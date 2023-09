Populismo de derecha en Alemania y Europa: ¿qué se puede hacer para contrarrestarlo?

26 de septiembre de 2023 Sascha Staničić, portavoz nacional de la Organización Sozialistische Solidaritat (Sol, sección alemana del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT)

El 16 de septiembre, la revista británica «The Economist» publicó un artículo titulado «La extrema derecha se acerca al poder en toda Europa». Y, de hecho, los partidos populistas de derecha y de extrema derecha parecen ser los principales ganadores de la actual crisis múltiple del capitalismo. El fenómeno no es nuevo en la mayoría de los países, pero hay muchos indicios de que ha alcanzado una nueva calidad. No sólo porque en las encuestas de opinión y las elecciones el porcentaje de votos de estos partidos ha aumentado significativamente, sino también porque en más países han conseguido, de una forma u otra, las palancas del poder a nivel regional o incluso nacional.

Esto es cierto en Polonia, Hungría e Italia, donde los partidos populistas de derecha forman los gobiernos. En otros países, participan directa o indirectamente en los gobiernos: en Suecia, Suiza y Finlandia a nivel nacional, en Austria y España a nivel regional. En Francia, se amenaza una victoria de Marine Le Pen en las próximas elecciones presidenciales; en Austria, el FPÖ es, con diferencia, la fuerza más fuerte en las encuestas de opinión, y por primera vez existe la amenaza de una coalición FPÖ-ÖVP con una cancillería “FPÖ”; En el este de Alemania, el AfD (Alternativa para Alemania) es la fuerza más fuerte y no es imposible que en algunos estados federales sólo pueda mantenerse fuera de los escaños del gobierno mediante coaliciones (casi) de todos los partidos. Lo mismo se aplica a Bélgica, donde el Vlaams Belang, que afirma representar sólo a la parte flamenca de la población, es la fuerza más fuerte a nivel nacional con un 22 por ciento en las encuestas. Algunos de estos partidos existen desde hace mucho tiempo, incluso con representación parlamentaria, pero se han fortalecido significativamente en los últimos años. En otros países son fenómenos relativamente nuevos. Esto también se aplica a Alemania, donde el AfD se fundó apenas en 2013 y ninguno de los muchos partidos de extrema derecha, neofascistas o incluso populistas de derecha, desde el NPD hasta el Partido Schill y Pro-Deutschland, había logrado hasta ahora una coalición a nivel nacional. descubrimiento. Asimismo, el Partido Vox es un fenómeno nuevo en España e incluso en el sur de Irlanda las fuerzas de extrema derecha y racistas levantan abiertamente la cabeza. En las elecciones europeas de 2024 se vislumbra un triunfo de racistas, nacionalistas y populistas de derecha.

Polarización

Sin embargo, sería un error deducir de esto una tendencia general de derecha en la sociedad o en la clase trabajadora, aunque los partidos populistas de derecha también tienen una base de votantes dentro de la clase trabajadora. El año 2023 fue también un año de aumento de huelgas y luchas obreras. Hubo grandes oleadas de huelgas en Gran Bretaña, Francia y Alemania, pero también importantes huelgas y protestas obreras en otros países como Austria, Noruega, Bélgica y Croacia. También han pasado menos de dos años desde que una mayoría en Berlín votó en un referéndum a favor de la expropiación de las empresas inmobiliarias; en España hubo protestas masivas por una mejor atención sanitaria; Grecia experimentó la mayor huelga general desde la crisis del euro hace diez años. Pero estas luchas encuentran ahora poca expresión a nivel político. Sin embargo, dan testimonio de que estamos ante una polarización social en lugar de un giro hacia la derecha, una polarización que, sin embargo, no es asumida por la izquierda política en la mayoría de los países europeos y utilizada para fortalecer su propia posición. Esta incapacidad y crisis de la izquierda es una razón importante para el fortalecimiento de las fuerzas populistas de derecha, pero no es la única razón ni la causa subyacente. Sin embargo, es la razón decisiva por la que aún no se ha detenido el ascenso de la derecha.

Razones para el fortalecimiento de la extrema derecha

El punto de inflexión histórico marcado por el colapso del estalinismo (es decir, las economías planificadas no capitalistas burocráticamente organizadas en la Unión Soviética, la RDA y otros estados) en 1989-1991 y la restauración de las relaciones capitalistas en estos estados también inició o aceleró una agitación de las relaciones políticas. La socialdemocracia pasó de ser un partido obrero burgués a convertirse en un partido completamente procapitalista y pionero de los ataques neoliberales contra la clase trabajadora. La clase obrera quedó políticamente desarmada ante la dura ofensiva de la burguesía contra sus conquistas obtenidas en el pasado y sin tener ya ni siquiera una fuerza reformista que representara parcialmente sus intereses. Esta ofensiva, acompañada de la continuación de las crisis económicas y sociales, socavó al mismo tiempo la estabilidad social y el vínculo de grandes sectores de la población con las fuerzas políticas tradicionales. Surgió un espacio político que los partidos de extrema derecha y populistas de derecha pudieron llenar parcialmente. Al mismo tiempo, una parte cada vez mayor de la clase trabajadora, especialmente los estratos más bajos, le dieron la espalda al sistema político y la tasa de no votantes aumentó de una elección a otra. Estos no votantes obviamente no vieron ni en los llamados partidos burgueses establecidos ni en los partidos de izquierda una representación de sus intereses, pero tampoco aceptan la oferta de la extrema derecha. Estudios realizados en Alemania han demostrado en el pasado que un número desproporcionadamente sustancial de personas entre los no votantes se consideran de izquierdas. Llegar a ellos debería ser una tarea primordial para un partido de izquierda.

El ascenso de los partidos populistas de extrema derecha y de derecha después de 1989-91 tuvo tres bases principales: las crisis económica y social (es decir, el fracaso en cumplir las promesas capitalistas de “paisajes florecientes” y el “fin de la historia”) y la creciente el descontento de la población que lo acompañó, el racismo de Estado y el giro hacia la derecha o la inactividad de la dirección del movimiento obrero organizado y de la izquierda. No hay que subestimar aquí el racismo (y el nacionalismo) de Estado, porque con el paso de los años esto ha llevado a que actitudes antimigratorias o escépticas se arraiguen en parte de la población. Los extremistas y populistas de derecha pueden aprovechar esta campaña antiinmigración y presentarse como la fuerza que piensa consistentemente hasta el final en la lógica de los partidos establecidos y está dispuesta a actuar contra los inmigrantes.

Desarrollos recientes

Sin embargo, en los últimos años los partidos de derecha también han podido explotar otros factores y cuestiones políticas. El factor decisivo sigue siendo la decepción y el resentimiento hacia los partidos establecidos. A menudo, la principal motivación para votar por los populistas de derecha es fastidiar al establishment. Tom Hoffmann escribe en solidaritaet.info: “Sólo el 20 por ciento de los votantes de AfD dicen estar muy cerca del partido y de sus ideas políticas básicas, uno de cada cinco está menos cerca, el cuatro por ciento no está en absoluto. Esto no significa que estos votantes estén libres de racismo y prejuicios, pero muestra que no se sienten firmemente apegados a AfD”.

El tema de la migración también ha cobrado mayor importancia en los últimos meses. Especialmente teniendo en cuenta la catastrófica situación de las infraestructuras, el aumento del número de inmigrantes genera en muchos temores sociales sobre la oferta de vivienda, la situación en la educación y la sanidad, el cuidado de los niños, etc., en un momento en el que la escasez se hace más evidente. .

Un factor nuevo es el debate sobre las medidas de protección del clima. La transición a un “capitalismo verde” la pagarán las masas de trabajadores, si quienes están en el poder se salen con la suya. Debates como el de la llamada ley de calefacción en Alemania, que proponía recortar masivamente la calefacción de gas en los hogares, han desencadenado una profunda inseguridad en gran parte de la clase obrera y de las clases medias. Esta es la razón por la que los populistas de derecha pueden encontrar oídos abiertos cuando niegan o minimizan los peligros del cambio climático. En los Países Bajos, el BBB (Movimiento Campesino-Ciudadano) ha logrado un rápido ascenso y actualmente alcanza hasta el 18 por ciento en las encuestas de opinión porque las medidas gubernamentales de protección climática han sido a expensas de los agricultores.

En algunos países, la guerra de Ucrania también es un factor con el que los populistas de derecha pueden ganar puntos. El creciente malestar por el interminable apoyo militar al gobierno de Zelensky ofrece a los populistas de derecha en algunos países la oportunidad de presentarse como una fuerza pacifista y darle al lema “Esta no es nuestra guerra” un contenido nacionalista. Además, las fuerzas populistas de derecha se han basado cada vez más en la propaganda antifeminista y anti-LGBTQ+ y están alimentando una guerra cultural. Al hacerlo, pueden explotar el sentimiento entre sectores de la clase trabajadora de que las fuerzas liberales y liberales de izquierda se preocupan más por el lenguaje políticamente correcto que por sus necesidades apremiantes.

Todas estas cuestiones pueden ser explotadas por la derecha porque la izquierda y el movimiento obrero no formulan una posición de clase fuerte, convincente y unificada sobre estas cuestiones y no logran formular ni movilizarse en torno a los intereses comunes de los trabajadores, independientemente de su nacionalidad o afiliación religiosa. , género, orientación sexual, etc. Las posiciones de política identitaria en partes de la izquierda refuerzan la percepción de que el foco está en lo que nos divide y no en lo que es común a todos nosotros. Sin embargo, sí se producen luchas comunes: en las rondas de negociación colectiva sindical, en las luchas de los inquilinos, etc. Pero no encuentran una generalización política a través de un partido de izquierda que pueda hacer valer los intereses comunes de la clase política. Este es actualmente el caso en diversos grados en la mayoría de los países europeos.

Participación gubernamental

Existe una clara tendencia de que los partidos populistas de derecha pasen a formar parte de gobiernos procapitalistas. El llamado “cortafuegos” de los partidos burgueses tradicionales (conservadores o liberales) contra la cooperación con los populistas de derecha se está desmoronando en un país tras otro. Esta es una expresión de inestabilidad y pérdida de su propia base. Al mismo tiempo, los propios partidos burgueses están tratando de evitar la pérdida de votantes hacia la derecha con contenido y retórica populista de derecha. Este proceso está más avanzado con los republicanos en Estados Unidos, quienes, con el ala que rodea a Donald Trump, son ellos mismos la fuerza populista de derecha en el país. Esto también se ve en el caso de los conservadores británicos, que se están transformando cada vez más en un partido populista de derecha y actúan con un nacionalismo y un racismo agresivos, como lo demuestra, por ejemplo, su campaña «Stop the boats» contra los refugiados.

Sectores de la burguesía no ven otra alternativa que incluir partidos populistas de derecha en las coaliciones gubernamentales y esperan frenarlos al hacerlo. Es cierto que estos partidos no pueden simplemente implementar todos sus programas en el gobierno. Al mismo tiempo, la participación en el gobierno no los transforma en partidos burgueses “normales” y siguen siendo una fuente de inestabilidad e imprevisibilidad desde el punto de vista de los capitalistas. El FPÖ austríaco es el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, la participación populista de derecha en el gobierno muestra que estar en el gobierno no significa estar en el poder. El jefe de gobierno italiano y postfascista Meloni tuvo que aceptar recientemente cifras de inmigración más altas porque, desde el punto de vista de los capitalistas italianos, esto era necesario para el mercado laboral. También tuvo que adaptar su actitud hacia la UE a la actitud de los sectores dominantes de la burguesía italiana, y sus socios de coalición tradicionalmente prorrusos no pudieron impedir el continuo apoyo de Italia a Ucrania. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno de Meloni ha sido responsable de ataques masivos contra refugiados y derechos LGBTQ+.

El fracaso de la izquierda

La profundización de la crisis social desde el comienzo de la pandemia ha llevado, hasta ahora, a un fortalecimiento de las fuerzas populistas de derecha en la mayoría de los países, mientras que, con pocas excepciones, la izquierda se está debilitando. ¿Por qué esto es tan? Fue diferente después de la llamada Gran Recesión de 2007-2009. En ese momento, viejos o nuevos partidos y corrientes de izquierda se fortalecieron en muchos países: Syriza en Grecia, Podemos en España, el Partido del Trabajo en Bélgica, los proyectos de Mélenchon en Francia, el ala Corbyn en el Partido Laborista, Bernie Sanders en Estados Unidos, incluso DIE LINKE (el partido de izquierda en Alemania obtuvo sus mejores resultados electorales en ese período). Corbyn y Sanders, en particular, también demostraron que las alternativas de izquierda creíbles pueden debilitar a la derecha. Hubo varios estudios que indicaban que Bernie Sanders habría ganado una elección presidencial contra Trump en 2016. El Partido Laborista del Reino Unido bajo Jeremy Corbyn y con un programa reformista de izquierda obtuvo 1,5 millones de votos de antiguos votantes del populista de derecha UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido). ) en las elecciones generales de 2016 y obtuvo la mayor cantidad de votos para el Partido Laborista en décadas. Pero de una forma u otra, los partidos y líderes de izquierda no han logrado en los últimos años satisfacer las demandas de los tiempos. Este es el caso más evidente de Syriza y Podemos, cuyas políticas gubernamentales han defraudado todas las esperanzas puestas en ellas y, por tanto, han perdido una gran parte de sus votantes, pero sobre todo su apoyo activo. En el caso del Estado español, esto también ha abierto el camino para el ascenso del partido populista de derecha Vox.

Esto también se aplica a DIE LINKE, que cada vez es más vista como una parte de izquierda del establishment y no como una oposición antisistema. Esto se debe, entre otras cosas, a la participación de DIE LINKE en el gobierno de varios estados federados y municipios y a su actividad parlamentaria bien educada. Su incapacidad para distanciarse de manera visible y comprensible de los partidos procapitalistas gobernantes tanto en la pandemia de covid como en la guerra de Ucrania ha reforzado esta percepción. ¿De qué sirven las resoluciones ejecutivas de los partidos contra las entregas de armas cuando destacados parlamentarios de DIE LINKE, miembros del gobierno y, como en el caso de Carola Rackete, su principal candidata no partidista para las elecciones europeas de 2024, anuncian públicamente que consideran errónea esta posición en política exterior? Esto plantea la cuestión de si apoyan las entregas de armas al gobierno de Zelensky.

La división entre Sahra Wagenknecht y sus seguidores, que se viene desarrollando desde hace años y que probablemente pronto se resolverá, no es tanto una causa sino una expresión de los errores de la dirección del partido. Un posible partido Wagenknecht podría provocar a corto plazo un debilitamiento parlamentario del AfD, como sugieren algunas encuestas de opinión. Esto demostraría que la base de votantes de AfD es frágil. Sin embargo, Sahra Wagenknecht se inspira en la retórica del AfD para lograrlo, lo que lamentablemente conducirá a que el populismo de derecha no sea rechazado en la sociedad. Esto requiere una alternativa fuerte, genuinamente de izquierda y socialista.

¿Qué hacer?

La contraestrategia contra el AfD, que domina en la izquierda y en DIE LINKE, en última instancia sólo conducirá a un mayor fortalecimiento de los populistas de derecha. Cuando se forman repetidamente “alianzas amplias” junto con partidos procapitalistas cuyo único consenso es un rechazo moral a la AfD, sólo sirven a aquellos que ya están moralmente indignados. Pero aquellos que votan por el AfD por una ira justificada y una decepción por la política predominante, o que están pensando en hacerlo, se sentirán más bien confirmados por el hecho de que en un lado del espectro político se encuentran los partidos desde el CDU/CSU hasta el SPD. a DIE LINKE, y como única oposición está «sólo» el AfD. Bertolt Brecht ya sabía que “primero viene la comida, luego viene la moralidad”. Nos guste o no, lo mismo ocurre hoy con el populismo de derecha y el racismo.

Una contraestrategia eficaz contra la derecha debe ser una estrategia a favor de una alternativa real en interés de la clase trabajadora y de los socialmente desfavorecidos. Construir una estrategia de este tipo requiere mantener una total independencia política de los partidos procapitalistas y verlos no como aliados sino como oponentes. Requiere no sólo atacar a los populistas de derecha tachándolos de racistas y nacionalistas, sino también exponer sus políticas antiobreras y dejar claro que no son mejores que los partidos burgueses establecidos. Sobre todo, la construcción de tal alternativa requerirá que las fuerzas de izquierda que quieran crearla estén activas en los sindicatos y las luchas laborales, los movimientos de inquilinos, los barrios y los movimientos sociales, tanto para fortalecerlos como para llevar la idea de una alternativa socialista en ellos.

DIE LINKE se encuentra en una crisis que sólo podría resolverse mediante una ruptura radical con la política del pasado (y de hecho con la política tanto de los socialistas del gobierno, como de los partidarios de Wagenknecht y la tendencia del “movimiento de izquierda”) y un cambio hacia un rumbo socialista. Desafortunadamente, nada sugiere que esto vaya a tener éxito. Una división del campo de Wagenknecht no fortalecerá al partido de izquierda y un “partido de Wagenknecht” no representará una alternativa socialista y de clase política al Partido de Izquierda. Esto no disminuye la necesidad de un partido socialista de los trabajadores y, sin un partido así, el AfD en Alemania y otros populistas de derecha a nivel internacional no podrán ser rechazados de manera decisiva. Nuestra tarea sigue siendo construir esta alternativa. Nuevas oportunidades para esto surgirán de las luchas y movimientos, de los sindicatos y otras autoorganizaciones. Las fuerzas socialistas más fuertes se organizan; mejores nuevos intentos tendrán éxito. En este proceso también las secciones de DIE LINKE desempeñarán un papel importante.

Este artículo fue escrito para „aufmüpfig”, la revista de la Izquierda Anticapitalista (AKL), una corriente de izquierda dentro de DIE LINKE. Sascha Staničić es el portavoz nacional de la Sozialistische Organization Solidaritat (Sol, sección alemana del CIT) y miembro del AKL.

