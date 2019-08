Incendios en el Amazonas: Bolsonaro envía al ejército a las zonas afectadas tras la presión internacional

Redacción BBC News Mundo

24 agosto 2019



Image captionEl presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó enviar al ejército a las zonas afectadas por los incendios.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó este viernes a las Fuerzas Armadas que ayuden a combatir el número récord de incendios forestales que se registran en el país y, especialmente, en la región amazónica.

Mediante un decreto, Bolsonaro autorizó el despliegue de soldados en reservas naturales, tierras indígenas y áreas fronterizas de la región para luchar contra el fuego.

Se trata de la primera medida efectiva adoptada por el gobierno de Bolsonaro, quien esta semana afirmó sin aportar pruebas que las ONG medioambientales podían ser las reponsables de los incendios.

«Las ONG perdieron dinero, están desempleados. ¿Tienen que intentar hacer qué? Tratan de derribarme», aseguró.

Su anuncio llega tras una intensa presión de líderes internacionales por la preocupación mundial desatada en torno a los incendios y a las políticas de Bolsonaro respecto a la Amazonia, que apuestan por liberar la explotación comercial de la minería, la agricultura y el turismo en la Amazonía.

El más crítico fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien aseguró que Bolsonaro «mintió» sobre sus compromisos con la protección del medioambiente y amenazó con vetar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur si Brasil no garantiza el cuidado de la Amazonia.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon

«Nuestra casa se está quemando. Literalmente. La Amazonía -los pulmones que producen 20% del oxígeno de nuestro planeta- está prendida fuego. Es una crisis internacional», tuiteó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Bolsonaro, por su parte, criticó la reacción de otras naciones, insistiendo en que los incendios forestales «no pueden usarse como pretexto» para aplicar sanciones al país.

– O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI.

«El gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los temas amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI», escribió Bolsonaro en un tuit.

Mientras tanto, grupos ambientalistas realizaron este viernes protestas en ciudades de buena parte de Brasil para exigir acciones de combate a los incendios.

Cientos de manifestantes también se reunieron frente a las embajadas brasileñas de distintos países.

¿Qué anunció Bolsonaro?

Bolsonaro dijo en un discurso transmitido por televisión este viernes por la noche que autorizaba a las Fuerzas Armadas para ayudar a combatir los incendios.

Según el texto, los militares participarán en «acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales» y en el «combate a los focos de incendios».

Image captionEl ejército se desplegará en reservas naturales, tierras indígenas y áreas fronterizas en la región.

«Como militar aprendí a amar el bosque amazónico y quiero ayudar a protegerlo», dijo.

El despliegue de soldados se dejará en manos de los gobernadores regionales que pueden solicitar «medidas preventivas… contra los delitos ambientales» y pedir al ejército que «inspeccione y combata brotes de incendios».

El ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, supervisará la orden y será responsable de asignar los recursos, afirmó Bolsonaro.

De momento, la orden autoriza la acción por un mes: del 24 de agosto al 24 de septiembre.

Image captionEste viernes se registraron protestas en Brasil y en otros países alrededor del mundo.

¿Cuál es la gravedad de los incendios?

Los datos satelitales publicados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) mostraron un aumento del 83% este año en incendios en todo Brasil, la mayoría de ellos en la región amazónica.

Bolsonaro minimizó los últimos datos, argumentando que era la temporada de la «queimada», cuando los agricultores queman la tierra para limpiarla antes de plantar.

Sin embargo, Inpe destacó que el número de incendios no está en línea con los reportados normalmente durante la estación seca.

Image captionEl Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) reveló que se registró un aumento del 83% este año en incendios en todo Brasil.

Los incendios forestales ocurren a menudo en la estación seca en Brasil, pero también en ocasiones se inician deliberadamente en un esfuerzo por deforestar ilegalmente las tierras para la cría de ganado.

Defensores del medio ambiente dicen que Bolsonaro alienta a los madereros y agricultores a quemar las tierras.

Durante su campaña, prometió limitar las multas por dañar la selva tropical y debilitar la influencia de la agencia ambiental.

Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense NASA dijo que la actividad general de incendios en la cuenca del Amazonas este año es similar al promedio de los últimos 15 años.

La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, es una reserva vital de carbono que ralentiza el ritmo del calentamiento global.

En ella habitan cerca de un millón de personas indígenas y es hogar de aproximadamente tres millones de especies de plantas y animales.

