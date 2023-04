GOLPES AL SISTEMA: Trabajadores no deben pagar crisis bancaria

Grupo Socialista Independiente de EEUU

8 de abril

por Ashley Rogers

Este artículo es de la edición de abril de 2023 de Socialism Today, el periódico del Grupo Socialista Independiente. ¡Suscríbase hoy para recibir cada edición impresa y lea los artículos antes de que se publiquen en línea!

Una corrida bancaria en Silicon Valley Bank (SVB) a mediados de marzo provocó su colapso. Es la segunda quiebra bancaria más grande en la historia bancaria de EE. UU. después del colapso de Washington Mutual durante la «gran recesión» de 2008. Mientras el pánico por el colapso de SVB se extendía por el sistema, el gobierno federal cerró Signature Bank en Nueva York, lo que resultó en la tercera quiebra bancaria más grande en la historia de EE. UU.

First Republic Bank, el decimocuarto banco más grande del país, obtuvo fondos de emergencia por temor a que también pudiera colapsar. Credit Suisse, uno de los bancos más importantes del sistema financiero mundial, se vio obligado a fusionarse con el banco suizo UBS después de que Credit Suisse anunciara las mayores pérdidas sufridas desde la crisis financiera de 2008. Mientras los capitalistas y los políticos luchan para detener la caída de las fichas de dominó, los trabajadores se enfrentan al impacto de las apuestas financieras de los capitalistas y a la posibilidad de una recesión en la escala de 2008.

Algunos políticos y comentaristas tratan de pintar el colapso de SVB simplemente como resultado del pánico. Sin embargo, la realidad del balance de SVB cuenta una historia de apuestas financieras realizadas con los fondos de los clientes que no dieron sus frutos. El banco fue un gran beneficiario de la inversión masiva en nuevas empresas tecnológicas durante la pandemia, pasando de $ 61 mil millones en depósitos a fines de 2019 a $ 189 mil millones a fines de 2021. Gran parte de este dinero se invirtió en inversiones a largo plazo como bonos. —que prometen un cierto porcentaje de rendimiento de la inversión al final de un período determinado (a menudo cinco o diez años).

Pero a medida que aumentaron las tasas de interés y disminuyó el interés en inversiones de riesgo como la tecnología, los depósitos de su clientela tecnológica disminuyeron y aumentaron los retiros. Esto significó que SVB tuvo que vender esas inversiones a largo plazo para cubrir estos retiros, vendiendo con pérdidas porque sus bonos ahora eran mucho menos valiosos que los bonos más nuevos de alto interés después del aumento de la tasa.

Antes del colapso, SVB tenía $ 1.8 mil millones en pérdidas por la venta de estas inversiones, con otros $ 15.9 mil millones en pérdidas potenciales si tuviera que vender el resto de su cartera. Anunció planes para recaudar 2200 millones de dólares de los inversores para cubrir sus pérdidas el 8 de marzo, alertando a los depositantes sobre la grave situación financiera en la que se encontraba el banco.

Los capitalistas de riesgo instaron a las empresas de tecnología en las que invirtieron a retirar su dinero del banco, retirando $42 mil millones solo el 9 de marzo. Esto llevó al banco a la insolvencia y el gobierno federal se hizo cargo al día siguiente.

El colapso de SVB provoca una crisis económica

Tras el colapso de SVB, algunos políticos y partes de los medios corporativos pidieron más regulación en el sector bancario. Los demócratas intentaron atribuir el colapso a la reversión de ciertas disposiciones de Dodd-Frank bajo la presidencia de Trump, aunque Dodd-Frank antes de la desregulación bipartidista tampoco habría evitado este colapso.

Vale la pena señalar que Barney Frank, de la débil fama de la «Ley Dodd-Frank», está en la junta directiva de SVB y es un demócrata de toda la vida. Se estima que ganó más de $ 2 millones desde su puesto. Es posible que veamos intentos simbólicos de participación y supervisión estatal adicional en el sector bancario, especialmente si se desarrolla un movimiento en torno a este colapso similar a Occupy Wall Street en 2011, pero ninguna regulación puede cambiar la naturaleza de los bancos capitalistas.

Los bancos son instituciones financieras impulsadas por las ganancias; su objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero posible haciendo apuestas financieras con sus depósitos. Cuando los trabajadores depositan dinero en un banco, tienen que confiar en que el banco está haciendo apuestas “seguras” y pueden contar con que ese dinero seguirá estando allí cuando lo necesiten.

Pero bajo el capitalismo, todos estos bancos compiten entre sí, y el banco que puede hacer las apuestas más arriesgadas sin perder dinero superará a los que hacen apuestas “más seguras”. Estos incentivos empujan a las instituciones financieras al borde de cuánto riesgo pueden asumir, lo que significa que los cambios repentinos del mercado pueden hacer que todo se derrumbe.

Las conversaciones sobre la recesión han estado dando vueltas durante años, ya que la pandemia desencadenó una crisis financiera que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie. La FDIC informa que hubo $ 620 mil millones de «pérdidas no realizadas» (pérdidas que provienen de una inversión que perdió valor pero que aún no se han hecho «reales» vendiendo esa inversión al precio ahora más bajo) en el sistema bancario de EE. UU. a fines de 2022, en comparación con $ 2.1 billones en capital total. Algunas estimaciones han puesto las pérdidas no realizadas mucho más altas, hasta $ 1,7 billones. Si solo la mitad de los depositantes no asegurados en los bancos estadounidenses decidieran retirarse, se estima que colapsarían 186 bancos.

Las respuestas capitalistas a SVB han tratado de atribuir el colapso a un fracaso de la gestión, con la esperanza de hacer que SVB parezca un incidente único en su tipo, resultado de un liderazgo que no sabía qué tipo de apuestas hacer. Pero lejos de ser simplemente el resultado de una mala gestión, SVB hizo lo que todos los demás estaban haciendo; sus estrechos vínculos con el sector tecnológico lo convirtieron en el primero en experimentar tantos retiros.

El colapso de SVB puso en marcha una crisis en el sector bancario, ya que los clientes se apresuraron a retirar sus depósitos y los reguladores capitalistas se movieron para evitar que el “contagio” del colapso de SVB provocara el colapso del sistema bancario en su conjunto. El gobierno cerró Signature Bank poco después y se prepararon miles de millones como rescates para otros bancos en riesgo. La caída del precio de las acciones y los retiros por valor de $ 70 mil millones del First Republic Bank provocaron un rescate de $ 30 mil millones de otros grandes bancos, estabilizando temporalmente el gran banco minorista.

Sin embargo, la crisis sigue extendiéndose. El colapso de SVB golpeó al enorme banco suizo Credit Suisse, ya que ya estaba sufriendo dificultades financieras. El gobierno suizo intentó un rescate de 54.000 millones de dólares, pero ya era demasiado tarde y el banco se vio obligado a fusionarse con el banco rival suizo UBS cuando colapsó. Deutsche Bank, otro gran banco internacional en Alemania, ha visto caer sus acciones por temor a que pueda ser «el próximo Credit Suisse».

Trabajadores obligados a pagar la crisis capitalista

Las clases dominantes de todo el mundo están invirtiendo enormes cantidades de dinero para rescatar a los bancos. El gobierno de EE. UU. ha garantizado todos los depósitos en SVB y Signature Bank, un rescate en todo menos en el nombre, y está considerando la posibilidad de hacer lo mismo para muchos más bancos. Los bancos estadounidenses han pedido prestados más de 300.000 millones de dólares a la Reserva Federal en las últimas semanas.

Sin embargo, esto solo es ganar tiempo hasta un mayor colapso. La Reserva Federal y otros bancos centrales de todo el mundo aumentaron las tasas de interés para “enfriar la economía”, intentando reducir la inflación al dificultar la obtención de crédito. Esto significa que muchas corporaciones deben disminuir su endeudamiento crónico a medida que los préstamos se vuelven más caros. Las corporaciones también gastarán menos en expansión y recortarán empleos y salarios, haciendo que los trabajadores paguen el precio por perseguir tasas de ganancias en constante expansión.

Atacar los empleos, los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores, si se hace a una escala lo suficientemente grande, probablemente provocará una recesión. Sectores de la clase capitalista, incluidos los que toman las decisiones en la Reserva Federal, están entusiasmados con una recesión si reduce la inflación y hace que sea «más barato» comprar préstamos. Con algunos sectores de trabajadores capaces de exigir salarios más altos durante y después de la pandemia, ya que la mano de obra en algunos sectores ha escaseado, estos capitalistas esperan que una recesión y el desempleo resultante ayuden a reducir los salarios.

Biden ha afirmado que el contribuyente “no sufrirá pérdidas” por el colapso bancario. Si bien el dinero del rescate proviene de un fondo mantenido por la FDIC y no directamente de los contribuyentes, la FDIC está utilizando miles de millones destinados a proteger a los trabajadores de perder sus depósitos en un colapso bancario para rescatar a las corporaciones. De todos modos, los trabajadores, también conocidos como «contribuyentes», se verán afectados por las consecuencias del fracaso de SVB, y enfrentarán despidos y salarios más bajos a medida que los banqueros culpables salgan impunes. ¡Los trabajadores pagarán por el colapso en empleos, ahorros y hogares perdidos!

Al intentar prevenir una crisis financiera mientras continúa aumentando las tasas de interés, la clase capitalista está tratando de “tener su pastel y comérselo también”. Partes de la clase dominante están presionando para retrasar el aumento de las tasas de interés, mientras que otros ven una recesión como el mejor escenario posible.

En última instancia, ninguna solución puede resolver la crisis general del sistema capitalista global. Los problemas son fundamentales para la propia economía capitalista de «auge y caída». Sacrificar a los trabajadores y al medio ambiente para maximizar las ganancias es lo habitual para el capitalismo. Siempre hay miles de millones para la guerra y el rescate de los bancos, pero solo centavos para los deseos y necesidades de los trabajadores.

DEMANDAS

¡Rescates financieros para los trabajadores, no para las corporaciones! Compensar a los trabajadores, pequeños inversionistas, organizaciones de trabajadores y fondos de jubilación/pensión por pérdidas.

Controles de precios inmediatos en bienes clave, incluidos alimentos, combustible y servicios públicos. Abrir los libros de empresas y bancos al escrutinio sindical y comunitario. Para comités elegidos democráticamente de representantes de sindicatos y grupos comunitarios para hacer cumplir los controles de precios.

Congelación de deudas de alquileres, hipotecas y tarjetas de crédito para clientes bancarios de clase trabajadora, incluida la condonación de pagos atrasados.

Los sindicatos y los empleadores del sector público deberían retirar de inmediato los fondos de pensiones y otros fondos de los esquemas de apuestas financieras.

Sin recortes masivos de empleo. Utilizar los miles de millones de dólares del rescate para financiar por completo la atención médica universal, la educación pública, la vivienda y el transporte público, perdonar todas las deudas estudiantiles e invertir en un New Deal Verde Socialista, que incluya empleos masivos y programas de inversión.

¡Tomar las lecciones del movimiento Occupy Wall Street y escalar para organizar un movimiento masivo de trabajadores en las calles! Los sindicatos, los grupos socialistas y las organizaciones comunitarias deben unirse y construir órganos democráticos de toma de decisiones, movilizar a sus miembros y organizar protestas masivas.

Tanto el Partido Demócrata como el Republicano defienden a los capitalistas y sus ganancias. Los trabajadores, los sindicatos y los movimientos sociales necesitan construir nuestro propio partido que pueda luchar por un buen nivel de vida, anular las leyes antisindicales y construir un movimiento obrero de masas capaz de desafiar seriamente a los capitalistas y su sistema con fines de lucro.

Hacer que los bancos y las grandes empresas pasen a ser propiedad pública con compensación solo para los pequeños inversores en función de la necesidad comprobada. Operar los bancos y sectores nacionalizados democráticamente, dirigidos por comités de personas de la clase trabajadora elegidos directamente y sujetos a revocación. Planificar la economía para el pleno empleo para todos, con buenos salarios, beneficios y derechos sindicales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...