El delicado cutis de la embajadora de Estados Unidos

Coincidiendo con la vulgar operación de Bullrich, la embajadora estadounidense Bernadette Meehan se mostró escandalizada por una filtración a la prensa de su intervención en la reunión secreta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en la que se trataba el tema de la Visa Waiver. Los contenidos de la “filtración” son realmente intranscendentes e inclusive, el mismo asunto no tiene gran relevancia, ya que solo atañe a una minoría bastante reducida de personas que viajan al país norteamericano, pero como en el caso de la ministra de Seguridad argentina, sirve para posicionarla en los medios nacionales proyectando una imagen de fuerza, de intransigente defensa de respeto a lo acordado, algo más parecido a un show que a la conducta de quien representa a una nación que se presume civilizada y, según su opinión, marca el derrotero del buen manejo de relaciones en el mundo. Sin embargo, hay un hecho que llama la atención, porque es francamente extraño como normativa o costumbre ¿Qué hacía la embajadora estadounidense en una reunión secreta de un organismo chileno? Sobre todo, si es un tema menor, nada lo justifica, lo que trae las lógicas sospechas.

No obstante, al margen de aquello, es de una frescura mayor la actitud de ofendida asumida por quien representa a un país que en Latinoamérica y Chile en particular, ha violado todas la normas del derecho internacional, cuyas consecuencia han generado miles de muertos y que hoy seguramente, tiene un aparato de espionaje a través de la CIA y otros servicios de inteligencias propios, o de aliados como el Mossad, actuando encubiertos a lo largo y ancho de su geografía. Ante ello, es importante preguntar ¿Por qué amenaza con suspender la nombrada visa? Es precisamente, para presionar por el traspaso de datos de chilenos y chilenas a organismos estatales del país del norte. Forma parte del necesario acceso a los antecedentes de personas en un periodo de la historia en que la información es clave para la implementación de estrategias gubernamentales, ya sean políticas, comerciales, industriales o militares.

Asimismo, resulta extraña la decisión de Meehan, quien no concurrirá más si la convocan a una sesión de la Cámara relacionada con la Visa Waiver, ya que lo central no es si quiere asistir, el tema es por qué la invitan para tratar en secreto un tema domestico. Es un caso ordinario al que se le dio realce solo porque atañe a la embajadora de Estados Unidos, la que contaba con generar dicha cobertura mediática, ya que necesita para tener la certeza de que se les traspasarán los datos, ese es el fondo del problema, lo demás es espectáculo, el que no podría ser más que anecdótico, pero que tiene su trasfondo y debe tomarse con seriedad.