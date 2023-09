Gran Bretaña – El gobierno conservador da importantes cambios en su política climática

27 de septiembre de 2023 Editorial del Socialist (número 1244), periódico del Partido Socialista (CWI Inglaterra y Gales)

La ministra del Interior conservadora británica, Suella Braverman, dice: “No vamos a salvar el planeta llevando al pueblo británico a la bancarrota”.

Habló con Sky News después de que los planes del Primer Ministro Rishi Sunak para cambios sustanciales en la política climática se filtraran 72 horas antes, provocando un aluvión de críticas de diferentes alas del Partido Conservador y de toda una gama de jefes capitalistas.

¡Los mismos conservadores que han supervisado la caída más pronunciada del nivel de vida en una generación y más de una década de estancamiento económico, ahora esperan que la gente crea que están interesados en los saldos bancarios de la gente común y corriente!

De hecho, los conservadores están supervisando una crisis de “quiebra” de autoridades locales que se está desarrollando, con comisionados enviados para supervisar la autoridad local más grande de Europa, el Ayuntamiento de Birmingham (ver a la izquierda).

Sunak ha retrasado la fecha en la que no se podrán traer más coches nuevos de gasolina o diésel, de 2030 a 2035. Los propietarios ya no estarán obligados a hacer que sus propiedades sean más eficientes energéticamente, cuidando apenas las finanzas de los inquilinos que han pagado un récord en calefacción. facturas el invierno pasado! Y la fecha en la que no se podrán instalar nuevas calderas de gas domésticas también se retrasó hasta 2035. «Nunca obligaremos a nadie a desmontar su caldera existente y reemplazarla con una bomba de calor», dijo Sunak. ¡Pero eso nunca se propuso de todos modos! Otras políticas imaginarias que debían ser “desechadas” incluían un impuesto a la carne y una política de reciclaje de siete contenedores impuesta por Westminster.

Los planes conservadores para alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050 ya eran lamentablemente inadecuados. Lord Deben, presidente saliente del propio Comité de Cambio Climático del gobierno, dijo antes del cambio de sentido que los planes del gobierno “no cumplirán los compromisos”.

Y el cero neto para 2050 por sí solo no es suficiente para evitar una catástrofe climática. Las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos ya están destruyendo las vidas de millones de personas pobres y de clase trabajadora cada año.

Debate electoral

Ante el desastre electoral, con el reloj avanzando hacia la fecha límite de diciembre de 2024 para convocar las próximas elecciones generales, los conservadores han ido cayendo aún más en las encuestas. Mantener por poco el distrito electoral de Uxbridge y South Ruislip en las elecciones parciales de junio, en las que los conservadores perdieron 11.000 votos desde 2019, se considera suficiente para intentar un llamamiento populista contra las medidas climáticas.

En esa elección, la ira por la extensión de la punitiva Zona de Emisiones Ultrabajas de la capital por parte del alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, afectó el voto laborista. Khan, presidente de Transportes de Londres, también está supervisando 600 recortes de empleo en el metro de Londres, contra los cuales el personal de la estación RMT se declarará en huelga los días 4 y 6 de octubre.

Como en casi cualquier otro tema, en cuanto a la política de emisiones netas cero, no todos los conservadores están de acuerdo. De hecho, la Red Ambiental Conservadora tiene alrededor de 100 parlamentarios como miembros, el grupo de escrutinio Net-Zero, escéptico sobre el clima, solo alrededor de 20. “Los grupos de WhatsApp son un baño de sangre”, dijo un parlamentario conservador después de la filtración. No es la primera vez ni la última, mientras el partido capitalista más exitoso del mundo se desmorona.

Algunos jefes de la industria han criticado los anuncios, especialmente en las industrias de energía y fabricación de automóviles, preocupados por la incertidumbre que esto genera en sus inversiones.

El mayor donante de los conservadores antes de las elecciones de 2019, el multimillonario John Cauldwell, ha dicho que no volverá a donar y no descartó respaldar a los laboristas.

El sector de la clase capitalista que ha llegado a la conclusión de que un gobierno liderado por Keir Starmer fomentaría un entorno potencialmente más estable para obtener ganancias que el de los conservadores no hará más que crecer. De hecho, la estabilidad a medio y largo plazo tampoco será una realidad con Starmer en el cargo.

Caos climático capitalista

Frente a un clima económico global cada vez más inestable, la clase capitalista está dividida sobre cómo abordar el cambio climático, como lo está sobre muchos otros temas.

El fabricante de automóviles Ford, que ha invertido 430 millones de libras esterlinas en mejorar sus plantas en el Reino Unido para producir coches eléctricos, criticó los planes. Otros fabricantes como Toyota y Jaguar Land Rover celebraron la medida.

La agitación de una transición hacia una industria verde hace que los capitalistas competidores se esfuercen por defender sus actuales operaciones lucrativas y tratar de asegurarse de que sean ellos quienes obtengan la ventaja en la batalla por el dominio del mercado y las ganancias futuras.

De la misma manera, los estados nacionales capitalistas compiten para velar por los intereses dominantes de sus propias clases capitalistas.

A pesar de las ganancias obscenas para los patrones de la energía –tanto de los combustibles fósiles como de las energías renovables– la industria está inundada de subsidios estatales. £80 mil millones han subsidiado a las industrias de combustibles fósiles del Reino Unido desde 2015, y £60 mil millones a las energías renovables.

Eso incluye el tope al precio de la energía, introducido para evitar que la clase capitalista tenga que enfrentar la ira de la clase trabajadora por proyectos de ley aún más exorbitantes, pero actuando efectivamente para salvaguardar enormes ganancias para empresas como BP y Shell. Otro ejemplo son los 500 millones de libras de financiación pública otorgados a la empresa privada Tata Steel para convertir los hornos de Port Talbot en “hornos de arco eléctrico” y, al hacerlo, destruir cientos de puestos de trabajo.

Los capitalistas cuidarán despiadadamente de sus intereses lucrativos y, en última instancia, intentarán hacer que la clase trabajadora pague por cualquier medida climática introducida.

El laborismo de Starmer

El Partido Laborista, abrumadoramente el partido con más probabilidades de liderar el gobierno después de las elecciones generales, ya ha pospuesto su promesa de invertir 28 mil millones de libras esterlinas en inversiones verdes, citando restricciones fiscales y el deseo de no asustar a “los mercados” como Liz Truss.

Los 28.000 millones de libras esterlinas podrían seguir el mismo camino que otras promesas abandonadas, como la eliminación del límite de prestaciones de dos hijos, la promesa de abolir las tasas de matrícula y otras.

“Presentaré un nuevo conjunto de reglas fiscales. Estas reglas se aplicarán a todas las decisiones tomadas por un gobierno laborista. No pediremos préstamos para financiar el gasto diario y reduciremos la deuda nacional como parte de la economía”, ha prometido a los capitalistas la canciller en la sombra del Partido Laborista, Rachel Reeves, en el Financial Times.

Sin ese mismo “crecimiento” ilusorio que Liz Truss buscaba, eso significa austeridad. Y el crecimiento de cualquier sustancia no está en las cartas. Más de la mitad de las empresas encuestadas en agosto y septiembre informaron de una contracción de la actividad. Es probable que se produzca una recesión.

Totalmente comprometidos con el mantenimiento del orden capitalista y completamente desprevenidos para afectar seriamente las ganancias de los patrones, los laboristas continuarán supervisando los ataques a los niveles de vida de los trabajadores y, por lo tanto, en algún momento enfrentarán la ira organizada de la clase trabajadora. Huelgas de la magnitud que hemos visto el año pasado estarán en la agenda de un gobierno liderado por los laboristas.

Los movimientos de trabajadores y sindicatos también se verán obligados a encontrar expresiones políticas organizadas. Los preparativos para ello pueden hacerse antes de las elecciones generales preparando una lista de candidatos respaldados por los sindicatos que podría incluir a Jeremy Corbyn, Diane Abbott y Emma Dent Coad, junto con otros sindicalistas y socialistas.

Una postura así podría hacer campaña a favor de un programa masivo de aislamiento de viviendas y mejoras de las bombas de calor, sin costo alguno para los propietarios e inquilinos; una ampliación del transporte público integral, fiable y de alta calidad, puesto a disposición de todos de forma gratuita; y una inversión masiva en la producción y el uso de energía renovable. Esas medidas podrían planificarse con la supervisión democrática de la gente corriente y pagarse con sólo una fracción de la riqueza que actualmente atesoran los superricos.

El enorme nivel de inversión, colaboración global y planificación necesarios para abordar adecuadamente el cambio climático no es posible sobre la base de un capitalismo impulsado por las ganancias.

Sólo convirtiendo las alturas dominantes de la economía, incluida la industria energética, la industria automovilística y los bancos, en propiedad pública democrática sin compensación para los jefes gordos, se podrá planificar la sociedad y la producción en función de las necesidades y no de las ganancias.

En manos públicas, y bajo el control y gestión democráticos de la clase trabajadora, la inversión puede dirigirse al desarrollo de tecnología verde y a mejorar los niveles de vida de la clase trabajadora. Y sobre esa base, la colaboración internacional para satisfacer las necesidades de las personas y del planeta: el comienzo de una transformación socialista de la sociedad a nivel internacional.

