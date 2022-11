Gran Bretaña: 70.000 miembros de University and College Union (UCU) se preparan para la huelga

Gran Bretaña: 70.000 miembros de University and College Union (UCU) se preparan...

21 de noviembre de 2022 Niall, Gran Bretaña

Foto Leeds UCU

Más de 70.000 miembros de University and College Union (UCU) harán huelga en todas las universidades del Reino Unido los días 24, 25 y 30 de noviembre. Los trabajadores harán piquetes los días 24 y 25 de noviembre y luego se dirigirán a Londres para una manifestación de la UCU el miércoles 30 de noviembre.

El Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) cree que el 30 de noviembre debería ser una manifestación sindical masiva de todos los trabajadores en huelga y los que luchan contra la reducción del costo de vida.

Por qué estoy en huelga

“Somos explotados al máximo”

Anthony Bracuti, miembro de la UCU, estudiante de doctorado, Leeds

En la comunidad científica, la mayor parte de la investigación es realizada por investigadores de posgrado (PGR). En Gran Bretaña, somos explotados al máximo: oficialmente, ‘estudiantes de doctorado a tiempo completo’, para justificar que no haya licencia por enfermedad, pago de pobreza y ningún apoyo por maternidad, sino ‘personal de investigación’ cuando se trata de cargarnos con trabajo docente o de comité no remunerado. Incluso la insignificante oferta de 650 libras esterlinas hecha al personal de la Universidad de Leeds por grados salariales más bajos se retuvo de los PGR sobre la base de que los estudiantes no eran elegibles.

Mi universidad es una institución del grupo Russell de ladrillo rojo con casi mil millones de libras esterlinas en activos en toda la ciudad y un vicecanciller con un salario de cientos de miles (a pesar de la casa, el automóvil y otros gastos pagados).

A pesar de esto, la gerencia considera que los salarios de pobreza para su personal docente y de instalaciones no solo son justificables, sino justos. Han recortado los salarios en más del 40% (a través del estancamiento y de los recortes de pensiones); contratos eventuales de corto plazo y de cero horas rápidamente expandidos; no hizo nada para poner fin a las brechas salariales de género, raza y discapacidad; y cargó una carga de trabajo cada vez más peligrosa en el personal que ya estaba sobrecargado de trabajo y en rápida disminución, sin siquiera la dignidad de una mayor paga por más trabajo.

Las experiencias de mis colegas y mi propia experiencia, que ni siquiera está cerca de ser la peor que he presenciado, me han demostrado la necesidad imperiosa de contraatacar. Odiamos lastimar a los estudiantes, pero es la única opción que tenemos.

“Los trabajadores son los que mantienen este país funcionando”

Emily Hotine, miembro de la UCU, Oxford

La pandemia puso de relieve el hecho de que los trabajadores más esenciales en este país también tienden a ser los peor pagados. Nos paramos afuera de nuestras casas y aplaudimos a las enfermeras, luego, meses después, el gobierno tory se dio la vuelta y les negó un aumento de sueldo.

Ahora los trabajadores mal pagados se enfrentan al barril de una crisis económica. En términos reales, nuestro salario está cayendo, mientras que la inflación está cerca del 13%. Se prevé que la factura de energía de un hogar promedio en el Reino Unido aumente de £2500 a £4347 después de abril. El costo de los alimentos está aumentando. Los pagos hipotecarios promedio mensuales han aumentado en £ 300. En un momento en que las ganancias corporativas continúan aumentando mientras los salarios reales continúan cayendo, se espera que los trabajadores carguen con la carga de las acciones del gobierno.

Estoy en huelga con la esperanza de que más se unan a nosotros para tomar una posición y reconocer lo que valemos. Nosotros somos los que generamos esas ganancias corporativas. Nosotros somos los que mantenemos este país funcionando. Somos los trabajadores.

Y no deberíamos estar exprimidos hasta que ya no podamos pagar comida, calor o un lugar para vivir. Llamar “ineptitud” a las acciones de este gobierno es ingenuo: es una lucha de clases.

Estudiante de Oxford: ¿Por qué apoyo las huelgas de la UCU?

Callum Joyce, Estudiantes Socialistas de Oxford

El Sindicato de Universidades y Colegios (UCU) está luchando por aumentos salariales por encima de la inflación y acciones para lidiar con las horas de trabajo precarias y las condiciones estresantes.

Sin duda, los rectores universitarios y el gobierno protestarán por el efecto del paro en la educación, con estudiantes que faltan a clases. Tal vez deberían echar un vistazo a sí mismos y a los problemas que han causado a través de años de recortes en los fondos, montañas de deuda estudiantil y crecientes problemas de salud mental relacionados con el estrés entre el personal universitario. Todo esto mientras los vicecancilleres ganan más de 250.000 libras esterlinas al año en promedio.

Es vital que los estudiantes apoyen plenamente la huelga. Mostrar al gobierno y a los jefes universitarios que los estudiantes se solidarizan con los trabajadores en huelga puede fortalecer la acción y ayudar a asegurar la victoria. Es parte de la lucha contra la crisis del costo de vida.

Los Estudiantes Socialistas están liderando la carga en los campus, uniéndose a las sucursales de la UCU y haciendo campaña para atraer a más estudiantes a una lucha conjunta. La lucha por salarios y condiciones no puede separarse de los recortes a nuestra educación. Para garantizar una educación decente para todos los estudiantes y un nivel de vida decente para quienes la brindan, necesitamos la plena propiedad pública de las universidades, con una financiación adecuada y un control democrático sobre cómo son administradas por el personal y los estudiantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...