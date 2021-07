Hunter S. Thompson, Inquebrantable y mordaz cronista de la contracultura estadounidense

Hunter S. Thompson

(18 de julio de 1937, Louisville, Kentucky, EE.UU.

–20 de febrero de 2005, Woody Creek, Colorado, EE.UU.)

«Si él piensa que esto está muy bien, muy bien, pero el pensar en la tragedia de un hombre que ha sacrificado su libertad en aras de la seguridad, y que desearía poder volver atrás las agujas del tiempo. Un hombre así es digno de lástima si no tuvo el valor de aceptar el desafío de la libertad, salir desde el cojín de seguridad y ver la vida como es, en lugar de vivirla de segunda mano. La vida ha pasado por alto a este hombre y él la ha mirado desde un lugar seguro, con miedo de buscar algo mejor. ¿Qué ha hecho, excepto sentarse y esperar a la mañana que nunca llega? » – Hunter S. Thompson

Escritor y periodista estadounidense. Destacado periodista político, también fue considerado uno de los autores estadounidenses más importantes del siglo XX. Fue un inquebrantable y mordaz cronista de la contracultura estadounidense; considerado uno de los principales representantes del nuevo periodismo estadounidense, junto a Tom Wolfe y Gay Talese. Su periodismo pionero “gonzo”, que arroja la objetividad por la ventana y atrae las opiniones personales del escritor, se convirtió en su estilo característico. Conocido por su estilo de escritura cortante y explosivo, la actitud de reportero renegado de Thompson fue una revelación en los Estados Unidos de la década de 1960. Fue un cronista de la vida estadounidense desde la década de 1950, y una figura original e irresistible.

El periodismo gonzo, un término inventado por Thompson, fue un ingrediente principal en el nuevo periodismo de los años sesenta y setenta. El tono respetable, distante y objetivo exigido por la corriente principal del periodismo estadounidense era, pensó, un poderoso ingrediente en la banalidad y la deshonestidad de la vida estadounidense. Fue el fracaso del periodismo para dar sentido a la década de 1960 lo que abrió el camino a nuevas voces como la de Thompson, y nuevos vehículos, como la revista Rolling Stone de Jann Wenner, en la que Thompson publicó algunos de sus artículos más importantes.

Incapaz y poco dispuesto a trabajar dentro de los confines de cualquier institución o publicación periódica, Thompson tardó una década en encontrar la voz distintiva que se convirtió en una de las más sorprendentemente originales de la escritura estadounidense. Si las citas que tenía a mano eran aburridas, inventaba otras nuevas; si al escenario le faltaba algo de intensidad, eso también podría arreglarse. Las fantasías eran una base tan útil para sus artículos como cualquier fetiche sobrio con “los hechos”. Rompió todas las reglas del libro y fue coronado en el New York Times como “nuestro loco oficial”.

Escribiendo a un amigo en noviembre de 1963, usó la frase “miedo y odio” para describir cómo se sintió ante el asesinato del presidente John F. Kennedy. La frase se usó en su libro histórico sobre Las Vegas en 1973, y repetidamente a partir de entonces. Los matices de su significado (paranoia, ensimismamiento, ansiedad, rabia) lo convirtieron en la marca registrada de Thompson. Afirmó que el relato alimentado por las drogas de un fin de semana en el centro de juego del desierto de Nevada era un ejemplo preciso de periodismo gonzo.Thompson admitió más tarde que algunos de los eventos hedonistas que describió nunca tuvieron lugar, pero su reputación como un escritor desenfrenado, bebedor y enloquecido por el LSD empeñado en la autodestrucción quedó sellada.

Hunter Stockton Thompson nació en el estado de Kentucky, en el sur de Estados Unidos. Su racha rebelde surgió a una edad temprana y significaba que a menudo se encontraba en el lado equivocado de la ley por beber y cometer actos de vandalismo. Después de una turbulenta adolescencia, durante la cual cometió diversos robos, fue apresado en varias ocasiones y comenzó su adicción a las drogas, en 1956 ingresó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se inició en el mundo del periodismo como editor del periódico deportivo que publicaba el Ejército. Acusado de ejercer una pésima influencia en sus compañeros, en 1958 fue expulsado de la Fuerza Aérea.

Comenzó entonces a escribir artículos en diversas publicaciones, como la revista Times. Fue corresponsal del New York Herald Tribune en el Caribe y del National Observer en Suramérica. Intentó sin éxito publicar sus dos primeras novelas Prince Jellyfish y The Rum Diary (El diario del ron), un texto autobiográfico sobre sus experiencias en Puerto Rico, que escribió en 1959 pero que no se publicó hasta 1998.

En 1966 publicó una crónica sobre los Ángeles del Infierno, titulada Hell´s Angels: A strange and Terrible Saga of the California Motorcycle Gang (Ángeles del infierno, una extraña y terrible saga de pandillas motorizadas), en la que describía la vinculación de esta banda de motociclistas con las drogas. Este polémico artículo le dio una enorme popularidad y le consagró como el creador de lo que él mismo denominó “periodismo gonzo”, mezcla de periodismo y autobiografía “desquiciada”, donde el cronista ejerce el papel protagonista en los hechos que cuenta; Thompson había pasado un año conviviendo con los miembros de los Ángeles del Infierno y tras la publicación del artículo sufrió una terrible paliza.

En 1969 fue nombrado redactor jefe de la sección nacional de la revista Rolling Stone. Su primer artículo para esta revista fue “La Batalla de Aspern: Poder Freak en las Rockies”, un claro ejemplo de su forma de hacer periodismo. El artículo narra su experiencia como candidato a Sheriff en la ciudad de Aspern, durante una campaña política absurda y premeditadamente condenada al fracaso; la central de operaciones de Thompson y su equipo era un bar.

En 1972 publicó su obra más celebrada: Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream (Miedo y asco en Las Vegas: Un viaje salvaje al corazón del sueño americano). En ella, un periodista y un abogado recorren las carreteras hacia Las Vegas, en un viaje alucinado, resultado de los efectos de las drogas. La obra fue llevada al cine por Terry Gilliam en 1998. Sobre su relación con las drogas, Thompson señaló en una entrevista: “Lejos de mí la idea de recomendar al lector drogas, alcohol, violencia y demencia. Pero debo confesar que, sin todo esto, yo no sería nada“.

El 20 de febrero de 2005 se suicidó de un disparo en su casa de Aspen. En su nota de suicidio, titulada “La temporada de fútbol ha acabado” y publicada por la revista Rolling Stone en septiembre del mismo año, Hunter S. Thompson escribió: “No más juegos. No más bombas. No más paseos. No más diversión. No más nadar. 67 años. Han pasado 17 de los 50. Son 17 años más de los que yo quería o necesitaba“. En su honor se celebró un espectacular funeral, pagado por el actor Johnny Depp, protagonista de la versión cinematográfica de Miedo y asco en Las Vegas.

Los títulos de otras de sus obras son: Generation of Swine (La generación del cerdo, 1988) y Songs of the Doomed (Cantos de los condenados, 1990), ambas recopilaciones de relatos y crónicas; Fear and Loathing on the Campaign Trail 77 (Miedo y odio: en plena campaña electoral, 1972), sobre la campaña para la reelección del presidente Nixon; The Great Shark Hunt (La gran caza del tiburón, 1979) y La maldición de Lono (The Curse of Lono, 1983).

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=stockton-thompson-hunter

Miedo y asco en Las Vegas: Es la obra más enloquecida de Hunter S. Thompson, figura legendaria del nuevo periodismo y creador del llamado periodismo «gonzo», en el que el autor se convierte en el centro de la acción. Una acción delirante la de esta ejemplar historia de arrojo frente a las más aciagas circunstancias: de la misma manera que los caballeros de la Tabla Redonda se lanzaban en pos del Santo Grial envueltos en una armadura de poder sobrenatural, Hunter S. Thompson entró en Las Vegas pertrechado con un arsenal verdaderamente mágico de «nefandas sustancias químicas» en su búsqueda del Sueño Americano. Sus peligrosos enfrentamientos, dopado hasta las cejas, con los empleados de casinos, camareros, policías especializados en narcóticos y demás representantes de la Mayoría Silenciosa, segregan un humor alucinado y un clima de terror muy infrecuentes. Porque ésta es la verdadera historia de un hombre que pasó una temporada en el infierno… y vivió para contarlo.

La gran caza del tiburón: La reciente recopilación en un volumen (del que ofrecemos una antología) de los «papeles gonzos», o sea, los reportajes más famosos de Hunter S. Thompson durante los años sesenta y setenta, constituyó un extraordinario acontecimiento editorial en los Estados Unidos. No en vano el Dr. Thompson, como gusta sardónicamente autotitularse, es una auténtica leyenda del «underground» norteamericano (incluso se ha rodado una película sobre su desorbitada vida: Cuando el búfalo muge) y el escritor que ha disputado a Tom Wolfe el liderazgo del Nuevo Periodismo. Hunter S. Thompson ha puesto en circulación, y llevado fervorosamente a la práctica, el concepto de «periodismo gonzo»; aquel en que el reportero pasa de mero espectador a participante y desencadenante de la ¡¡¡ACCIÓN!!! Un espléndido ejemplo de este tipo de periodismo lo constituye el desmadrado reportaje La gran caza del tiburón: un encargo de Playboy, teóricamente para «cubrir» un torneo de pesca en alta mar frente a las costas de Yucatán. En otros textos de este volumen, el periodista gonzo enfoca su ojo salvaje a figuras como Hemingway, Marlon Brando y el esquiador Jean-Claude Killy; investiga en el problema chicano al rojo vivo (las provocaciones, los tumultos, los «cerdos» en acción y las muertes «accidentales» de los líderes chicanos); organiza una alternativa de «poder freak» en Aspen, un pueblo de Colorado en el que Hunter S. Thompson, drogota recalcitrante, estaba hibernando hasta que decidió presentarse para… sheriff, con un programa muy especial, etc.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...