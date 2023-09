El infierno de Johannesburgo que mató a 77 personas, una denuncia del sistema capitalista en Sudáfrica

25 de septiembre de 2023 Reporteros del Partido Marxista de los Trabajadores de Sudáfrica

Foto de : ACDP

El infierno de finales de agosto que se cobró la vida de 77 personas, la mayoría quemadas hasta quedar irreconocibles, es una de las peores acusaciones no sólo contra la ciudad de Johannesburgo (CoJ), sino contra el propio gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC). Doce de los fallecidos eran niños. Este era un accidente esperando a suceder. El Tribunal de Justicia lleva años advirtiendo sobre una posible catástrofe en materia de salud y seguridad. Este edificio, propiedad del CoJ, es uno de los 57 secuestrados sobre los que se le había advertido. En cambio, el CoJ suspendió un equipo de trabajo para limpiarlos mientras los socios de la coalición luchaban por el control de los presupuestos para enriquecerse.

Todos los residentes, en particular la clase trabajadora, sufren simultáneamente la flagrante incompetencia y corrupción que paralizan la ciudad. La coalición se formó porque ningún partido obtuvo una mayoría absoluta en las elecciones de gobiernos locales de 2021. Esta pandilla política pasó por alto su rechazo individual como no apto para gobernar, para imponerse colectivamente al electorado para hacer lo que no podían individualmente: saquear y saquear.

Desde las elecciones de gobierno local de 2021, los residentes de Joburg se han visto reducidos a espectadores del despreciable regateo por puestos de alto nivel que ha visto a la llamada ciudad africana de clase mundial cambiar de alcalde ocho veces. Está liderado actualmente por el homofóbico Al-Jama-ah, un partido que no cuenta con más del 1% de apoyo y que ha considerado oportuno nominar no a uno, sino a dos incompetentes sucesivamente, el actual con una nube de acusaciones de corrupción en torno a su cabeza.

Vivienda: un desastre en todo el país

Esto no es en modo alguno un desastre en Johannesburgo: es un desastre en todo el país. El enorme retraso en la construcción de viviendas que llevó a los desesperados y a los pobres a buscar refugio en edificios abandonados secuestrados donde son extorsionados para obtener el privilegio de tener un techo sobre sus cabezas, ascendió a 2,5 millones en todo el país en 2022 y sigue aumentando. Los incendios de chozas, que destruyen vidas y medios de subsistencia, son fenómenos habituales en los alrededores de las principales ciudades de Sudáfrica.

Con sólo 2.500 casas construidas en los últimos dos años, se necesitarán más de 100 años para superar las 500.000 casas atrasadas. Sin embargo, Johannesburgo recibe más de 130.000 nuevos residentes anualmente a través de la migración interna desde, por ejemplo, Kwa Zulu Natal y el Cabo Oriental, una de las provincias más pobres y corruptas del país, así como los pobres de los países vecinos devastados por sus élites corruptas apoyadas por el gobierno de ANC. Todos ellos buscan una oportunidad de escapar de la miseria.

Según Ndifuna Ukwazi, según admitió la propia ciudad de Ciudad del Cabo en su Marco de Desarrollo Espacial Municipal, se necesitarán más de 70 años para erradicar el actual retraso en materia de vivienda en Ciudad del Cabo. Durante décadas, los residentes de Mzondi Street, Dunoon, Ciudad del Cabo, han vivido en un entorno que es un caldo de cultivo para ratas, mosquitos y otras plagas portadoras de enfermedades.

Las inundaciones de abril de 2022 en Kwa Zulu Natal arrasaron la zona costera en uno de los peores desastres naturales en la historia registrada de Sudáfrica. Al menos 459 personas murieron y 4.000 viviendas quedaron destruidas. En cambio, la ayuda para las inundaciones fue saqueada por sindicatos criminales conectados con el gobierno. Entonces el primer ministro Sihle Zikalala dirigió camiones cisterna de agua a su residencia personal. La vivienda y la reparación de carreteras están muy rezagadas. Los residentes de Ntuzuma sospechan que la estación de bombeo de agua, aún en mal estado después de una explosión hace meses, fue dañada deliberadamente para que los empresarios pudieran ganar el contrato de reparación.

Las políticas neoliberales del gobierno del ANC son la raíz del problema

Los desastres que azotan al país tienen sus raíces en el compromiso del gobierno del ANC con el capitalismo: el sistema que conspiraron con el moribundo régimen del apartheid, las grandes empresas y el imperialismo para preservar en las negociaciones de Codesa. Mandela explicó en su artículo de 1956 In our Lifetime, escrito para repudiar las afirmaciones de que la Carta de la Libertad adoptada en 1955 era un modelo para el socialismo. El objetivo del ANC no era crear una sociedad socialista en la que, subrayó, los medios de producción, distribución e intercambio sean propiedad de la clase trabajadora y la producción sea para la satisfacción de las necesidades sociales y no para el beneficio privado. El objetivo era crear las condiciones para una próspera burguesía no europea (una clase capitalista negra rica) para que la libre empresa, es decir, el capitalismo, pudiera florecer como nunca antes.

Sobre esa base, el ANC estaba destinado a traicionar las expectativas de las masas. Pero la imposición de la política neoliberal Gear en 1996 adelantó esa traición. Aceleró la transferencia masiva de riqueza de los pobres a los ricos. Hoy el 10% posee el 84% de la riqueza en ingresos y activos. El 50% inferior tiene riqueza negativa. Los vertiginosos recortes del gasto social de Gear han creado el desastre de la desigualdad, el desempleo masivo y la desigualdad.

Nada ilustra con mayor repugnancia el carácter de clase del gobierno del ANC y sus políticas socioeconómicas antiobreras posteriores al apartheid que convertir a los pobres en chivos expiatorios, inflamar las tensiones xenófobas y demonizar la oposición a las acciones del gobierno. La campaña de vivienda asequible de Ndifuna Ukwazi ha sido calumniada por secuestrar edificios; el Instituto de Derechos Socioeconómicos (SERI) acusado de impedir desalojos. SERI tuvo que cerrar temporalmente sus oficinas ante amenazas de muerte y seguimiento de miembros del personal. La policía y los concejales del ANC llevan años persiguiendo y asesinando a activistas de la Base Abahlali Mjondolo que luchan por tierras y vivienda.

El retraso en el sector inmobiliario es sólo una cara de la desastrosa crisis capitalista social y económica. Todos los aspectos de la gobernanza en todos los niveles se han visto inundados por la corrupción, paralizados por la incompetencia y paralizados los servicios de salud, educación, agua, alcantarillado y electricidad. Se le pide a la clase trabajadora que pague por la crisis capitalista que continúa desde la crisis financiera global de 2008. La combinación de la codicia por el enriquecimiento personal tanto de la clase capitalista predominantemente blanca como de la emergente clase capitalista negra refuerza la crisis.

El Tesoro ha anunciado recortes previstos del 25% en el gasto público. El impuesto corporativo se redujo del 52% hacia el fin del apartheid al 26% actual, supuestamente para alentar a los capitalistas a crear empleos. En cambio, la inversión fija privada está en su nivel más bajo desde 1994. Para cerrar el déficit presupuestario autorrecreado, el gobierno pide prestado 14.000 millones de rands a la semana. Sólo los pagos de intereses representan el 20% del presupuesto total. La fuga de capitales y los 400.000 millones de rands en flujos de capital ilícitos anuales hacen que se retiren miles de millones de Sudáfrica.

Por un partido obrero de masas con un programa socialista

La clase trabajadora ha organizado innumerables protestas por los malos servicios. Pero lo han hecho aislados unos de otros. Necesitamos unidad para evitar otro pogromo xenófobo en 2008 que se cobró 63 vidas, 21 de ellas sudafricanas. Necesitamos unidad en el sector educativo, en el lugar de trabajo, en las comunidades de clase trabajadora pero sobre todo en el plano político. El ANC ha perdido el derecho a gobernar.

Sólo las grandes empresas están actuando en serio y donan millones a partidos racistas y xenófobos de derecha, como revela el DM en el informe de agosto de IEC sobre financiación política. Mientras el ANC enfrenta la posibilidad de perder su mayoría absoluta en 2024 por primera vez, los capitalistas se están preparando para apuntalarlo con estos partidos formando una coalición procapitalista.

El primer paso en esta unidad lo dio la Cumbre de la Clase Trabajadora de 2018 dirigida por Saftu, donde 1.000 delegados que representaban a 47 formaciones comunitarias, juveniles y sindicales adoptaron una declaración para establecer un partido de trabajadores de masas con un programa socialista. La WCS debe volver a reunirse urgentemente.

Por un programa masivo de construcción de viviendas dignas

Por el control del alquiler de viviendas asequibles

No a convertir a los pobres en chivos expiatorios

No a la xenofobia: construir estructuras comunitarias locales y de inmigrantes unidos

Rechazar la austeridad, la privatización y los recortes del gasto social

Cubrir todas las vacantes del sector público

Desechar el sistema de licitación: externalizar todos los servicios

Nacionalizar los altos mandos de la economía bajo el control y la gestión de los trabajadores.

Por federaciones sindicales estudiantiles y cívicas socialistas de masas

Por un partido obrero de masas con un programa socialista

Me gusta esto: Me gusta Cargando...