíos: la República Dominicana. Hitler se regodeó después de la conferencia en Evian declarando que “nadie quiere a los judíos”. Hitler podía estar seguro de que no se tomarían medidas contra Alemania si continuara e intensificara su asalto a los judíos. El camino estaba despejado para Kristallnacht unos meses después.

En Israel, los ataques agresivos y violentos contra los palestinos, la construcción de asentamientos israelíes, el ataque envalentonado y asesinó de los colonos israelíes (asistido en algunos lugares por miembros de sectas fascistas cristianas de los Estados Unidos) contra los palestinos, incluso la violación del espacio sagrado musulmán de la mezquita al-Aqsa, han provocado poco más que palabras tibias, si es que, de los gobiernos de Estados Unidos y Europa. ¡Claramente, el gobierno de Netanyahu concluyó de esto que Israel tiene una mano libre para hacer lo que quiera a los palestinos! ¿Y qué otro propósito que provocación podrían tener los repetidos insultos públicos de los gobiernos israelíes a uno de los santuarios más sagrados de los islamitas?

Habían estado esperando esto

El 10 de noviembre de 1938, 30.000 Hombres judíos fueron recogidos por la policía alemana y agentes de la Gestapo y colocados en campos de concentración. Mi abuelo estaba entre ellos. Uno de los recogidos y enviados a Dachau el 10 de noviembre, y que sobrevivió al Holocausto, dijo en una entrevista años más tarde que los prisioneros detenidos en Dachau antes de Kristallnacht le dijeron que el campamento se había ampliado en previsión de una gran afluencia de detenidos —evidencia de que un evento como la Kristallnacht había sido anticipado por el gobierno nazi (4). En la noche del 9 de noviembre, cuando la noticia de la muerte de Vom Rathath llegó a Munich, a Hitler y Goebbels les tomó poco tiempo la decisión de pedir el pogrom. Los nazis no podrían haber anticipado el acto de un estudiante judío alemán en París, obviamente, pero bien podrían haber anticipado que una reacción a su implacable persecución podría ser un pretexto útil para la represión masiva y violenta. Y aparentemente estaban listos para actuar para que ocurriera esa violencia.

Del mismo modo, aunque el gobierno de Netanyahu podría no haber sabido de los planes particulares que Hamas estaba desarrollando, los funcionarios del gobierno israelí no podrían haber ignorado la creciente sensación de indignación y desesperación entre los palestinos cuyas aldeas en Cisjordania están siendo diezmadas, cuyas personas están siendo asesinadas por colonos en número creciente, cuyo centro religioso fue y está siendo violado. ¿Cómo podría el gobierno israelí de hoy no haber anticipado una reacción cuando Netanyahu y otros representantes del gobierno israelí proclamaron pública y repetidamente su intención de continuar construyendo asentamientos israelíes en un ritmo creciente de limpieza étnica de palestinos en sus tierras? ¿Y cuando, según Ilan Pappe en su reciente charla en la facultad de derecho de Berkeley, Hamas declaró públicamente que no se quedaría sentado mientras miles y miles de presos políticos palestinos languidecían en las cárceles israelíes? (5).

Sácalos

Reynard Heydrich, jefe de una de las agencias de seguridad nazis, y que, después de 1941, se convertiría en el principal arquitecto del Holocausto, admitió que en 1938 fue política nazi obligar a los judíos a abandonar Alemania, y lograrlo haciéndoles la vida tan insoportable que aceptaran irse. Hasta noviembre de 1938, a pesar de la inmensa presión ejercida sobre ellos, muchos judíos optaron por permanecer en Alemania. Este era, después de todo, su hogar y el hogar de sus padres y abuelos, un país con el que se habían identificado, una tierra a la que habían contribuido de muchas maneras. Eran, después de todo, alemanes, y tenían derecho a quedarse. Esta fue la actitud de muchos en mi propia familia.

Para muchos palestinos permanecer en Palestina ha sido un acto de resistencia. Así, mientras que los nazis consideraron necesario aumentar dramáticamente el nivel de opresión sobre los judíos alemanes, así también los fascistas del Likud que ahora gobiernan Israel han aumentado la presión sobre la comunidad palestina. El gobierno de Hitler creía que la Kristallnacht le había dado la oportunidad para desposeer a los judíos y expulsarlos de Alemania. Los hombres judíos detenidos en campos de concentración fueron presionados para endosar sus propiedades al Reich Nazi con el objeto de ser liberados de los campos. Ahora el gobierno israelí cree que tiene la licencia para desatar la violencia genocida contra los palestinos, destruyendo sus hogares, apoderándose de sus propiedades, matando a sus hijos en un acto claro que tiene el propósito de expulsar a los palestinos de las tierras palestinas. Esto fue declarado por un miembro de derecha de la Knesset, Amir Weitmann, en un documento que propone una limpieza étnica total de Gaza dado que hay “actualmente una oportunidad única y poco frecuente” tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Hablemos de la fuente de la criminalidad

Después de la Kristallnacht de noviembre de 1938, después de los asesinatos en masa y las quemaduras en las sinagogas, los arrestos masivos, las palizas y el encarcelamiento de hombres judíos en campos de concentración, uno habría esperado que las grandes “democracias”, las ricas naciones colonizadoras como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, se apresuraran a abrir sus puertas a los judíos. Esto no sucedió. Por el contrario. En 1938 había 139.163 judíos alemanes en listas de espera para visas de EE.UU., mientras que sólo se concedieron 19.552 visas. Incluso 7.818 de estas no fueron emitidas. Y la situación continuó empeorando. Cuando la II Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939 (y mientras Estados Unidos y Alemania aún no estaban en guerra) los peligros para los judíos se intensificaron. Frente a esta situación aún más desesperada, los dirigentes del Departamento de Estado levantaron nuevas barreras a la inmigración judía. En 1940 el subsecretario de Estado, Breckinridge Long, emitió un memorando a los funcionarios del consulado de los Estados Unidos en Alemania informándoles que “podemos retrasar y detener efectivamente por un período temporal de duración indefinida el número de inmigrantes en los Estados Unidos. Podríamos hacerlo simplemente aconsejando a nuestros cónsules que pongan todos los obstáculos en el camino y que requieran pruebas adicionales y que recurran a diversos dispositivos administrativos que pospondrían, pospondrían y pospondrían la concesión de las visas”. En mayo de 1939 se impidió desembarcar en Cuba y Estados Unidos a 900 pasajeros del barco Saint Louis que buscaban escapar del fascismo en Europa, y fueron obligados a regresar a Europa donde muchos de ellos fueron finalmente capturados y asesinados por los nazis. Debido a las tácticas dilatorias del Departamento de Estado de EE. UU., el 90 por ciento de las plazas reservadas a los refugiados de los regímenes fascistas europeos nunca se llenaron. 190.000 judíos y otros que podrían haber sido salvados, fueron dejados morir. Además, los informes muy creíbles de asesinatos en masa en los campos de exterminio polacos fueron descartados como poco importantes por el jefe europeo de inteligencia de Estados Unidos, y más tarde director de la CIA, Allen Dulles. Estados Unidos y Gran Bretaña se negaron firmemente a bombardear las vías del ferrocarril que conducían a Auschwitz, incluso cuando tenían pruebas sólidas en su posesión de los asesinatos en masa que se llevaban a cabo allí (6).

Después de la guerra, después de que más de 6 millones de judíos fueron masacrados, la política estadounidense y británica hacia los judíos comenzó a cambiar. En pocos años, el apoyo a un estado judío se hizo eco en los pasillos del poder. Revoluciones y levantamientos anticoloniales estaban surgiendo en todo el mundo. La revolución en China estaba en marcha, las luchas de liberación en Asia, incluido el sudeste asiático, y el surgimiento de gobiernos anticoloniales y nacionalistas en el Medio Oriente, en Irán e Irak, en Egipto y Siria, todos amenazaban los imperios coloniales de Gran Bretaña y Estados Unidos. En este punto, los imperialistas respaldaron un Estado sionista en Palestina. Esto no tenía nada que ver con salvar vidas judías, sino más bien una estrategia para hacer uso de la desesperación de las masas judías y de la voluntad de los líderes sionistas judíos de establecer un estado como bastión del poder imperialista en esa región estratégicamente importante.

A medida que la rivalidad interimperialista ahora se intensifica, especialmente entre los EE. UU. y Rusia y China, cada uno luchando por asegurar aliados y ventajas entre sí, los EE. UU. se aferrarán a Israel y arrastrarán a los judíos, a los palestinos y a los otros pueblos de la región a una nueva ronda infernal de sufrimiento para defender el imperio americano. Mientras millones están justamente enfurecidos y angustiados por la barbarie a sangre fría de los sionistas en el poder, nadie debería perder de vista quién es el perro aquí y cuál es la cola. Sin las armas de Estados Unidos y su respaldo político y económico, el gobierno israelí no podría llevar a cabo sus políticas de apartheid y genocidio. Desde el comienzo del proyecto sionista los imperialistas han condicionado su apoyo a Israel a la voluntad de sus colaboradores sionistas de llevar a cabo la supresión de los pueblos árabes. Y los sionistas han estado dispuestos a llevar a cabo otras acciones en apoyo de sus patrocinadores de Estados Unidos, incluso en América Central (7). Años antes, Theodore Herzl, uno de los fundadores del Sionismo, estaba bastante abierto a apoyar el colonialismo en su llamamiento buscando el respaldo de los imperialistas británicos cuando escribía: “y así que debo creer que aquí en Inglaterra la idea del sionismo, que es una idea colonial, debe entenderse fácil y rápidamente en su forma verdadera y más moderna”.

Kristallnachts y genocidio

Al proponer esta comparación entre la Kristallnacht de 1938 y el asalto israelí a los palestinos de hoy, algunos me han dicho que en los últimos 75 años los palestinos han soportado muchas acciones similares a la Kristallnacht. Y esto es cierto. Pero lo que hace que este momento sea diferente es lo que hace que la Kristallnacht de 1938 sea tan históricamente significativa y preocupante: Kristallnacht fue un paso importante hacia el Holocausto. Al brutalizar y desposeer a los judíos alemanes, al inducir al pueblo alemán a esta horrible brutalidad, al intensificar la propaganda racista contra los judíos, los nazis allanaron el camino hacia los campos de exterminio que se abrirían varios años después. El asalto israelí de hoy a los palestinos ha sido acompañado por un ataque político despiadado contra los palestinos, que potencialmente abre el camino al genocidio. Es por eso que la acción más decidida para oponerse a los ataques intensificados contra los palestinos en Gaza y Cisjordania es inmediata y urgentemente necesaria.

Nunca debemos olvidar

Nunca deberíamos olvidar el vergonzoso papel que Estados Unidos y otros actuales aliados europeos de Israel desempeñaron durante las décadas de 1930 y 1940, cuando el destino del pueblo judío pendía de un hilo y cuando todas las potencias imperialistas dejaron de lado cualquier consideración por el destino de los judíos para perseguir sus propios intereses nacionales e imperiales. Esta historia nos dice mucho sobre la naturaleza de este sistema colonial/imperialista, y de su principal padrino, Estados Unidos. Debería informarnos de que sus verdaderos motivos no residen ni en la democracia ni en los derechos humanos. Este sistema capitalista-imperialista es el enemigo de toda la humanidad, el enemigo de los judíos y los palestinos, y de los pueblos en general de todo el mundo. Toda la humanidad tiene interés en unirse contra él y en hacer realidad un mundo diferente sin la lacra asesina del imperialismo.

En conclusión:

1) Ninguna solución aceptable de esta crisis, ningún camino hacia la paz, puede lograrse, ni debe aceptarse, a menos que se base en la consecución de los plenos derechos de judíos y palestinos.

2) Lo que digo no debe interpretarse en modo alguno como si los judíos fueran meras “marionetas» del imperialismo. Pero la riqueza y la fuerza militar dominantes del imperialismo estadounidense le han dado influencia y el imperialismo estadounidense ha demostrado ser capaz de la brutalidad más grotesca y de las maniobras más cínicas para conseguir sus objetivos políticos. La opresión sionista de los pueblos árabes desde la Segunda Guerra Mundial no es el resultado de la voluntad de los judíos, sino de la voluntad de una parte de los judíos que abrazan una ideología racista de amoldar el Estado israelí a las necesidades del imperialismo. Muchos judíos se opusieron a esto y siguen haciéndolo. Este número de judíos antisionistas está creciendo, pero el poder abrumador reside en las naciones imperialistas. Hay que pedirles cuentas por sus crímenes. Hay que impedir que ellos y sus socios Netanyahu-istas en Israel cometan más crímenes contra el pueblo palestino.

3) La lucha por un nuevo orden social justo centrado en la comunidad y cooperación humana —la no locura sectaria, estrecha, fea y brutal del sionismo o Hamas— es la tarea urgente para los judíos, los palestinos y toda la humanidad.

¡NUNCA DE NUEVO A NADIE!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...