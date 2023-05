Grecia: El líder derechista de Nueva Democracia convoca elecciones de segunda vuelta para ganar una mayoría gobernante

23 de mayo de 2023 Martin Powell-Davies, escribiendo desde Grecia

Imagen: Una pancarta electoral del KKE (Partido Comunista Griego)



La primera ronda de las elecciones generales de Grecia de 2023 se llevó a cabo el domingo 21 de mayo y los resultados no otorgaron a ningún partido la mayoría necesaria para formar inmediatamente un gobierno propio. Sin embargo, el principal partido del capitalismo griego, Nueva Democracia, fue el claro ganador, con más del 40% de los votos. Obtuvieron la votación más grande en todos menos uno de los distritos electorales de Grecia.

Los resultados son, con casi todos los votos contados:

Nueva Democracia 41% (146 MPs)

Syriza 20% (71 diputados)

PASOK 11,5% (41 diputados)

KKE 7% (26 diputados)

Solución Helénica 4.5% (16 MPs)

Otros partidos 16 % pero sin que ninguno alcance el umbral del 3 % exigido para obtener escaños en el Parlamento

Participación: 61% con 2,6% de votos nulos o en blanco.

Nueva Democracia (ND) está preparada para poder continuar como el partido gobernante, con su líder, Kyriakos Mitsotakis, continuando como Primer Ministro. Su claro margen de victoria significa que ND ni siquiera tendrá que optar por encontrar un socio de coalición. En cambio, Mitsotakis ha convocado a nuevas elecciones, que se espera se celebren el 25 de junio, en las que se utilizará un nuevo sistema electoral que se espera le dé la mayoría que necesita para gobernar solo. Nueva Democracia terminó con cuatro escaños por debajo de los 150 necesarios para una mayoría parlamentaria. Bajo el nuevo sistema electoral, el partido líder recibirá hasta 50 escaños adicionales, lo que permitirá que ND gobierne por sí solo.

Estos resultados son un duro golpe para las esperanzas de que el ex primer ministro griego de izquierda, Alexis Tsipras, regrese al poder. Su partido, Syriza, mantuvo su posición como el principal partido de oposición de «izquierda» en Grecia. Pero, lejos de cerrar la brecha con el gobernante ND, su porcentaje de votos cayó sustancialmente, del 31% a solo el 20%. en comparación con las elecciones generales anteriores de 2019.

¿Cómo se produjo este resultado? ¿Por qué la conservadora ND ha conservado su 40% de participación en los votos cuando la mayoría de los griegos luchan contra los bajos salarios y el aumento de los precios?

Para responder a estas preguntas, es importante recordar los acontecimientos de la década anterior.

En primer lugar, frente a una grave crisis de la deuda, el gobierno liderado por el ala socialdemócrata PASOK presidió las amplias medidas de austeridad exigidas a Grecia por la ‘Troika’ del FMI y las instituciones de la UE. Los trabajadores griegos sufrieron recortes masivos en sus salarios, trabajos y pensiones, junto con la privatización masiva de los activos estatales. Sin embargo, el PASOK pagó por su abandono de las ideas socialistas, en general, y de la clase trabajadora, en particular. Su apoyo electoral se derrumbó. De ser el principal partido de los trabajadores griegos, su voto cayó a solo el 8% en las elecciones de 2019. En la encuesta del domingo, su voto se recuperó ligeramente, a alrededor del 12%, pero la clase obrera griega no ha olvidado su traición.

Los trabajadores griegos hicieron valientes esfuerzos para resistir los ataques que les impusieron sus gobiernos a instancias de la Troika. Pero las esperanzas y las tradiciones de lucha de la clase obrera griega no solo fueron traicionadas por el PASOK. El gobierno supuestamente socialista de la nueva formación de izquierda, Syriza, también cedió a las exigencias impuestas por el capitalismo de la UE. Esto fue en desafío al enorme voto ‘OXI/NO’ en el referéndum de 2015 que rechazó el programa de la Troika de aún más recortes de gastos. Los resultados de las elecciones de 2023 muestran que los trabajadores griegos tampoco han olvidado la falta de firmeza de Syriza.

Después de la capitulación de Syriza ante la Troika, el gobierno derechista de ND de Mitsotakis fue elegido en 2019. Como representante confiable del capitalismo, los «mercados» estaban felices de apoyar a Mitsotakis en sus esfuerzos por «manejar» la economía griega plagada de deudas. Los prestamistas también estaban ansiosos por recuperar su dinero, además de una buena ganancia, todo a expensas de la clase trabajadora, por supuesto. La inversión extranjera también aumentó, y los especuladores se aprovecharon de la privatización y los bajos salarios.

Las cifras oficiales muestran que los presupuestos gubernamentales ahora (solo) han vuelto a tener superávit y que las tasas de crecimiento de Grecia se encuentran entre las más altas de la UE. Sin embargo, ese ‘crecimiento’ está comenzando desde una base baja, gracias al daño causado en gran parte por la austeridad impuesta por la Troika, pero también por la pandemia de Covid.

El producto interno bruto griego sigue siendo solo el 80% de sus niveles anteriores a la crisis. La economía griega aún soporta una enorme carga de deuda. Sobre todo, cualquier ‘crecimiento’ ciertamente no se ha reflejado en el nivel de vida de la mayoría de los griegos. ¡Lejos de ahi! Los salarios promedio son solo alrededor del 75% de lo que eran antes de que comenzara la crisis de la deuda. Al mismo tiempo, los precios de los alimentos, el combustible y otros artículos esenciales se han disparado. Muchos griegos viven en la pobreza y los servicios públicos que necesitan, como la salud y la educación, se encuentran en un estado desesperado.

Esas características contrastantes de la economía griega fueron las principales características de las campañas contrastantes de ND de Mitsotakis y Syriza de Tsipras. Mientras que la campaña de Mitsotakis enfatizó que solo se puede confiar la economía a un gobierno de ND, Tsipras enfatizó que solo Syriza podría traer un «cambio» para mejor. Sin embargo, el programa de Syriza para aumentar el gasto público solo se habló en términos muy vagos. Había poco para convencer a los trabajadores griegos de que, esta vez, se podía confiar en Syriza para defenderlos y resistir las demandas de los «mercados» capitalistas.

De hecho, la mayoría de los votantes tenían poca fe en cualquiera de los principales partidos políticos. Es comprensible que la amarga experiencia haya dejado a muchos griegos, en particular a los votantes jóvenes, cínicos acerca de las promesas hechas por todos los líderes del partido. «Son todos iguales», fue un comentario hecho por muchos al hablar de las elecciones.

Reconociendo su necesidad de movilizar a los votantes más jóvenes, una de las transmisiones electorales de Syriza mostró a una pareja mayor bien vestida riéndose de un grupo de jóvenes diciendo que no se molestarían en votar. «No se preocupen, votaremos por ustedes», dice la pareja adinerada, antes de irse.

Sin embargo, los anuncios ingeniosamente elaborados nunca iban a ser suficientes para superar el sentimiento de traición que sienten tantos jóvenes a quienes les han robado sus esperanzas de un futuro digno. La participación en las elecciones fue de solo alrededor del 60%, que es similar a la participación en la encuesta de 2019.

Ese cinismo y decepción por las traiciones pasadas también se reflejaron en una asistencia generalmente baja a las reuniones y mítines electorales de los distintos partidos. Los puestos de fiesta eran visibles en las plazas incluso de los pueblos pequeños, pero sus voluntarios generalmente hablaban solos en lugar del público que pasaba principalmente con desinterés. Mitsotakis ni siquiera se arriesgó a una gran manifestación al aire libre, aunque Tsipras sí, con los partidarios de Syriza llenando la plaza Sintagma en Atenas, unos días antes de la jornada electoral. Sin embargo, esos seguidores ahora estarán desmoralizados por los malos resultados de Syriza.

Syriza sigue siendo el principal partido de la oposición. Algunos votantes de «izquierda» lo vieron como al menos el «mal menor» en comparación con votar por el partido «Nueva Democracia» (ND). Sin embargo, se requería mucho más que «mal menor» para movilizar el apoyo necesario para echar a Mitsotakis de su cargo.

Un auténtico partido de los trabajadores con un claro programa socialista podría haber derrotado a Mitsotakis, particularmente después de los dos escándalos que empañaron los últimos meses de su administración saliente.

Se reveló que una sección de los servicios de seguridad, supuestamente bajo el control de Mitsotakis, había estado usando spyware para interceptar llamadas de periodistas y rivales políticos. Para muchos griegos, eso es un recordatorio del pasado infeliz de un país donde un gobierno militar estuvo en el poder, hace 50 años.

El accidente del tren Tempi del 28 de febrero, en el que murieron 57 personas en un choque frontal, en lo que supuestamente era una vía férrea modernizada, expuso cómo la privatización y la inversión extranjera se han llevado a cabo en beneficio de los especuladores, no en interés de trabajadores griegos.

Tsipras incapaz de persuadir a los trabajadores

Los resultados de las elecciones muestran que, a pesar de estos escándalos y la crisis en los niveles de vida, Tsipras no pudo persuadir a suficientes trabajadores de que se podía confiar en Syriza con sus votos. Eso no es sorprendente dado su historial de traición.

MeRA25, una nueva formación de izquierda, encabezada por el exministro de Finanzas de Syriza, Yannis Varoufakis, no logró obtener ni el 3% mínimo de votos necesario para conservar sus escaños en el parlamento. Casi la misma cantidad de votantes decidió demostrar su “voto de protesta” (2,6 %) poniendo un voto en blanco o anulado en la urna, como votaron por MeRA25.

A pesar de su separación de Syriza, Varoufakis todavía está manchado por su fracaso, junto con Tsipras, para mantenerse firme contra la Troika. Su confuso programa de modificar el capitalismo a través de varias reformas financieras tampoco logró convencer a los votantes de que ofrece un camino a seguir para los trabajadores y la juventud.

El único partido de izquierda que mejoró su voto, de alrededor del 5% al ​​7%, fue el KKE (Partido Comunista Griego). La campaña electoral del KKE, al menos, reflejó la ira de los trabajadores griegos. Advirtió correctamente que cualquiera de los tres partidos principales -ND, Syriza y PASOK- formara el próximo gobierno, llevaría a cabo los recortes y ataques que demanda el capitalismo.

El KKE ahora podría usar su posición para construir un verdadero partido obrero de masas, liderando las luchas que serán necesarias bajo otro gobierno conservador de derecha. Pero eso significaría que estarían preparados para construir un frente único con otros sindicalistas y socialistas en una lucha conjunta para defender el nivel de vida.

Sin un partido de este tipo que desafiara a los partidos del capitalismo, Mitsotakis ha podido persuadir a la mayoría de los votantes, aquellos que se atrevieron a votar por cualquiera, de que él era el «mejor de los malos». Estos votantes esperarán contra toda esperanza que se cumplan las promesas de Mitsotakis de restaurar la ‘estabilidad’ a la débil economía griega. Lamentablemente, dado el peligroso estado del capitalismo europeo y mundial, esas esperanzas podrían desvanecerse pronto.

Mitsotakis también trató de ganarse a los votantes del partido de extrema derecha ‘Solución Helénica’, dejando en claro que iba a ser «duro» para evitar que los refugiados ingresaran a Grecia desde Turquía. Lo que esto significa, en la práctica, se mostró justo antes de las elecciones. Las imágenes revelaron que los refugiados fueron sacados a la fuerza de la isla de Lesbos y abandonados en el mar en un bote inflable para ser recogidos por la guardia costera turca.

Los resultados de las elecciones significan que Mitsotakis podría haber formado un gobierno de coalición si hubiera buscado el apoyo de esos parlamentarios de extrema derecha o, alternativamente, algunos de los arribistas del PASOK. Sin embargo, Mitsotakis ha decidido esperar a una segunda vuelta, confiando en que ND podrá formar un gobierno mayoritario.

Lo cierto es que estos resultados electorales muestran que los trabajadores y jóvenes griegos, al igual que la clase trabajadora en todas partes, necesitan construir partidos políticos de masas que estén preparados para mantenerse firmes frente a los inevitables ataques que vendrán del sistema y las instituciones capitalistas.



