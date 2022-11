Hacen 6 años que Muamar Gadaffi fue asesinado. Las profecías de Muamar Gaddafi:

*»No me exiliaré a ningún país extranjero. Nací aquí en Libia y moriré aquí. Este país era un desierto y lo convertí en un bosque, donde todo puede crecer. Nadie ama más esta tierra que sus ciudadanos. Si Europa y América te dicen que te quieren, ten cuidado. Aman la riqueza de tu tierra. El petróleo y no la gente. Te están «ayudando» a luchar contra mí, pero será mejor que luches contra ellos porque están luchando contra tu futuro y progreso. Mi mensaje para usted, gente de Libia, es que lo están ayudando a matarme, pero usted pagará el precio porque sufrirá. Y mi mensaje para ti, América y Europa, es que me matarás, pero prepárate para luchar contra un TERRORISMO sin fin. Antes de que te des cuenta de tu ignorancia, los terroristas te golpearán en la puerta»*

Es bueno que leamos las 16 RAZONES REALES POR LAS QUE GADDAFI FUE ASESINADO:

1. No hay factura de electricidad en Libia, la electricidad es gratuita para todos sus ciudadanos.

2. No hay intereses sobre los préstamos, los bancos en Libia son de propiedad estatal y los préstamos otorgados a todos sus ciudadanos tienen un interés del 0% por ley.

3. El hogar es considerado un derecho humano en Libia. Gaddafi prometió que sus mismos padres no obtendrían una casa hasta que todos en Libia tuvieran una casa.

4. Todos los recién casados ​​en Libia reciben $ 60,000 dinares (US $ 50,000) del gobierno para comprar su primer apartamento.

5. La educación y los tratamientos médicos son gratuitos en Libia. Antes de Gaddafi, solo el 25% de los libios estaban alfabetizados. A día de hoy, la cifra se sitúa en el 83%.

6. Los libios se dedicaron a la agricultura como carrera, recibieron tierras de cultivo, una casa de labranza, equipos, semillas y ganado para poner en marcha sus granjas, todo gratis.

7. Si los libios no pueden encontrar las instalaciones educativas o médicas que necesitaban en Libia, el gobierno los financió para que salieran al extranjero a buscarlos.

8. En la Libia de Gaddafi, si un libio compra un automóvil, el gobierno subvencionó el 50% del precio.

9. El precio de la gasolina en Libia es de 0.14$ por litro.

10. Libia no tiene deuda externa y sus reservas ascienden a 150 mil millones de $, ahora congelados a nivel mundial.

11. Si un libio no puede obtener un empleo después de la graduación, el estado pagaría el salario promedio de la profesión como si estuviera empleado hasta que se encuentre un empleo.

12. Una parte de la venta de petróleo de Libia se acredita directamente a las cuentas bancarias de todos los ciudadanos libios.

13. Una madre que dió a luz a un niño(a) bajo Gaddafi, recibió US $ 5,000 como subsidio por adelantado.

14. 40 panes en Libia cuesta $ 0.15

15. El 25% de los libios tiene un título universitario.

16. Gaddafi llevó a cabo el proyecto de riego más grande del mundo, conocido como el Proyecto del Gran Río Hecho por el Hombre, para hacer que el agua esté disponible en todo el país del desierto.

