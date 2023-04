Frederic Lordon: el pensador francés que celebra las huelgas

Por Alex Callinicos

Socialist Workers martes 04 abril 2023

Las huelgas y protestas masivas están llevando a intelectuales en Francia, como Frederic Lordon, a llegar a conclusiones más esperanzadoras.

Imagen: Un mural de Frederic Lordon pintado en 2016 (Imagen: thierry ehrmann en Flickr)

La ola de huelgas y las protestas masivas en Francia representan la mayor crisis sociopolítica que ha experimentado una economía capitalista avanzada desde la década de 1970. Y estas luchas también han encontrado expresión teórica en los escritos del sociólogo Frederic Lordon. Su blog en el sitio web Le Monde diplomatique ha proporcionado un brillante comentario sobre la crisis. Socialist Worker ha publicado traducciones al inglés.

London tiene el don de la frase perfecta. Escribió: “Macron nunca ha aceptado la otredad. Está en conversación solo consigo mismo: el mundo exterior no existe”. Y, “Entonces aquí está la Intersyndicale (la coordinación sindical) al borde del fracaso, que la esperaba desde el principio, sin la menor alternativa de solución ya que las rechaza todas”. Esto se aplica perfectamente a los líderes de sindicatos como RMT y UCU en Gran Bretaña. Están desesperados por tirar la toalla después de seguir obstinadamente una estrategia de acción limitada condenada al fracaso desde el principio. Lordon apoya el comunismo como alternativa al capitalismo, pero no es precisamente marxista. Está más cerca de la tradición de la sociología crítica francesa, cuyo representante más célebre fue Pierre Bourdieu. Pero la principal influencia intelectual sobre él parece ser el gran filósofo del siglo XVII Baruch Spinoza.

Lordon escribió un libro llamado Willing Slaves of Capital: Spinoza and Marx on Desire (2010). Lordon usó a Spinoza para complementar a Marx al explicar cómo los capitalistas pueden «alistar» a los trabajadores para trabajar y generar ganancias en su nombre. La síntesis realmente no funciona teóricamente, a pesar de muchas ideas interesantes. Y desde la perspectiva de 2023, el libro es bastante pesimista. Por ejemplo, Lordon dice que el capitalismo neoliberal es capaz de exigir a los trabajadores sin límite debido a “un cierto panorama de fuerzas y en particular… el estado de las fuerzas de resistencia, más precisamente de su inexistencia”. Ahora Lordon celebra una sociedad en insurrección.

“Es hermoso lo que sucede cuando el orden gobernante comienza a desmoronarse. Ocurren cosas pequeñas pero increíbles que rompen el resignado aislamiento y atomización en el que se apoyan los poderosos”. ¿Qué marcó la diferencia? Mi conjetura es el impacto destructivo de la Crisis Financiera Global de 2007-9. Tal vez se asoció con los esfuerzos inútiles y dañinos de la clase dominante para persistir e incluso radicalizar las políticas neoliberales que precipitaron el colapso. “En el espacio de unas pocas décadas, y especialmente desde 2017, se ha puesto de rodillas todo un modelo social”. el escribe. “Han puesto de rodillas al país. Ni la CGT, ni la Intersyndicale (aunque sólo sea) —ellos y sólo ellos han hecho esto.

El país ha sido arruinado por los competentes. Se encuentra en un estado de total desorganización. “De ahí una paradoja (de la que hay muchas) dentro del capitalismo tardío: la incompetencia de la burguesía se ha convertido en sí misma en una fuerza histórica, una que una enmienda mínima a (Joseph) Schumpeter (un economista que celebró la ‘destrucción creativa’ del capitalismo) nos permite identificar—destrucción destructiva. O, para darle su nombre propio, McKinsey. Este es un pasaje interesante porque la gente dice cosas similares sobre Gran Bretaña. Pero aquí atribuyen la “destrucción destructiva” a Boris Johnson y al Brexit. Pero Lordon nos invita a reconocer el caos que los tories nos han infligido como síntoma de algo más amplio y sistémico. Yo lo llamaría el comienzo del colapso de la capacidad del capitalismo para reproducirse. La explosión de 2023 ha dado un contenido de clase mucho más concreto al comunismo de Lordon. “Soberanía de los productores sobre la producción: he aquí una consigna con un atractivo, y mucho más allá de la clase obrera, los más directamente afectados…

La legitimidad, y en consecuencia la soberanía, pertenece sólo a quienes hacen el trabajo. “En cuanto a aquellos que, a pesar de su completa ignorancia, pretenden organizar el trabajo de otros, consultores y planificadores, no son más que parásitos y deben ser expulsados”. El camino por delante para la lucha en Francia está lejos de ser simple o directo. Pero es fascinante ver cómo esta revuelta ya ha aclarado el pensamiento de un talentoso intelectual de izquierda y lo ayudó a expresar tan bien su lógica.

