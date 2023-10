Advertencia: Benjamín Netanyahu está caminando directamente hacia la trampa de Hamás

Jonathan Freeland

Anhelan una reacción llena de ira por parte del primer ministro de Israel. Las cabezas sabios deberían moderar su respuesta y luego deshacerse de él.

The Guardian viernes 20 de octubre de 2023

No puedes pensar con claridad cuando sientes dolor. Esto es aún más cierto cuando el dolor se combina con la furia hacia quienes lo causaron. Hay una razón por la que hablamos de “ira ciega”: cuando la ira desciende, no podemos ver lo que tenemos delante. Y si eso es cierto para los individuos, lo es aún más para las naciones.

Ese fue el mensaje que trajo Joe Biden cuando viajó a Israel esta semana. Basándose en su propia experiencia de múltiples duelos, consoló a los israelíes que lloraban a los más de 1.400 civiles asesinados por Hamas en la masacre del 7 de octubre y a aquellos que esperaban noticias sobre los 203 rehenes, entre ellos niños pequeños y ancianos, que aún se encontraban retenidos en Gaza. En lo que se ha convertido en su estilo característico, Biden compartió su dolor.

Pero también recurrió a su memoria de cómo reaccionaron los líderes estadounidenses ante el trauma colectivo de Estados Unidos en septiembre de 2001, y aquí ofreció algo más parecido a una advertencia. “Te advierto que, mientras sientas esa rabia, no te dejes consumir por ella. Después del 11 de septiembre estábamos furiosos en Estados Unidos. Mientras buscábamos justicia y la obtuvimos, también cometimos errores”.

Sí necesitaba explicar que, en su furia contra Al Qaeda, Estados Unidos no se limitó a cazar esa red, sino que invadió el país que la albergaba, Afganistán, y uno que no tenía nada que ver con ella, Irak. con consecuencias devastadoras y duraderas. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos declaró una “guerra contra el terrorismo” global que costó cientos de miles de vidas, llevó a Al Qaeda a lugares donde antes no existía –Iraq entre ellos– y dio origen a un terrorismo nuevo y aún más oscuro, en la forma de Estado Islámico.

Es una advertencia de la historia reciente que debería estar presente en las mentes de Benjamín Netanyahu y de los comandantes militares de Israel, mientras las horas cuentan atrás para una esperada incursión terrestre en Gaza. Israel y sus defensores subrayan que el país tiene el derecho, e incluso el deber, de defenderse contra un enemigo que demostró su crueldad hace quince días. Pero esto implica arriesgarse a cometer el error de Estados Unidos posterior al 11 de septiembre: convencidos de que un curso de acción elegido es legítimo, es fácil olvidarse de preguntar si es prudente.

En su ira, Israel ya ha tomado decisiones de las que podría llegar a arrepentirse. Su misión debe ser clara: garantizar que Hamás quede despojado de la capacidad de repetir lo que hizo hace dos semanas. Eso significa que la guerra de Israel debería ser sólo contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza. Y, sin embargo, al imponer un bloqueo casi total al territorio, negando a sus más de 2 millones de ciudadanos alimentos, agua y medicinas, ha infligido dolor a toda la población, dolor que sólo será parcialmente aliviado bajo los términos de una concesión negociada por Biden.

Semejante acción viola tanto la moralidad como el derecho internacional, pero también va en contra de los propios intereses de Israel (debilitando el apoyo extranjero en el momento en que debería ser más fuerte) y de su objetivo declarado. Porque si algo han demostrado los últimos años es que hacer la vida más infernal en Gaza no afloja el control de Hamás, sino que lo refuerza.

Joe Biden y Benjamin Netanyahu se reúnen en Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023.

«Joe Biden se basó en su memoria de cómo reaccionaron los líderes estadounidenses ante el trauma colectivo de Estados Unidos en septiembre de 2001 y le ofreció a Benjamin Netanyahu algo parecido a una advertencia. Biden y Netanyahu se reúnen en Tel Aviv, Israel, el 18 de octubre de 2023. Fotografía: Casa Blanca/ Cable de prensa ZUMA/Shutterstock

Después de incesantes bombardeos desde el aire, una invasión terrestre israelí a gran escala podría ser un regalo aún mayor para la organización, dándole exactamente lo que quiere. De hecho, el extravagante sadismo de los crímenes que Hamás cometió en el sábado de sangre del 7 de octubre –la violación, la tortura y la mutilación– seguramente estaba diseñado para incitar a los israelíes, para volverlos tan locos de dolor que irrumpieran en Gaza, caminando ciegamente hacia la misma trampa que Hamás les había tendido con tanto cuidado.

Ese puede ser literalmente el caso, con tropas israelíes atraídas hacia túneles y calles secundarias que equivalen a una trampa explosiva gigante. En ese terreno, Israel sufrirá numerosas bajas y las infligirá, y ambos resultados le convienen a Hamás. Estos últimos porque ven el creciente número de muertos palestinos como una ventaja en la guerra de propaganda; lo primero porque validará su afirmación de que es sólo Hamás, y no los nacionalistas seculares de sus rivales Fatah, quienes representan la verdadera resistencia contra el enemigo israelí.

Una guerra larga y sangrienta es lo que anhelan Hamás y sus partidarios iraníes, desesperados por descarrilar los recientes movimientos hacia la “normalización” de las relaciones entre Israel y varios de sus vecinos, sobre todo Arabia Saudita. Significará que, incluso si se destruye la infraestructura de Hamás, el odio que la impulsa no lo será: por el contrario, crecerá en los corazones de una nueva y desconsolada generación de palestinos. No en vano el académico Hussein Ibish escribió esta semana: “Al tratar de cumplir la promesa de ‘eliminar a Hamás’, Israel bien podría cumplir todo con lo que Hamás cuenta”.

Esa noción puede parecer contradictoria y, sin embargo, cuando se trata del propio Netanyahu, inesperadamente está de moda. Primer ministro durante la mayor parte de los últimos 15 años, Netanyahu ha sido un facilitador de Hamás, fortaleciendo la organización, permitiéndole gobernar Gaza sin obstáculos –salvo operaciones militares breves y periódicas en su contra– y permitiendo fondos de sus patrocinadores del Golfo para mantenerla a flote. . A Netanyahu le gustaba la idea de que los palestinos fueran una casa dividida –Fatah en Cisjordania, Hamás en Gaza– porque le permitía insistir en que no había ningún socio palestino con el que pudiera hacer negocios. Eso significó ningún proceso de paz, ninguna perspectiva de un Estado palestino y ninguna demanda de concesiones territoriales israelíes.

Nada de esto era un secreto. En marzo de 2019, Netanyahu dijo a sus colegas del Likud: “Cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamás y la transferencia de dinero a Hamás… Esto es parte de nuestra estrategia: aislar a los palestinos en Gaza de los palestinos en el Banco del Oeste.»

Ese catastrófico error de juicio por sí solo debería sellar el destino de Netanyahu. Si se suma el hecho de que fue bajo su mandato cuando Israel sufrió el ataque más mortífero de su historia, la mayor pérdida de vidas judías desde el Holocausto, el veredicto sobre Netanyahu debería ser claro. La mayoría de los israelíes lo admiten y aceptan que una vez que termine la guerra actual, tendrá que irse.

Pero esa es una lógica curiosa. Si es tan obviamente culpable de la calamidad del 7 de octubre, si fueron sus errores estratégicos en serie los que crearon la vulnerabilidad expuesta y explotada tan fatalmente ese día, ¿qué posible calificación tiene para liderar la respuesta de Israel ahora? Hable con los israelíes, incluso de derecha, y le dirán que, como dijo esta semana Yaakov Katz, ex editor del Jerusalem Post, “el gobierno no está funcionando”.

Los deberes básicos del Estado –ya sea realojar a las familias afectadas del sur o proporcionar equipo esencial a los reservistas del ejército en el frente– han sido asumidos por una serie de grupos de la sociedad civil que han surgido en las últimas dos semanas. Están llenando un vacío dejado por Netanyahu, quien ha supervisado una era de amiguismo y corrupción que ha oxidado la maquinaria del Estado.

Por todas estas razones, los israelíes no pueden esperar hasta que termine la guerra. Cambiar de líder en tiempos de guerra no es algo inaudito: funcionó bien para Gran Bretaña en 1940. Es cierto que tal medida es poco probable, dado el control absoluto que Netanyahu tiene sobre su partido. Pero Israel necesita deshacerse del hombre que los condujo a esta sombría encrucijada y reemplazarlo con alguien que tome el camino correcto, uno que no esté pavimentado por los enemigos mortales del país.

