Bolsonaro: «Son los indios, ¿quieres que culpe a los indios? ¿Vas a escribirle a los indios mañana?¿Quieres que culpe a los marcianos?», dijo Bolsonaro ante un grupo de periodistas

Incendios en el Amazonas: la polémica declaración de Bolsonaro sobre quién puede estar detrás de los fuegos en Brasil

RedacciónBBC News Mundo

22 agosto 2019

Image captionBolsonaro afirma que las mayores sospechas por los incendios recaen sobre las ONG, aunque reconoce no tener pruebas de ello.

Brasil vive una grave crisis por una ola de incendios forestales: unos 74.000 en lo que va de año. Más de la mitad en la selva amazónica.

Las autoridades aún no han determinado quiénes pueden ser los responsables. Y, consultado este jueves por la prensa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ironizó sobre el asunto.

«Son los indios, ¿quieres que culpe a los indios? ¿Vas a escribirle a los indios mañana?¿Quieres que culpe a los marcianos?«, dijo Bolsonaro ante un grupo de periodistas.

El presidente volvió a señalar a las ONG como las responsables, algo de lo que tampoco ha aportado pruebas.

Image captionEn la temporada de «queimada» los agricultores queman la tierra para preparar la próxima temporada de siembra.

«Puede haber, no lo estoy afirmando, acciones criminales por partes de estos trabajadores de las ONG para llamar la atención en mi contra, en contra del gobierno de Brasil. Esta es la guerra que enfrentamos. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para contener ese incendio provocado«, agregó.

Y presionado por las preguntas de los reporteros, también admitió que no se puede descartar que los culpables estén el sector agroindustrial, tesis que favorecen sus rivales políticos.

«Todo el mundo es sospechoso, pero la mayor sospecha recae sobre las ONG», señaló.

Llamamiento de Francia

Pero estos grupos no fueron los únicos que recibieron las críticas de Bolsonaro este jueves.

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento a abordar el tema de los incendios en la próxima cumbre del G7 que se celebrará en su país por tratarse de «una crisis internacional».

«Nuestra casa se quema. Literalmente. La Amazonía, pulmón de nuestro planeta que produce 20% de nuestro oxígeno, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros del G7, cita en dos días para hablar de esta urgencia», tuiteó Macron.

Emmanuel Macron✔@EmmanuelMacron

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let’s discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon

154 mil

Final de la publicación de Twitter número de @EmmanuelMacron

Pero su idea tuvo una dura respuesta por parte de Bolsonaro, también vía Twitter.

«La sugerencia del presidente francés de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin la participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonialista descabellada en el siglo XXI», tuiteó Bolsonaro.

Jair M. Bolsonaro✔@jairbolsonaroEn respuesta a @jairbolsonaro

– O Governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo. A sugestão do presidente francês, de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região, evoca mentalidade colonialista descabida no século XXI.

Final de la publicación de Twitter número de @jairbolsonaro

Asimismo, acusó a Macron de «instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos para ganancias políticas personales».

Deforestación voraz

Lo cierto es que mientras Bolsonaro acusa a las ONG por los incendios, hay grupos conservacionistas que señalan a su gobierno por la situación en la región amazónica.

Image captionLos incendios han afectado ciudades tan lejanas como Sao Paulo, cercana al Atlántico.

De acuerdo con esas organizaciones, las autoridades de Brasil han estimulado la tala de los bosques por parte de granjeros y leñadores, lo que ha acelerado el ritmo de deforestación de la selva tropical.

Información satelital recogida por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, por sus siglas en portugués), revela un aumento de 85% en los incendios ocurridos en Brasil este año, la mayor parte de los cuales se produjeron en la región amazónica.

El Amazonas es la mayor selva tropical del mundo y cumple una función fundamental en el almacenamiento del carbono y, por tanto, en la reducción del avance del cambio climático.

Bolsonaro también ha sido criticado por poner en duda los datos del INPE y haber acusado a su director de mentir en cuanto a la escala que ha alcanzado la deforestación.

En respuesta a quienes están preocupados por el aumento de los incendios, el mandatario ha dicho que estamos en la temporada de la «queimada», cuando los agricultores queman la tierra para despejar el terreno y prepararlo antes de la siembra.



