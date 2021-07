Farah Neghme Cristi, llama a votar por Jadue. “Si gana se abre una pequeña luz de esperanza en el largo camino que hemos recorrido”.

Santiago, 17 de julio 2021.-

Nosotros ya no somos los mismos…

Mucho tiempo ha pasado desde la heroica resistencia a la Dictadura Militar, Dictadura apoyada por los partidos de derecha de ese entonces y por la dirección de la Democracia Cristiana. Atrás quedó la épica lucha del pueblo chileno en contra de la Dictadura Militar, Dictadura que finalmente fue obligada a cumplir con sus propios planes de “transición a la democracia”.

Todo ese pasado estuvo cargado de derrotas en nuestros propósitos: La vía chilena hacia el socialismo, la Resistencia a la Dictadura, el Movimiento para derrotar a la Dictadura, la elección de un Gobierno democrático popular y de una Asamblea Constituyente que redactara una nueva constitución para Chile. Sin embargo, cada una de esas derrotas estuvo preñada de futuro. Pues nosotros no permitimos que sepultaran a fuego de metralleta el sueño de todo un pueblo por conquistar una patria justa y libre, a la que denominábamos socialismo. Por esto, en cada paso que dábamos estaban nuestros compañeros y compañeras asesinados, desaparecidos, presos y torturados por el maldito régimen militar.

No obstante, perdimos. Nos derrotaron nuevamente, y por esa derrota pido disculpas a los jóvenes de hoy, por no haber sido capaces de entregarles un Chile distinto ni siquiera cercano al que soñamos. Créanme que no fue por falta de voluntad, valentía o arrojo. Estábamos dispuestos a morir en el camino, a caer presos y ser torturados. Muchos de nosotros lo fuimos. Y en ese camino perdimos a muchos de nuestros y nuestras compañeras, a quienes rendíamos homenaje luchando.

La historia no se repite, es imposible. Hoy, otros hombres y mujeres son protagonistas de este importante momento histórico, con sus propios pensamientos y sueños, como nosotros y nosotras también los tuvimos. Sin embargo, por lo mismo, es fundamental no equivocarnos en este momento político. Este 18 de julio determinará en gran parte la elección presidencial y parlamentaria de noviembre, su resultado será fundamental en el proceso de ascenso de las luchas populares que vienen expresándose masivamente en los últimos años. Pues, a diferencia de las pasadas elecciones, dichos resultados determinarán en gran parte las condiciones objetivas y subjetivas en que continuará desarrollándose y extendiéndose el movimiento social en Chile, impactando con ello, como ha ocurrido hasta ahora, a nuestra querida América Latina.

En este sentido, para los revolucionarios, votar por Jadue o Boric no es un simple acto de libre albedrio. Pues Gabriel Boric y el Frente Amplio han manifestado públicamente su posición política. Su juventud no es un factor para considerar “erradas” sus posiciones políticas. Además, su historia de vida avala dichas posiciones, no se trata de simpatía o de que sea “abierto de mente” y que abriría espacios para el debate y la toma de decisiones, como han dicho algunos compañeros. Eso es falso. Él decide con Jackson y, a su vez, ambos con la asesoría de ex concertacionistas. Sino pregunten a los ex camaradas de los partido y conglomerados en los que ha participado Boric. No podemos olvidar que Beatriz Sánchez, en su candidatura, se refirió al Gobierno del Presidente Allende como un gobierno autoritario, y Boric guardó silencio. Compañeros y compañeras, los invito a pensar con los hechos y no con nuestros anhelos. A muchos de nuestros compañeros en el MIR, los invitaron a incorporarse en el Partido Socialista o PPD bajo los mismos argumentos: que en ese partido era posible crear una corriente de ex miritas que se “ tomaría” la dirección del PS o PPD. Lo cierto es que ni siquiera lo intentaron. Solo se acomodaron como mejor podían sirviendo a los intereses de la concertación.

Muchos de los nuestros se desembarcaron años después.

En definitiva, para mí, Boric y el FA, han dado muestras de sobra de pretender representar a la clase media empobrecida en las últimas décadas para llenar el vacío político que deja la crisis de la DC, el PS y la moribunda concertación. Daniel Jadue tiene una historia de vida de militancia comunista, pero sobre todo de participación en las luchas sociales que ha dado nuestro pueblo. Todos sabemos que el PC, por sí mismo, no da garantías de unidad y participación, pero en lo que fue mi experiencia en el MDP y lo que he visto en estos años de gobiernos concertacionistas, cuando el PC participa de una alianza política cumple su palabra. Ha sido el partido político que, pese a las críticas muy fundadas de ayer y de hoy que podamos hacerle, ha sabido mantener la cultura de izquierda presente en nuestro país.

Es el momento de despertar como lo hizo nuestro pueblo y dejar que el pasado ocupe el papel que realmente tiene en nuestras vidas personales y colectivas. De organizarnos para convertirnos en fuerzas legitimas que opte por mejores condiciones para abrir paso a las luchas populares que se avecinan por un Chile Digno.

Me repugna ver como la clase dominante y sus serviles de siempre cierran el paso a Daniel Jadue. Pero más pena me da ver a algunos de mis excompañeros/as haciendo propaganda en contra de Daniel Jadue, incluso más que a la propia derecha, como si ignorarán que en los hechos están llamando tácitamente a votar por Boric o a no votar.

Hago un llamado urgente a quienes votan, a levantarse temprano mañana y a votar sin dudas por Daniel Jadue en las primarias. Porque el triunfo de Jadue no está asegurado. Y si gana, a celebrar en la noche, porque recién se abre una pequeña luz de esperanza en el largo camino que hemos recorrido, en el que estarán presentes todos los caídos de ayer y de hoy. Solo así será posible la libertad de los jóvenes presos políticos, pero sobre todo, solo así se abre la posibilidad de avanzar en mejores condiciones en la conquista de nuestros sueños.

Por todos los caídos de ayer y de hoy Por nuestros niños, niñas y adolescentes. Avanzar es posible



Me gusta esto: Me gusta Cargando...