La hambruna en el norte de Gaza es inminente

Democracy Now!

Según un informe respaldado por la ONU que fue publicado el lunes, la hambruna es inminente en el norte de la Franja de Gaza. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, sostuvo que Estados Unidos es “cómplice de la hambruna que enfrenta el pueblo palestino en Gaza” e instó al Gobierno de Biden a pedir un alto el fuego y dejar de enviar armamento y dinero a Israel. El secretario general de la ONU, António Guterres, y el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, Philippe Lazzarini, también criticaron duramente el lunes la hambruna provocada por la “acción humana” que azota Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Josep Borrell: “Esta hambruna no es provocada por una catástrofe natural. No es producto de una inundación. No es producto de un terremoto. Esta hambruna es en su totalidad producto de la acción humana. […] Vengo de Washington y me atrevo a decir: ‘Bueno, sí, Israel está provocando hambruna’”.