India: Elecciones de Karnataka: el BJP de Modi recibe una sorpresa

22 de mayo de 2023 Jagadish G Chandra, Nueva Alternativa Socialista (CIT en India)

Imagen: Primer ministro Narendra Modi (CC)

Los resultados de las elecciones de la asamblea de Karnataka recién concluidas se consideran un gran alivio. El rotundo rechazo que recibió el Partido Bharatiya Janata (BJP) de manos de los votantes de Karnataka es visto como una bocanada de aire fresco no solo en el estado de Karnataka sino en todo el país. Si bien muchos expertos políticos se habían resignado a la exageración de que el gigante BJP liderado por Modi era imparable, y el partido de la derecha hindú obtendrá una victoria fácil, esta vez, con una clara mayoría por su cuenta.

Modi y compañía se llevaron una dura sorpresa cuando el BJP logró obtener 66 escaños y el Congreso Nacional Indio (INC) logró 135 escaños. Modi, que realizó 19 mítines y 6 road shows durante las elecciones, fue el principal activista del BJP. Trató de usar el «carisma» personal para hipnotizar a los votantes de Karnataka, pero nada funcionó. Los trabajadores pobres del estado, agobiados por el aumento de los precios de todos los productos básicos, en particular el gas para cocinar, que alcanzó un máximo de 1200 rupias, no compraron el llamado modelo de «desarrollo» de Modi y el BJP.

La gente estaba harta del grosero comunalismo que practicaba el gobierno del BJP en el estado. La ‘controversia del hiyab’, un intento de incidir en los derechos de las mujeres musulmanas, el problema del Talaq (divorcio islámico) y el susto del ‘Love jihad’ que introdujeron los sectores marginales de la derecha hindú, alienaron aún más no solo a los votantes musulmanes, pero también decenas de votantes hindúes. Entendieron la estratagema del BJP, que estaba tratando de dividir y polarizar a la gente en líneas comunitarias y religiosas.



El Congreso

El partido del Congreso, anteriormente el principal partido burgués del país, fue desapareciendo lenta pero seguramente en el olvido durante las últimas dos décadas. Estaba librando una batalla existencialista en los últimos años. Pero esta victoria del Congreso en Karnataka es un respiro para el partido. A partir de hoy, el Congreso Nacional Indio (INC) está en el poder en los cuatro estados de Karnataka, Chhattisgarh, Himachal Pradesh y Rajasthan, donde el partido cuenta con un apoyo mayoritario. Muchos en el campo de la oposición ya están contemplando una gran alianza de todos los partidos de la oposición para enfrentarse al BJP en las elecciones generales de 2024, para las que falta menos de un año. Pero, ¿tendrá éxito el arreglo heterogéneo contra la agresiva plataforma Hindutva del BJP?

La ‘Bharat Jodo Yatra’ de Rahul Gandhi (Marcha de la India Unida), una caminata de 4.000 km (2.485 millas) desde Kanyakumari hasta Cachemira que finalizó en enero, destacó los problemas sociales y democráticos básicos aún no resueltos; desempleo, la cuestión de la tierra, la desigualdad de castas y la opresión de la mujer. Estos temas repercuten en todo el Yatra y son fundamentales para la miseria de la masa de la gente.

Inmediatamente después de este Yatra, el Congreso que modeló sus cinco promesas de electricidad, arroz, prestaciones por desempleo y aumento de los ingresos de las mujeres y los jóvenes pobres demuestra que toda la farsa de que India es la superpotencia es un nombre inapropiado. Como ambos apoyan y defienden el capitalismo, ni Modi ni el Congreso podrían sacar a la mayoría de sus 1.400 millones de la ciénaga de pobreza y degradación económica a la que se enfrenta India.

Ninguna solución fragmentaria puede ser suficiente para erradicar la pobreza, el desempleo y la miseria. India es lo suficientemente rica como para proporcionar un nivel de vida razonable a todos en el país. Hay 169 de los multimillonarios más ricos del mundo en la India, concentrando todas sus riquezas. Una redistribución democrática y socialista de la riqueza es la única respuesta.



