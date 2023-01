Imperio del dolor» – La dinastía Sackler y la crisis de los opiáceos

31 de diciembre de 2022. Niall Mulholland

Los visitantes de museos y centros educativos, como el Museo V&A de Londres y la Universidad de Oxford, estarán familiarizados con el nombre de Sackler. Se trata de la familia multimillonaria estadounidense que, durante décadas, ha financiado muchos de los aspectos de estas instituciones, y de otras galerías y universidades de renombre mundial, como el Louvre, Yale y Harvard. Menos conocido hasta las revelaciones de los últimos años es que la gran riqueza de los Sackler procede del sufrimiento de muchas personas, en particular de los pobres.

Se calcula que medio millón de estadounidenses han muerto por sobredosis de opiáceos desde 1999 y millones más se han vuelto adictos. La familia Sackler, a través de su empresa Purdue Pharma, fabricó en la década de 1990 un fármaco analgésico llamado OxyContin, dos veces más potente que la morfina. Lo vendieron como un fármaco de liberación lenta y afirmaron que era menos adictivo que otros opiáceos. Escandalosamente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó OxyContin sin comprobar las afirmaciones de la empresa. Esto creó las condiciones para una epidemia de opiáceos en Estados Unidos y otros países. La droga no sólo era adictiva para muchos consumidores, sino que los adictos pronto descubrieron que triturando las pastillas de OxyContin podían ingerirla mucho más rápido y obtener un subidón inmediato.

Todo esto está brillantemente descrito en el libro de Patrick Radden Keefe, Empire of Pain – The secret history of the Sackler family. El último libro de Keefe, el aclamado Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, también está muy bien narrado y se centra en la desaparición de Jean McConville, en 1972, una viuda madre de 10 hijos secuestrada en una casa de Belfast por el IRA y a la que nunca más se volvió a ver con vida, y en las hermanas Price, que en su momento fueron unas republicanas irlandesas mundialmente famosas presas en una cárcel inglesa.

Keefe recorre la historia de la dinastía Sackler, empezando por Arthur Sackler, el mayor de tres hijos nacidos en un almacén judío ucraniano de Brooklyn en 1913. Arthur se financió sus estudios universitarios y de medicina, en parte trabajando en publicidad, y con sus dos hermanos menores, Mortimer y Raymond, fundó o compró varias empresas, incluida una que cambiaría su nombre por el de Perdue Pharma.

Arthur utilizó su experiencia publicitaria para comercializar agresivamente sus productos farmacéuticos, incluido el Valium, con información a menudo engañosa y falsa. El Valium se vendió ampliamente en los años sesenta y setenta, e hizo ricos a los Sackler.

A Arthur le gustaba trabajar entre bastidores en relación con su empresa, pero era un entusiasta coleccionista de arte asiático y un filántropo de alto nivel. Se esforzó mucho para que el nombre Sackler figurara en las paredes de galerías de arte, universidades y museos de todo el mundo. Esto otorgó al nombre de la familia un barniz de respetabilidad que desmentía los sórdidos orígenes de su enorme riqueza.

Richard Sackler, hijo de Raymond, se convirtió de facto en el jefe de la empresa familiar tras la muerte de Arthur en 1987. Una vez que la empresa hubo ideado OxyContin, siguió la política de Arthur y montó una agresiva y falsa campaña publicitaria, empleando a un ejército de vendedores para presionar con fuerza y seducir con incentivos materiales a los médicos para que vendieran OxyContin. El plan fue un gran éxito; se calcula que desde que OxyContin salió a la venta la familia Sackler obtuvo beneficios por valor de 14.000 millones de dólares, que a menudo fueron a parar a empresas ficticias y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Keefe describe los heroicos esfuerzos de un periodista, Barry Meir, del New York Times, por sacar a la luz el papel de los Sackler en la epidemia de opioides. Sin embargo, gracias a su enorme riqueza e influencia, los Sackler pudieron presionar al Times, que posteriormente apartó a Meir del tema.

Presión pública

Pero a medida que el número de muertes por opioides seguía creciendo, la presión pública obligó al gobierno estadounidense a tomar medidas. Esta fue, como mínimo, poco entusiasta. Un fiscal estadounidense que dio la voz de alarma sobre el OxyContin pasó a convertirse en asesor de Perdue. Sin embargo, después de muchos años de litigios y de la actuación de algunos fiscales generales de estados de EE.UU. especialmente afectados por la epidemia de opiáceos, la familia Sackler declaró la quiebra de la empresa Perdu Pharma. Esto permitió a la familia evitar cualquier acusación penal o aceptar cualquier responsabilidad por la crisis de los opiáceos. También tuvo lugar cuando la patente de OxyContin estaba llegando a su fin. Los Sackler consiguieron sacar el máximo beneficio posible del fármaco y luego se deshicieron de Perdue Pharma cuando se convirtió en una carga demasiado pesada.

Keefe se ha basado en miles de documentos judiciales, correos electrónicos internos de la empresa y cientos de entrevistas que realizó, para escribir un retrato devastador de la codicia de la familia Sackler y su falta de voluntad para asumir cualquier responsabilidad o mostrar cualquier remordimiento por lo que OxyContin llevó a. Cuando los adictos no pudieron conseguir OxyContin y una nueva versión de la píldora resultó más difícil de disolver, se pasaron a la heroína. De este modo, OxyContin actuó como un impulso para los cárteles de la droga mexicanos que vendían heroína.

Richard Sackler, que fue presidente de Perdue Pharma de 1999 a 2003, junto con el resto de la familia, intentó ocultar la implicación de la familia en el desastre de los opiáceos. Los grandes bufetes de abogados se desplegaron sin piedad para amenazar con litigios cualquier amenaza percibida contra la reputación de Perdue. Si era necesario, otros asumían la culpa; tres ejecutivos de Purdue Pharma se declararon culpables de un delito menor de marca falsa en un acuerdo de 2006 con el Departamento de Justicia. Posteriormente, Purdue les pagó cuantiosas indemnizaciones.

Este libro, magníficamente escrito, es un relato apasionante de la inmoral dinastía Sackler, que tiene un parecido asombroso con la familia ficticia Roy de la exitosa serie de televisión Succession (con un conjunto similar de miembros despiadados y de vida alternativa, todos los cuales viven felizmente de los beneficios de la empresa). Intencionadamente o no, Empire of Pain es también una mordaz denuncia del propio sistema capitalista, en su versión más corrupta y sórdida.

Imperio del dolor: La historia secreta de la familia Sackler, de Patrick Radden Keefe (Reservoir Books)

