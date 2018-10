Frente Amplio de Chile solidariza con el pueblo brasileño en su rechazo al ultraderechista Bolsonaro y llama a apoyar a Fernando Haddad.

DECLARACIÓN PÚBLICA

FRENTE AMPLIO CHILE

SOBRE SITUACIÓN POLÍTICA EN BRASIL

Ante las elecciones presidenciales que se realizaron en Brasil el 7 de octubre del

2018, en la que Fernando Haddad y Jair Bolsonaro pasaron a disputar la segunda vuelta el 28 de octubre de este año, el Frente Amplio – Chile declara lo siguiente:

1. Consideramos que esta elección es trascendental para el destino de Brasil y del continente. En esta disputa se juega el triunfo o la derrota de un golpe a la democracia iniciado en el año 2014 con la destitución parlamentaria de la presidenta Dilma Rousseff, golpe que se extendió a un mandato totalmente ilegítimo y autoritario de Michel Temer, quien impulsó iniciativas legales que operaron como contrarreformas, quitando derechos sociales en materias como el trabajo, educación, salud, bienes comunes y las pensiones, aumentando la represión social.

2. Ante este escenario, somos claras y claros en apoyar desde Chile a Fernando Haddad, militante del Partido de los Trabajadores (PT), ex ministro de Educa-

ción y ex alcalde de Sao Paulo. Sustentamos nuestro apoyo en un respaldo irrestricto a las fuerzas democráticas y populares que representan la lucha contra el golpe de Estado, por el derecho a un juicio justo del ex presidente Lula y la posibilidad cierta de superar la grave crisis económica y política que hoy vive Brasil en manos de la derecha.

3. Somos tajantes, también, al repudiar la posibilidad de que el candidato de ultraderechista Jair Bolsonaro llegue a la presidencia. Este personaje fascista, machista, racista y homofóbico, promueve el discurso de la violencia y es defensor

acérrimo de la dictadura militar que asesinó y torturó a ciudadanos/as de Brasil entre 1964 y 1985. Su ascenso al poder sólo significaría una profundización de la crisis y un retroceso en la lucha por los derechos sociales, pues representa la continuidad del golpe de Estado a la democracia.

4. En este mismo marco, apoyamos enfáticamente al movimiento #EleÑao levantado por las mujeres brasileñas en rechazo al candidato de la derecha y contra sus constantes dichos despreciables frente a las desigualdades sociales entre hombres, mujeres y disidencias sexuales. Cabe destacar que este movimiento abre un nuevo capítulo para la lucha feminista en el país, sobre todo en un contexto en que Brasil es el quinto país con más asesinatos de mujeres en el mundo

(según fuentes de la OMS) y que cuenta con una brecha salarial de al menos el 25% entre hombres y mujeres (lo que puede acrecentarse a un 55% si comparamos entre un hombre blanco y una mujer negra).

5. Nos sumamos a las fuerzas hermanas de izquierda, centro, progresistas y movimientos sociales, urbanos y rurales de Brasil y Latinoamérica a respaldan la candidatura de Fernando Haddad, llamamos a redoblar esfuerzos en unidad y despliegue de la campaña para demostrar que los cambios importantes que Brasil necesita en las políticas sociales, económicas, de género y ambientales solo se pueden desarrollar desde las fuerzas de izquierda, democráticas y progresista.

Al fascismo se le combate con argumentos, con capacidades propias, con fuerza y con más organización.

Por la unidad y la esperanza de una Patria Grande Unida!

Frente Amplio – Chile

11 de octubre del 2018, Chile.

