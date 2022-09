Gobierno y el ‘fact checking’ como ataque a la prensa independiente

Reproducido de Correo de los Trabajadores

Director de INTERFERENCIA sobre el caso Lucía Dammert y desmentido del gobierno: “Sostengo como cierto lo publicado y no descarto querella en contra de ella y el gobierno por coartar la libertad de prensa”.

Por Víctor Herrero A.

1.- El día de hoy se dio a conocer una declaración pública firmada de manera genérica como ‘Gobierno de Chile’, en la que se afirma: “El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre, sobre una supuesta investigación en la cual la ex jefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert, habría estado citada a declarar por parte del FBI. Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”

2.- Dicho desmentido hace referencia a algo que INTERFERENCIA nunca publicó. Nuestro artículo no habla de una citación del FBI a Dammert, sino que de una petición de esa policía para que declarara de manera voluntaria, a lo cual la ex jefa de asesores del Segundo Piso habría accedido según fuentes oficiales extranjeras y nacionales que pidieron reserva de su identidad.

3.- INTERFERENCIA sostiene todo lo esencial informado en ese reportaje. A saber: Genaro García Luna, ex secretario de Gobernación de México, se encuentra actualmente en prisión preventiva en Nueva York acusado de colaborar con el cartel de Sinaloa, encabezado en su momento por ‘El Chapo Guzmán’. Lucía Dammert fue asesora senior de García Luna durante el período en el que las autoridades estadounidenses le imputan los ilícitos al ex ministro mexicano. La señora Dammert fue contactada por personal del FBI para prestar una declaración voluntaria en este caso, a lo cual ella habría accedido, según las fuentes consultadas por este medio. Este testimonio se iba a realizar en estos días, en el marco del viaje del Presidente Boric a Estados Unidos, para lo cual la señora Dammert ya contaba con un pasaporte diplomático. Ello se vio frustrado a último momento con su remoción del cargo y advertencias de fuentes de cancillería para que no viajara a Estados Unidos.

4.- Pese a reiteradas peticiones de INTERFERENCIA durante todo este día, autoridades del gobierno no accedieron a revelar qué fuentes del gobierno de Estados Unidos habrían desmentido la información ni en qué circunstancias (llamados, mails, etc.) lo hicieron. El comunicado fue publicado por una asesora de Tatiana Klima, jefa de prensa de la Presidencia, quien actualmente se encuentra en Nueva York.

5.- Nos llama la atención que fuentes del Gobierno de Estados Unidos, no identificadas, desmientan información que corresponde a la fiscalía de Nueva York, es decir, a un poder del Estado distinto al ejecutivo.

6.- Durante el largo reporteo del artículo en cuestión, INTERFERENCIA se contactó en reiteradas ocasiones con autoridades del gobierno, sin obtener respuesta alguna. Tampoco hemos sido contactados después de la publicación.

7.- La señora Dammert ha repetido en dos ocasiones que piensa querellarse en contra de nuestro medio por la información publicada. Tiene todo el derecho a hacerlo. Al mismo tiempo, como director y representante legal de INTERFERENCIA, también me reservo el derecho a querellarme en contra suya, y del gobierno de Gabriel Boric, por difamar un trabajo periodístico fundado en información sólida documental y de fuentes reservadas. Que la autoridad política de un país use todos sus recursos para atacar un medio de prensa que no es de su agrado también merece una sanción.

8.- Lamentamos que este gobierno tenga prácticas intimidantes con la prensa. Ni siquiera durante el gobierno de Sebastián Piñera, del cual fuimos abiertamente críticos, recibimos un trato tan vejatorio como el que está ejerciendo Apruebo Dignidad.

9.- Nos llama la atención que este gobierno use tecnicismos y una operación comunicacional para desmentir un artículo de prensa.

10.- Lamentamos que autoridades del gobierno de Boric hayan tildado como “fake news” una información que les resulta incómoda, un mecanismo cada vez más utilizado por líderes autocráticos para limitar el libre ejercicio de una prensa crítica.

21 de Septiembre, 2022.

Anexos.

Lucía Dammert anuncia acciones legales contra medio tras publicar supuesta citación del FBI.

Por Nelson Quiroz/ADN.

“La evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal”, afirmó la ex jefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda.

Este miércoles, la exjefa de asesores del Segundo Piso en La Moneda, Lucía Dammert volvió a referirse a la polémica que acompañó su salida del Gobierno el pasado 15 de septiembre.

Esto, luego que el medio digital Interferencia afirmara que la ahora exintegrante del Ejecutivo salió de su cargo porque se encontraba citada a declarar en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de la Gobernación de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y que fue detenido a mediados de 2019 por haber colaborado activamente con el cártel de Sinaloa.

Tras esto, y luego que la misma Lucía Dammert desmintiera esta información, este miércoles el Ejecutivo descartó que existiera dicha citación por el FBI luego de conversar con autoridades del Gobierno en Estado Unidos.

¿Qué dijo la exintegrante del Gobierno?

Asimismo, la ex jefa de asesores del Segundo Piso volvió a comentar dicha polémica y vía Twitter expuso: “En los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional”.

“Dicho medio publicó una nota hilando un conjunto de mentiras, todas las cuales han sido negadas por las fuentes citadas, incluidos el FBI, la Canciller Urrejola y la Embajadora Narváez”, agregó Lucía Dammert en la red social.

En esa línea, la exintegrante del Gobierno apuntó: “La evidencia es suficiente para afirmar que he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal. Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido rápidamente”.

“Me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios. La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad”, agregó la socióloga y cientista política.

De ese modo y tras agradecer a quienes la han apoyado “en este difícil momento”, Lucía Dammert invitó a reflexionar “sobre lo corrosivos que son este tipo de hechos para la vida en sociedad”.

“No podemos seguir por un camino de mentiras y amenazas que sólo limitan la capacidad de diálogo y debate en nuestro país, horadando progresivamente la convivencia democrática”, cerró la ex jefa de asesores del Segundo Piso en La Moneda.

Luego de la respuesta del Gobierno, y del anuncio de Dammert sobre tomar acciones legales contra el medio, Interferencia respondió: “Nuestro artículo no habla de una citación del FBI a Dammert, sino que de una petición de esa policía para que declarara de manera voluntaria, a lo cual la ex jefa de asesores del Segundo Piso habría accedido según fuentes oficiales extranjeras y nacionales que pidieron reserva de su identidad“.

El medio “sostiene todo lo esencial informado en ese reportaje”, y agrega que “la señora Dammert fue contactada por personal del FBI para prestar una declaración voluntaria en este caso, a lo cual ella habría accedido, según las fuentes consultadas por este medio. Este testimonio se iba a realizar en estos días”.

“Nos llama la atención que fuentes del Gobierno de Estados Unidos, no identificadas, desmientan información que corresponde a la fiscalía de Nueva York, es decir, a un poder del Estado distinto al ejecutivo”, dice el comunicado.

Finalmente, el medio advierte que se reserva “el derecho a querellarme en contra suya, y del gobierno de Gabriel Boric, por difamar un trabajo periodístico fundado en información sólida“, y dijo sobre el Gobierno de Gabriel Boric que “lamentamos que este gobierno tenga prácticas intimidantes con la prensa”.

—-

Gobierno desmiente que Lucía Dammert haya sido citada a declarar ante el FBI pero sigue sin aclarar vínculo con el capo mexicano

Por Mesa de noticias de El Mostrador. A través de un comunicado, el Gobierno desmintió hoy que la ex jefa de asesores de la Presidencia, Lucía Dammert, haya sido citada a declarar ante el FBI o en cualquier otro proceso judicial llevado a cabo en EE.UU, como sostuvo el medio Interferencia. “El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia”, señala. El desmentido de hoy se suma al de Cancillería, que negó la existencia de una alerta que habría hecho la embajadora ante la ONU, Paula Narváez, a la canciller Antonia Urrejola, sobre este asunto. Ambos desmentidos contrastan con el silencio del propio Ejecutivo en cuanto a lo más sustantivo de la publicación. Esto es, si el Gobierno estaba o no en conocimiento de que la jefa de Asesores había sido asesora o no del ex zar antidrogas mexicano devenido en unos de los Capos del Cartel de Sinaloa, quien se encuentra preso desde 2019. Es más, el silencio –que juega de confirmación tácita– se mantiene hasta el día de hoy.

El Gobierno desmintió, a través de un comunicado, que la exjefa de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Lucía Dammert, haya sido citada a declarar ante el FBI, pero no desmintió la información que la vinculaba con un político/capo mexicano, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de México, Genaro García Luna, quien se encuentra preso luego que la Fiscalía de Nueva York abriera una investigación en su contra por su conexión delictual con el cartel de Sinaloa, mientras era la cara más visible de la guerra contra el narco que lanzó el Gobierno de Felipe Calderón. Según los persecutores, García Luna fue clave para la expansión criminal del cartel.

Tras el revuelo que causó la publicación del medio Interferencia, desde La Moneda hicieron consultas a través de los canales oficiales a Washington, para comprobar la veracidad de la información.

“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia”, señala.

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa”, sentencia el escrito.

“Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EEUU”, cierra.

Lea el comunicado completo a continuación.

La Moneda mantiene silencio

El desmentido de hoy se suma al que Cancillería hizo poco después de que Interferencia publicara su artículo, cuando salió rápidamente a desmentir la existencia de una alerta que, según este medio, habría enviado Paula Narváez, embajadora de Chile en la ONU a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en la que le advirtió que Dammert no podía viajar porque estaba metida “en un problema muy grande”

A través de un comunicado de Cancillería, calificándola como «completamente falsa». En esa línea, la secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que «se pretenda involucrar a autoridades de esta cartera en aseveraciones falsas, basadas en antecedentes no verificados» y llaman a los medios «a la prudencia y al manejo responsable de la información». Este mismo comunicado fue rápidamente subido a las redes sociales de la propia embajadora Narváez.

Tal rapidez y el desmentido de hoy contrastan con el silencio del propio Ejecutivo en cuanto a lo más sustantivo de la publicación. Esto es, si el Gobierno estaba o no en conocimiento de que la jefa de Asesores había sido asesora o no de ex zar antidrogas mexicano, que se encuentra preso desde 2019 por vínculos con el poderoso y sangriento cartel de Sinaloa. Es más, el silencio –que juega de confirmación tácita– se mantiene hasta el día de hoy.

