PROTESTAS EN LOS CAMPUS DE EE. UU. – No es un crimen oponerse al genocidio y a la guerra

PROTESTAS EN LOS CAMPUS DE EE. UU. – No es un crimen...

29 de abril de 2024 Independent Socialist Group (Grupo Socialista Independiente) EEUU

Imagen: Campamento de estudiantes en la Universidad Northeastern (25/4/24) (Foto: ISG)

A continuación se muestra el texto de un folleto distribuido en las universidades estadounidenses por el Grupo Socialista Independiente (ISG, por sus siglas en inglés), que se solidariza políticamente con el Comité por una Internacional de Trabajadores CIT.

¡Retiren todos los cargos contra los manifestantes!

El 27 de abril, en la Universidad Northeastern, la policía estatal, municipal y universitaria arrestó a más de 100 manifestantes que instalaron un campamento el jueves.

Han estallado protestas y campamentos estudiantiles en universidades de todo el país, exigiendo a las universidades que revelen sus vínculos y desinviertan en corporaciones cómplices de la ocupación del Estado israelí y el genocidio en Palestina. Los estudiantes de la Universidad de Columbia, el Emerson College, la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Emory se encuentran entre los que enfrentan una fuerte represión por parte de la policía y la administración universitaria. Más de 400 manifestantes han sido arrestados, a menudo de forma violenta, y muchos suspendidos.

El Grupo Socialista Independiente y el CIT apoyan a los estudiantes que protestan en todo el país y condenan los brutales arrestos, suspensiones y ataques de las administraciones universitarias contra estudiantes, profesores, personal y partidarios de la comunidad. Pedimos que se retiren inmediatamente todos los cargos contra los manifestantes. Ahora se necesita la solidaridad activa de los sindicatos y de la clase trabajadora para ayudar a defender las protestas y exigir la retirada inmediata de la policía y las fuerzas armadas de los campus universitarios.

La semana pasada, se descubrieron más de 400 cadáveres en una fosa común cerca del Hospital Nasser. A pesar de que Netanyahu amenazó con un ataque inminente a Rafah, la administración Biden y el Congreso aprobaron 15.000 millones de dólares adicionales en financiación para el ejército israelí. El lanzamiento de cohetes entre Israel e Irán, provocado por el bombardeo israelí de un consulado iraní en Siria, amenaza con una guerra más amplia en Medio Oriente.

Tanto el partido Demócrata como el Republicano han financiado fácilmente al ejército israelí y han enviado policías municipales y policías estatales contra estudiantes y otros manifestantes. Es crucial que los jóvenes, los estudiantes y la clase trabajadora organicen la oposición a los dos partidos procapitalistas e imperialistas. Necesitamos un partido propio para construir un movimiento y participar en elecciones si esperamos defender y ampliar nuestro derecho a protestar, poner fin a la brutalidad y la represión policial y lograr la paz.

Muchos sindicatos apoyan un alto el fuego, entre ellos el United Auto Workers (UAW), el United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE), el American Postal Workers Union (APWU), la Association of Flight Attendants (AFA-CWA) y el National Asociación de Educación (NEA). Estos sindicatos pueden liderar el esfuerzo de organizar un movimiento de masas para forzar un alto el fuego inmediato, defender los derechos democráticos (como la libertad de expresión y de reunión) y oponerse al genocidio y al inflado presupuesto militar estadounidense. Los sindicatos deberían retirar su financiación de los dos partidos corporativos y, en cambio, presentar candidatos de trabajadores independientes, un paso crucial para construir un nuevo partido contra el imperialismo, la guerra y el capitalismo.

A largo plazo, los trabajadores de Gaza y Cisjordania deben tener la libertad de organizarse y defenderse, de tener hogares y empleos seguros, de la autodeterminación y de la condición de Estado, pero el sistema capitalista no podrá proporcione estos. Los trabajadores deben construir organizaciones políticas independientes en Israel y Palestina para oponerse a la guerra, el extremismo religioso y la extrema derecha y luchar por los derechos económicos y democráticos para todos en una federación socialista de Medio Oriente. Al unir a los trabajadores contra el imperialismo, el genocidio y la guerra a través de un movimiento socialista internacional, podemos lograr la paz y la autodeterminación para todos.