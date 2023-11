Gran Bretaña – El primer ministro conservador se ve obligado a deshacerse de la ministra del Interior de derecha populista, Suella Braverman

15 de noviembre de 2023 Editorial de The Socialist número 1251, Gran Bretaña

Imagen: Foto de Suella Braverman: Cámara de los Lores/CC

¡’Cruella’ Braverman está disponible! ¡El movimiento contra la guerra –cuyas manifestaciones intentó prohibir sin éxito– ha conseguido una victoria! ¡Ha sido abandonada como ministra del Interior conservador sólo 13 meses después de haber sido obligada a dimitir del mismo puesto la primera vez! Numerosos comentaristas capitalistas insisten en que ella había estado tratando de ser despedida. Al menos hizo todo lo que pudo para evitar que su marca personal fuera asociada con el aún profundamente impopular Rishi Sunak.

En Sunak, la clase capitalista británica esperaba haber encontrado al menos un período de estabilidad a corto plazo. Fue a muy corto plazo. Sunak llegó al cargo, incluso sin el voto de los miembros de su propio partido, llenando su gabinete con figuras de una miríada de facciones del partido, pero al hacerlo lo llenó de materia explosiva. A medida que se acerca la perspectiva de una aplastante victoria electoral que acabe con un gran número de parlamentarios conservadores, las cosas se vuelven más volátiles. Las elecciones generales deben celebrarse antes de enero de 2025; la última explosión hace que sea más probable que sean más temprano que tarde.

Habrá mayor volatilidad con la decisión sobre si la cruel política de enviar solicitantes de asilo a Ruanda es legal, pendiente para el 15 de noviembre. Los planes de gasto preelectorales contenidos en la Declaración de Otoño del 22 de noviembre serán otro importante punto de conflicto.

Los conservadores están un 24% por detrás de los laboristas en las encuestas. Un verano de intensificación de la retórica sobre las barcazas para migrantes y los hoteles para solicitantes de asilo no ayudó. Tampoco las medidas antiverdes de otoño atacaron. Cada movimiento “populista” resultó ser un fracaso en las encuestas.

Pero para Braverman y otros, el objetivo podría no ser ganar apoyo popular, sino apuntalar una base de apoyo en una capa cada vez menor de activistas del Partido Conservador, preparándose para la vida después de una derrota en las elecciones generales y después de Sunak.

En su discurso en la conferencia del Partido Conservador de octubre, Sunak prometió romper con “30 años de consenso político”, descartando el HS2 como “el máximo ejemplo del viejo consenso”. El hombre que anunció el proyecto como primer ministro en 2013, David Cameron, dijo que fue “una decisión equivocada”. ¡Ahora Sunak le ha ofrecido un título vitalicio para ocupar un puesto en el gabinete como secretario de Asuntos Exteriores no electo!

Ahora se supone que el hombre considerado responsable de la pesadilla capitalista del Brexit, que se vio obligado a dimitir y prácticamente no ha tenido ningún papel político desde entonces, es el “adulto en la sala”. Sin embargo, no hay duda de que gran parte de la clase capitalista esperará que el nombramiento de Cameron sea un paso atrás para que los conservadores representen de manera confiable sus mejores intereses.

Sin embargo, las últimas consecuencias de las explosiones en el volátil gabinete de Sunak definitivamente no son lo que quiere la mayoría de la clase capitalista. Quieren abrumadoramente estabilidad económica y política, algo que el capitalismo en crisis es incapaz de proporcionar.

La expresión más aguda de esto a nivel internacional es la devastación que se está infligiendo a los palestinos. Y lo que es más importante, desde el punto de vista de los capitalistas, las protestas populares masivas en respuesta que amenazan con convertirse en movimientos de masas que amenazan al régimen en Medio Oriente.

“Marchas del odio”

La calificación que hizo Braverman de las protestas en Gran Bretaña como “marchas del odio” fue totalmente inexacta y deliberadamente provocativa. Pero desde el punto de vista de los capitalistas, la línea roja cruzada estaba poniendo en duda la “neutralidad” de la Policía Metropolitana, acusándola en el Times de estar parcializada hacia los manifestantes pro palestinos.

Esto socavó aún más las instituciones estatales, en un momento en el que el Met ya enfrenta una crisis de confianza pública y es etiquetado institucionalmente como racista y sexista.

Su pedido de ayuda para defender el cenotafio (que nunca estuvo amenazado) el 11 de noviembre era lo último que quería la Met. Al final, unos cientos de hooligans de extrema derecha se pelearon con la policía, declarando que “Braverman nos dijo que estuviéramos aquí”.

Mientras tanto, marchaba una protesta pacífica de cientos de miles de personas. Su enorme escala fue el factor central en el despido de Braverman.

Si se hubiera “cancelado” oficialmente, inevitablemente se habría llevado a cabo en desafío. El gobierno y la policía habrían demostrado ser incapaces de detenerlo.

Los conservadores caminan por una cuerda floja igualmente peligrosa al hacer avanzar la nueva Ley de Huelgas (Niveles Mínimos de Servicio), amenazando con intentar imponer MSL a las huelgas previas a Navidad. Una vez más, sin duda muchos empleadores querrán evitar el riesgo de que se reescalen las tensiones con los sindicatos. Y los pensadores capitalistas más estratégicos temerán con razón el desafío de los trabajadores a tales leyes y el movimiento que podría desarrollarse en defensa de los sindicalistas o sindicatos que enfrentan sanciones.

Para el 9 de diciembre se ha organizado en Londres un congreso especial de sindicatos. La Red Nacional de Delegados Sindicales ejercerá presión para exigir que el Congreso haga preparativos serios para “solidarizarse al 100% con cualquier sindicato atacado en virtud de estas leyes MSL” y para “construir una respuesta industrial adecuada para defender el derecho de huelga de los trabajadores”, como se acordó en la Congreso de septiembre.

Mick Lynch, secretario general de RMT, dice: “Creemos que los empleadores tienen la discreción de no emitir avisos de trabajo de servicio mínimo y, como tal, les pedimos que no los emitan. Cualquier empleador que intente emitir un aviso de trabajo se encontrará en una nueva disputa con mi sindicato”. Se deben exigir a todos los empleadores laboristas, incluido Transport for London, liderado por Sadiq Khan, que se comprometan ahora a no emitir avisos de trabajo.

La mayoría de la clase capitalista lleva mucho tiempo llegando a la conclusión de que preferiría un gobierno laborista liderado por Starmer a la actual telenovela conservadora. Desde el comienzo de su liderazgo, Starmer ha hecho todo lo posible para tratar de demostrar que un gobierno liderado por él sería capaz de resistir la enorme presión de la clase trabajadora a la que se verá sometido, presidiendo continuas dificultades económicas para los sectores trabajadores y medios. gente de clase. La economía británica sigue estancada, como lleva más de un año. Es poco probable que esto mejore cuando Starmer asuma el cargo y podría empeorar sustancialmente con una recesión global en juego.

Al vincular su posición sobre el ataque israelí contra Gaza a la del imperialismo estadounidense, Starmer está realizando nuevamente el mismo acto de obediencia a los intereses de los grandes capitalistas.

No parece probable que la rebelión laborista y las renuncias por un alto el fuego amenacen seriamente las posibilidades de un gobierno liderado por Starmer. Pero ha provocado que miles de personas consideren qué pasos deben tomarse para desarrollar una alternativa política.

Las organizaciones con mayor autoridad para dar pasos hacia una alternativa política masiva de la clase trabajadora son los sindicatos, que han liderado la lucha contra los conservadores durante la ola de huelgas que dura más de un año. Los miembros del Partido Socialista en esos sindicatos están luchando para que den pasos hacia un nuevo partido respaldando una lista de candidatos de los trabajadores para las elecciones generales.

Pero los preparativos para una elección general deben comenzar ahora. La Coalición Sindicalista y Socialista, en la que participa el Partido Socialista, ha escrito a otras organizaciones de izquierda y de campaña invitándolas a ser coanfitriones de una convención en el nuevo año para hacer tales preparativos.

Las divisiones políticas en la cúpula del partido conservador son un síntoma de la profundidad de la crisis que enfrenta el capitalismo británico. Un futuro gobierno laborista –que supervisará una mayor erosión de los niveles de vida de la clase trabajadora y el movimiento de la clase trabajadora que se desarrollará en respuesta– también se verá acosado por crisis. Luchar ahora por dar pasos hacia una representación política masiva de la clase trabajadora es una preparación vital para esos acontecimientos. También lo es ganar a la clase trabajadora y a los jóvenes detrás del programa socialista necesario para poner fin al capitalismo asolado por la crisis.

