La lucha de clases y los orígenes de la Navidad

28 de diciembre de 2022 Norman Hall, publicado por primera vez en Socialism Today (noviembre de 2021), revista mensual del Partido Socialista (Comité para la Internacional de los Trabajadores CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Representación de un icono de cerámica bizantino del siglo X de San Nicolás («Papá Noel») (Imagen: Dominio público)

Para la mayoría de los socialistas, no sorprenderá descubrir que la Navidad es la continuación de tradiciones muy antiguas de festivales de mediados de invierno. Sin embargo, puede ser una sorpresa saber cuán relativamente nueva es nuestra Navidad. De hecho, hay argumentos serios para decir que este año marca solo el bicentenario de la Navidad y no el dosmilésimo más o menos.

Festivales de invierno precristianos

La mayoría de las civilizaciones que han existido en el hemisferio norte han tenido un festival de mediados de invierno de alguna forma. Mientras que los festivales son un invento humano, el solsticio de invierno no lo es. El solsticio está determinado por la naturaleza física de nuestro planeta. Entonces, la primera o la raíz principal de la Navidad se encuentra en la misma realidad material de la vida en el hemisferio norte. Estos festivales de invierno generalmente se han asociado con banquetes.

En la época del imperio romano, el festival del solsticio de invierno era Saturnalia, que celebraba la muerte y el renacimiento del sol. Era un carnaval de bebida, jolgorio e intercambio de regalos. La civilización romana se basaba en el trabajo esclavo como principal medio de producción. Por tanto, los grandes esclavistas constituían la clase dominante.

Sin embargo, otro aspecto de Saturnalia era una inversión de roles, donde los amos servían a los esclavos en la mesa, y la regla era un período de libertad de expresión y acción (anarquía). En este sentido, actuó como una válvula de vapor que liberaba las presiones dentro de la sociedad. Esta “inversión de roles” persistió en menor medida en la tradición inglesa de Wassailing y el “Señor del desgobierno” a lo largo de la Edad Media. Esta libertad o licencia teórica siempre estuvo limitada, sobre todo por la autocensura nacida de la comprensión de que después de las vacaciones el amo volvía a ser el amo.

El imperio romano integró regularmente a los líderes de los pueblos conquistados en su propia sociedad, seduciéndolos con la ciudadanía y los beneficios para la élite de un estilo de vida romano. Junto a esto, Roma también integró los sistemas de creencias religiosas de sus súbditos conquistados en los suyos propios.

Para el año 274 del calendario gregoriano de la era común (EC), el equivalente numérico de la notación anno domini (AD) también utilizada, el festival Saturnalia se había transformado en la celebración oficialmente reconocida de Mithras Sol Invictus (el sol invicto). Muchos aspectos de la leyenda de Mitra pueden resultar familiares: nació el 25 de diciembre de una virgen. Nacido en una cueva. El nacimiento fue presenciado por pastores y magos. Resucitó a los muertos y sanó a los enfermos. Tuvo doce discípulos que representaban los signos del zodíaco. Celebró una última cena con sus discípulos antes de regresar al cielo en el equinoccio de primavera del norte. El culto incluía comidas comunes en las que se servía pan y vino a los celebrantes. Una de las limitaciones en la difusión del culto de Mitra fue que era solo para hombres.

Cristiandad

Mientras tanto, la nueva religión del cristianismo estaba ganando adeptos dentro del imperio romano. Comenzó como uno de varios movimientos revolucionarios contra la ocupación romana de Judea. Su atracción inicial residía en su llamado a los pobres, sufrientes y oprimidos de Judea que buscaban un Mesías, un nuevo Rey David, un líder de guerra que los liberara de Roma y sus clientes locales.

La congregación cristiana se imbuyó de los conceptos de asistencia mutua, con comidas comunales y fondos comunes. Pero con su expansión más allá de las fronteras de Judea, hubo un cambio de la liberación en este mundo a la liberación en el próximo, la promesa del cielo.

Sin embargo, con su promesa de una vida después de la muerte, durante los siglos siguientes, atrajo seguidores entre otros sectores de la sociedad romana, incluso en el ejército y sectores de la élite. El cambio en la membresía de la iglesia trajo un cambio correspondiente en su naturaleza. Se dio menos énfasis a los aspectos sociales y comunitarios de la congregación primitiva y más al aparato de la iglesia.

Los primeros cristianos tardaron más de trescientos años en sentir la necesidad de venerar el nacimiento de Jesús. De hecho, a lo largo del período inicial, para los cristianos, los cumpleaños eran, incluso si se conocían, generalmente ignorados. Lo que se consideraba importante era la fecha de la muerte y, en particular, la fecha del martirio (días santos).

En 306 EC, Constantino fue declarado emperador por las legiones de su ejército en York. Sin embargo, fue solo uno de los siete contendientes por el puesto y solo se convirtió en el único emperador en 324. Los dieciocho años intermedios consistieron en una guerra civil casi continua entre los contendientes con alianzas cambiantes, hasta que Constantino fue el último hombre en pie.

En 313 EC Constantino por el imperio occidental y otro contendiente, Licinio por el imperio oriental proclamaron conjuntamente el Edicto de Milán. Fue esta proclamación la que otorgó tolerancia religiosa a los cristianos dentro del imperio. En Occidente, Constantino promulgó leyes sobre los derechos, privilegios e inmunidades de las cargas cívicas de la iglesia cristiana. En 321CE le otorgó a la iglesia el derecho de una entidad legal, a poseer propiedades. Lo que anteriormente había sido propiedad común de la congregación se convirtió en propiedad de la iglesia.

Para ambos contendientes lo que estaba en juego era el apoyo de las legiones del ejército, en particular las compuestas enteramente por cristianos. La batalla final en 324CE fue entre los ejércitos de Constantino y Licinio. Según la leyenda, en esta batalla Constantino ordenó a sus tropas que pintaran un símbolo cristiano en sus escudos. Se dio reconocimiento al cristianismo como la religión oficial del imperio. Como observó anteriormente el filósofo romano Séneca (4–65 d. C.), “la gente común considera que la religión es verdadera, los sabios la consideran falsa y los gobernantes la consideran útil”.

Al año siguiente (325 d. C.), Constantino convocó el Concilio de Nicea. El resultado del concilio fue una iglesia, una teología y una biblia aceptables para el emperador. Determinó qué libros se incluirían en la Biblia, dejando más fuera de los que entraron. Todo lo que estuviera fuera de la línea oficial debía ser suprimido con extrema fuerza.

Políticamente, ya sea intencionalmente o no, fue muy útil para Constantino, al final de una guerra civil, declarar que solo había una divinidad, una iglesia, un imperio y un emperador. Y un emperador, además, aparentemente elegido por Dios -como se prueba en combate- recibiendo como si fuera el mandato del cielo.

Constantino murió en 337 EC. En el mismo año Julio I se convirtió en Papa. Fue Julio quien declaró el 25 de diciembre como la Fiesta de la Natividad. Probablemente se seleccionó la fecha porque tradicionalmente dentro del imperio romano ya era un día de celebración y fiesta. La fusión de los mitos cristiano y de Mitra fue casi completa.

Así que la Navidad del 25 de diciembre fue el resultado duradero de dieciocho años de guerra civil romana.

La caída de Roma y el ascenso del feudalismo

A primera vista puede parecer que la caída de Roma se debió a la invasión de las llamadas tribus bárbaras a lo largo de su frontera. Sin embargo, esto fue solo el golpe mortal final a un imperio debilitado hasta el punto del colapso por la descomposición interna.

La teoría marxista muestra que todas las sociedades basadas en clases contienen en su interior las «semillas de su propia destrucción». La economía romana basada en la esclavitud requería guerras y conquistas constantes para reponer la población esclava. Además, la producción basada en esclavos es notoriamente ineficiente. Los esclavos no tienen ningún interés en el éxito o el fracaso de una empresa. La guerra, la división (en los imperios oriental y occidental) y el estancamiento económico debilitaron el imperio occidental. Parecía ser un premio allí para tomar, incapaz de defenderse.

La caída de Roma creó las condiciones para un nuevo paso adelante. Las tribus bárbaras trajeron consigo sus propios sistemas de creencias y tradiciones, muchos de ellos anteriores al cristianismo por miles de años. Según la mitología nórdica germánica del norte de Europa, Woden u Odín, envuelto en sus pieles para protegerse del frío invernal, no dudaba en entregar regalos en invierno. También fue de estas culturas del norte de Europa que los árboles y plantas de hoja perenne se trajeron a las viviendas como símbolo de renacimiento.

La única parte del Imperio Romano Occidental que sobrevivió y recuperó la prominencia fue la iglesia católica romana. La iglesia una vez más se adaptó rápidamente a la nueva realidad ya la nueva clase dominante. Facilitó la conversión de los líderes tribales elegidos o aclamados por toda la tribu en reyes y señores designados por Dios, es decir, por nacimiento.

La esclavitud fue sustituida como base de los medios de producción por la tierra. Los reyes ocuparon la tierra por voluntad de Dios (y de la iglesia). Los señores ocuparon la tierra por voluntad del rey. Los siervos, el orden más bajo, estaban atados a la tierra misma y pasaban de un señor a otro como parte de las transferencias de tierras. La explotación de los siervos por parte de la aristocracia fue muy evidente y tomó la forma de cuotas laborales. Los siervos tenían que proporcionar tantos días de trabajo en la tierra de su señor y el resto en su propia propiedad. La producción era predominantemente para el consumo, ya fuera de los siervos o de los señores. Solo los excedentes se llevaban al mercado para el intercambio. Una de las principales formas de lucha de clases que utilizaron los siervos para escapar de la explotación fue huir a los pueblos y ciudades en crecimiento.

Uno de los usos iniciales de la iglesia para los nuevos regímenes fue como fuente de conocimiento y técnica, particularmente en la agricultura. Las grandes abadías y monasterios de toda Europa se convirtieron en centros de excelencia y centros comerciales, alrededor de los cuales se arraigaron nuevos pueblos y ciudades.

En la Edad Media, la iglesia católica romana era el único sistema político unificador que abarcaba a las diversas dinastías enfrentadas de Europa Occidental. Daba legitimidad a reyes y señores pero exigía a cambio obediencia. La desobediencia podría resultar en una excomunión, que podría ser una sentencia de muerte. De hecho, la iglesia misma era el mayor terrateniente feudal individual, poseyendo un tercio de la masa terrestre.

El ascenso de la burguesía y el lenguaje de lucha

Hasta la revolución francesa de 1789, todos los levantamientos populares, revueltas campesinas y movimientos revolucionarios en el Occidente cristiano se desarrollaban bajo la bandera de la religión. Esto no debería sorprender a los marxistas, ya que la filosofía dominante de cualquier época es la filosofía o visión del mundo de su clase dominante. Los primeros signos de un desafío a esta regla no vienen necesariamente como un desafío a sus intereses económicos, sino como un desafío a su filosofía.

Para la aristocracia feudal de Europa, su visión del mundo y su lugar en él estaban entrelazados con la religión cristiana tal como la exponía la iglesia católica romana. Entonces, la primera acción en el desafío revolucionario al feudalismo fue un ataque a la filosofía de la iglesia católica romana, sometiéndola a críticas y exhibiendo sus hipocresías. Esto se combinó con una reminiscencia de una edad de oro anterior más simple, generalmente basada en las ideas y tradiciones comunitarias de la primera congregación.

La iglesia medieval era la entidad individual más rica de Europa. La riqueza fluyó de sus propiedades (alquileres y ventas de excedentes), tarifas de mercado, turismo (peregrinaciones) y diezmos (cuotas de membresía). La tierra de la iglesia en muchos casos provino de donaciones o legados de familias ricas que compraron su lugar en el cielo.

En menor escala, la iglesia vendía indulgencias o perdones de pecados. Atrás quedó la fe bíblica de que sería “más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el Reino de los Cielos”. No es de extrañar que la iglesia y la clase dirigente se opusieran, bajo amenaza de muerte, a la traducción de la biblia del latín a las lenguas cotidianas del pueblo.

Estos manifestantes o protestantes representaban la creciente clase de comerciantes, artesanos y financieros que se estaban volviendo ricos en efectivo en las ciudades mediante el comercio de bienes y servicios. La aristocracia, para obtener estos artículos, incluidas las especias exóticas y los textiles del este, necesitaba dinero en efectivo. Cada vez más, esta necesidad de efectivo obligó a cambiar de un modelo de tenencia de la tierra basado en las «cuotas laborales» de los siervos, a «cuotas de alquiler» adeudadas por los campesinos.

Para la clase capitalista embrionaria, las limitaciones de la sociedad feudal se estaban convirtiendo en una carga intolerable. Especialmente cuando algunos de los comerciantes se estaban volviendo tan ricos, si no más, como algunos de los aristócratas. Crearon su nueva filosofía con la idea de una relación personal directa con Dios, eliminando la iglesia. Esto incluía la idea de que la voluntad de Dios era que cada persona se esforzara por mejorar.

La lucha religiosa fue un reflejo, por lo tanto, de la lucha de clases entre la antigua clase dominante de los aristócratas, respaldada por la iglesia católica romana y la emergente clase revolucionaria, los comerciantes, artesanos, etc., el embrión de la clase capitalista.

Como dijo Friedrich Engels, “el disfraz religioso es sólo una bandera y una máscara para los ataques a un orden económico que se está volviendo anticuado” (Sobre la historia temprana del cristianismo, 1894-95). Sin embargo, para los participantes, estas máscaras pueden ser muy reales; no eran necesariamente conscientes, ni necesitaban serlo, de las fuerzas económicas subyacentes que moldeaban su pensamiento y sus acciones.

Como parte de esta lucha ideológica, el personaje que ahora conocemos como Papá Noel iba a desempeñar una serie de papeles.

Las guerras de Papá Noel

El mito de Santa Claus proviene inicialmente de San Nicolás. Santa Claus es una distorsión inglesa de su nombre en holandés (Sinterklaas) o alemán (Santa Klaus). Nicolás fue un obispo griego en Myra, Turquía, que murió el 6 de diciembre de 343 EC. Cuenta la leyenda que fue uno de los participantes en el Concilio de Nicea y apoyó la posición del emperador Constantino.

Durante la Edad Media, San Nicolás fue en gran medida el chico del cartel de la iglesia católica. Fue celebrado como el santo patrón de los niños (entre otros) y por su generosidad. Se decía que él entregaba regalos a los niños en diciembre. Sin embargo, estos regalos llegaron en vísperas del día de su santo (el día de su muerte), es decir, el cinco o seis de diciembre pero definitivamente no en Navidad.

En 1517, Martín Lutero de Alemania fue la figura principal de la fe protestante, entre los primeros en cuestionar la ideología de la iglesia católica romana y denunciar sus excesos. Fue en gran medida el representante de la clase mercantil en ascenso, pero también fue apoyado por algunos príncipes alemanes, quienes buscaban sacudirse las restricciones y obligaciones de la iglesia.

Lutero también denunció el concepto de los santos y rezar a los santos como intermediarios “entre el Hombre (sic) y Dios”. Por lo tanto, aborrecía la veneración de San Nicolás. Sin embargo, no pudo superar las limitaciones impuestas por la cosmovisión dominante de su época. Él, por lo tanto, presentó un contendiente a San Nicolás. De acuerdo con su nueva ideología, afirmó que el repartidor de regalos era el mismo niño Jesús (Christkind, en el idioma alemán) corrompido a Kris Kringle.

Las ideas de Lutero ganaron terreno entre los oprimidos campesinos alemanes que en 1524 se rebelaron. Lutero, junto con la clase de comerciantes y los príncipes, se asustó ante esta intrusión en su debate intelectual con la iglesia como una amenaza para su propia riqueza. El levantamiento de los campesinos, la Guerra de los Campesinos de 1524-1525, fue aplastado sangrientamente con el pleno apoyo de Lutero y sus aliados.

En Inglaterra, por numerosas razones propias, Enrique VIII se puso a la cabeza de la Reforma protestante. El papel que jugó la lujuria, el deseo de un heredero dinástico o la ganancia financiera en la decisión de Henry es secundario. Eso no quiere decir que el propio pensamiento de Henry no tuvo efecto en el curso de los acontecimientos, lo hizo, pero no creó las condiciones subyacentes.

Henry apoyó a los protestantes para romper con la iglesia católica romana en 1534, con el Acta de Supremacía. Se declaró cabeza de la iglesia inglesa sujeta únicamente a Dios, un monarca absoluto. Una vez que se separó de Roma, se movió para tomar los bienes de Roma en Inglaterra para sí mismo. La disolución de los monasterios, una serie de medidas confiscatorias llevadas a cabo entre 1536 y 1541, proporcionó a Enrique recursos y tierras para recompensar a sus seguidores y consolidar su posición.

Al igual que Lutero, Enrique, en la batalla política con la iglesia católica, peleó sobre la base de la ideología. La celebración de San Nicolás fue prohibida en Inglaterra y fue reemplazada por una personificación secular de la temporada, Papá Noel. El Papá Noel de Henry tenía raíces paganas muy fuertes en los personajes del sajón Lord Frost y el vikingo Odín. Una vez más, los regalos no se entregaron en Navidad sino en Año Nuevo.

Sin embargo, el movimiento de reforma protestante inglés no fue homogéneo y estuvo compuesto por diferentes alas. Por un lado, estaba el ala católica inglesa que apoyaba a Enrique en lugar del Papa como cabeza de la iglesia inglesa, pero por lo demás sin cambios. Por otro lado, estaban los seguidores del protestante francés Juan Calvino, que adoptaron un enfoque mucho más radical.

En Inglaterra, durante la mayor parte del siglo siguiente, el protestantismo estaba en ascenso. Después de la primera victoria de una revolución burguesa en la forma de la guerra civil inglesa de 1642-1648, todo cambió. Se creó una ‘Commonwealth de Inglaterra’ republicana, que en 1653, y ahora la ‘Commonwealth de Inglaterra, Escocia e Irlanda’, estaba bajo el gobierno del puritano Oliver Cromwell como Lord Protector.

Los puritanos siguieron el ejemplo de Calvino, predicando una moralidad extrema. La nueva ortodoxia no tenía alegría, con la mayoría de las formas de entretenimiento prohibidas, incluida la Navidad. Proclamaron que uno de los mandamientos de Dios era «trabajar diligentemente». Mientras que, por un lado, evitaban el lujo y promovían la economía, por otro lado, daban a entender que el favor de Dios se mostraba mediante el éxito financiero. La nueva clase capitalista victoriosa había definido su ideología.

Aunque la república fue derrocada y la monarquía restaurada, no hubo retorno a la monarquía absoluta del período Tudor y Estuardo anterior a la guerra civil. El dominio del feudalismo se había roto definitivamente y había comenzado el dominio de la nueva clase capitalista burguesa. Sin embargo, se restablecieron la Navidad y el entretenimiento.

El Nuevo Santa de la burguesía

Para evitar la persecución religiosa, antes de la guerra civil, en 1620 un grupo de puritanos zarpó de Plymouth hacia el Nuevo Mundo de América. Estos Padres Peregrinos llevaron la visión austera y libre de festivales del cristianismo a América con ellos en el Mayflower.

La idea de que la Navidad no tuviera un significado religioso fue inicialmente muy popular entre los industriales de Estados Unidos. Les permitió la excusa perfecta para no dar a los trabajadores un día libre. De hecho, tras la victoria de la revolución americana, el nuevo Congreso se reunió el día de Navidad.

Sin embargo, Christmas se introdujo de contrabando en los EE. UU. en el equipaje de, en particular, colonos alemanes a Pensilvania. La tradición navideña que trajeron fue la tradición alemana de Kris Kringle, no la de San Nicolás.

En 1800, un día de Navidad en Nueva York se parecía más a los días de las saturnales romanas o los «Señores del desgobierno» de la Edad Media. La embriaguez se combinaba con ataques físicos a la propiedad burguesa ya las personas adineradas. Tanto es así que a los disturbios navideños de Nueva York de 1828 se les atribuye el mérito de desencadenar la creación del Departamento de Policía de Nueva York, el NYPD. Sin embargo, a principios del siglo XIX se vio una tendencia general en los países capitalistas a la creación de fuerzas policiales. La burguesía en todas partes buscó reforzar su maquinaria estatal, con una nueva fuerza especializada, para protegerlos a ellos y sus propiedades del enemigo interno.

Mientras la clase capitalista se movía conscientemente para complementar su poder con la creación de las nuevas fuerzas policiales, estaba en marcha un proceso complementario, consciente o no, para complementar su “poder blando”, con el propósito de reinventar y domar la Navidad.

En 1821, se publicó un libro estadounidense, The Children’s Friend. Podría decirse que es el poema, ‘Old Santeclaus with Much Delight’, incluido en este libro, que marca el nacimiento del Santa y la Navidad que conocemos hoy. Por primera vez en forma impresa, los regalos son entregados por Papá Noel vestido con un abrigo de piel rojo, en la noche de Nochebuena. Esto destruye el mito de que el Papá Noel con bata roja fue un invento de Coca Cola para su campaña de 1931. Además, este Papá Noel llega desde el Norte, en un trineo tirado por renos.

El carácter de este nuevo Papá Noel se vio reforzado por la publicación del poema ‘Twas the Night Before Christmas’ (fue la noche antes de navidad) en 1823, donde San Nicolás entra a las casas a través de la chimenea. Su trineo es tirado por el reno ahora conocido tradicionalmente (anterior a Rudolf, por supuesto). Y su aspecto le debe más a Odín que al San Nicolás de la Edad Media, con su túnica de obispo.

La integración de los tres personajes muy distintivos del período de la Reforma en un solo personaje solo se completó al obtener el sello de aprobación de Holywood, con el estreno de la película de 1947, A Miracle on 34th Street. Sin embargo, los creadores de esta Santa están reflejando la presión de la clase obrera radicalizada de la posguerra. Santa, que dice llamarse Kris Kringle, es arrestado por regalar regalos por necesidad, en lugar de venderlos, un crimen anticapitalista de lo más atroz. Solo es liberado por un engaño verbal legal, aceptado por el juez pero solo bajo la presión de un movimiento de masas en las calles fuera del tribunal.

La historia de Santa Claus, así como la Navidad, se ha formado en el proceso de desarrollo de la sociedad y la lucha entre clases. Entonces, lo que ahora conocemos como Navidad es un asunto relativamente moderno de unos 200 años. Es una mezcla de tradiciones antiguas y modernas adaptadas a través de los tiempos para satisfacer las necesidades de la clase dominante de la época, ya sean aristócratas romanos, señores feudales o capitalistas modernos.

Sin embargo, sus raíces se remontan a los albores de la experiencia humana del invierno en el hemisferio norte. La gente se reúne alrededor del fuego para calentarse y festejar para levantar el ánimo en el frío y la oscuridad; y deseando que volviera el sol y la primavera.

