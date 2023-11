NIGERIA – Líderes sindicales no dispuestos a luchar seriamente

16 de noviembre de 2023 Peluola Adewale, Secretario de Organización, Movimiento Socialista Democrático (Comité por una Internacional de los Trabajadores CIT Nigeria)

A última hora del lunes 13 de noviembre, las dos federaciones sindicales de Nigeria, el Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC) y el Congreso de Sindicatos (TUC), convocaron una huelga general indefinida que comenzaría al día siguiente, ya que no se había llegado a un acuerdo sobre sus demandas tras el asalto policial y el arresto del presidente del NLC y muchos problemas que enfrentan los trabajadores en el estado de Imo en el sureste de Nigeria.

El CIT en Nigeria, el Movimiento Socialista Democrático (DSM), publicó rápidamente la siguiente declaración dando la bienvenida a la huelga, pero advirtió sobre los peligros de que no había estado suficientemente preparada y que los líderes sindicales no estaban preparados para luchar. Desafortunadamente, este resultó ser el caso, el apoyo a la huelga fue irregular y en dos días la huelga fue “suspendida” sin que se cumpliera ninguna de sus demandas, algo que se ha visto antes en Nigeria. La declaración del DSM advertía sobre estos peligros y al mismo tiempo esbozaba cómo el movimiento obrero podría liderar una lucha para poner fin a la profunda crisis que azota a Nigeria en estos momentos.

DSM da la bienvenida a la huelga general del NLC y el TUC

Hay que utilizar la huelga para luchar por todos los trabajadores y las masas pobres de Nigeria, que sufren desde hace mucho tiempo, y no sólo por los trabajadores estatales de Imo.

El Movimiento Socialista Democrático (DSM) acoge con satisfacción la decisión del Congreso Laboral de Nigeria (NLC) y del Congreso de Sindicatos (TUC) de intensificar la huelga que convocaron la semana pasada por las políticas antilaborales y el acto de terror patrocinado por el Estado del El gobierno del estado de Imo, encabezado por la gobernadora Hope Uzodinma, inició una huelga general a nivel nacional a partir del martes 14 de noviembre de 2023, desafiando una orden fraudulenta del Tribunal Laboral Nacional.

Según una declaración de los dirigentes del NLC y del TUC, la escalada se volvió inevitable debido a la continua negativa del gobierno estatal de Imo y del gobierno federal a revertir la serie de políticas y acciones antiobreras, incluida la brutalización del presidente del NLC en un acto de terror patrocinado por el estado el 1 de noviembre, retención de los salarios atrasados de los trabajadores, declaración injusta de 11.000 trabajadores como trabajadores fantasma, incumplimiento de la ley de salario mínimo de 30.000 naira y declaración de 10.000 pensionados como jubilados fantasma. Por la presente instamos a los trabajadores, socialistas y activistas a apoyar con entusiasmo la huelga general derribando las herramientas y participando en la agitación y el debate en línea, en los lugares de trabajo y en las comunidades para defender la huelga general, especialmente teniendo en cuenta el esfuerzo estudioso del régimen capitalista para desacreditar la acción.

Hacemos un llamado a la creación de comités de acción democrática en los lugares de trabajo para comenzar a hacer cumplir la huelga y garantizar una participación y cumplimiento más activos. Los datos del primer día de huelga muestran que el cumplimiento fue escaso debido obviamente a una mala preparación. También sostenemos que la huelga no debería ser una acción de quedarse en casa. Más bien, deberían organizarse actividades públicas como reuniones masivas, protestas y manifestaciones para fortalecer la huelga y movilizar un apoyo más amplio. También pedimos a los laboristas que consideren la prestación de servicios esqueléticos y de emergencia en hospitales y servicios públicos esenciales como electricidad y suministro de agua mientras dure la huelga para atraer un apoyo público sostenido.

Instamos a los trabajadores nigerianos a rechazar el intento de la administración capitalista de Tinubu y sus secuaces de desacreditar la huelga presentándola como un “asunto personal” o una “acción de egoísmo” por parte del presidente del NLC, Joe Ajaero. Lo que está en juego en esta huelga va más allá de la persona de Joe Ajaero: lo que está en juego es la dignidad y la integridad del movimiento obrero. Como dijimos en una declaración anterior, el brutal ataque del 1 de noviembre contra Joe Ajaero por matones vinculados al gobierno del estado de Imo fue un mensaje enviado en nombre del estado capitalista a todo el movimiento obrero de que nadie está más allá de la represión. ¡Hasta ahora ninguno de los perpetradores ha sido arrestado!

FINALIZAR EL COLABORACIONISMO DE CLASES – POR UN MOVIMIENTO TRABAJADOR INDEPENDIENTE Y LUCHADOR

Por lo tanto, no nos sorprende que la declaración firmada por el Asesor Especial del Presidente sobre Información y Estrategia, Bayo Onanuga, se limite a respaldar públicamente la brutalización de Joe Ajaero. En nuestra opinión, el hecho de que un portavoz del régimen de Tinubu pueda emitir tal declaración en reacción a la brutalización del camarada Joe Ajaero debería servir como una llamada de atención a los dirigentes del NLC y del TUC. Pero en su respuesta a la Presidencia, el NLC en un nuevo comunicado fechado el martes 14 de noviembre de 2023 dijo

“Si Onanuga no estuviera sufriendo de amnesia selectiva, debería haber sabido que este gobierno debería seguir agradecido a los trabajadores organizados por su inusual paciencia con un gobierno que claramente no estaba preparado para las consecuencias de sus políticas fundamentalistas de mercado de devaluación masiva de la moneda y eliminación del «subsidio» que imponía a los nigerianos violencia social, agitación, dislocación, desplazamiento o castigo que nunca antes habían experimentado. Onanuga también debería haber sabido que los sindicatos, al no optar por la huelga como primera opción, actuaron como baluarte contra la ira de los nigerianos, salvando así a este gobierno de sí mismo. Los sindicatos no ignoran la ira mal dirigida de los nigerianos por no ir a la yugular de este gobierno por razones justificables: la inflación pasó del 19% al 29%; tipo de cambio de N400 a N1, 300; y precio de bomba de pms de N187 a N700, ¡en los primeros cinco meses de este gobierno! En vista de esto, ¿quién está castigando a “todo un país de más de 200 millones de habitantes”, el NLC/TUC o el Gobierno de Bola Tinubu?

Nos parece increíble que los dirigentes sindicales todavía piensen y argumenten de la manera mencionada a pesar de todo lo que ha sucedido desde el 1 de noviembre. Para decirlo sin rodeos, la brutalización del camarada Joe Ajaero es la gratitud de la élite gobernante capitalista de Nigeria a los dirigentes sindicales por salvarlos a ellos y a su podrido sistema de la ira justificada de las masas trabajadoras. Como hemos advertido varias veces los miembros del DSM, la inclinación de los líderes sindicales a actuar siempre como guardianes del capitalismo impidiendo el desarrollo de una ira masiva contra el Estado capitalista por sus políticas anti-pobres y anti-trabajadores –algo que Joe Ajaero y Festus Osifo, del que los dirigentes del NLC y el TUC han sido culpables desde la huelga general abortada del 7 de junio de 2023, es como montar a lomos de un tigre. En este sentido, el brutal asalto al camarada Joe Ajaero y la repugnante e insultante declaración de la Presidencia que claramente celebra este asalto sólo demuestra que las direcciones sindicales se han vendido barato con su colaboracionismo de clases y su trabajo “salvando a este gobierno de sí mismo».

AMPLIAR LAS DEMANDAS – UTILIZAR LA HUELGA PARA LANZAR UNA RESISTENCIA A NIVEL NACIONAL CONTRA LAS POLÍTICAS CONTRA LOS POBRES DEL RÉGIMEN DE TINUBU

La única manera de que las direcciones sindicales restablezcan su dignidad y la de todo el movimiento obrero es cambiar de rumbo y poner fin al servil colaboracionismo de clases del pasado. Como señaló el propio NLC en su comunicado, “la inflación pasó del 19% al 29%; tipo de cambio de N400 a N1, 300; ¡Y el precio de surtidor de pms de N187 a N700, en los primeros cinco meses de este gobierno! Esto significa que los dirigentes del NLC y del TUC saben que una enorme proporción de sus miembros está sufriendo. Pero, lamentablemente, decidieron deliberadamente hacer la vista gorda para salvar los sonrojos del gobierno de Tinubu.

De hecho, todas las cuestiones antiobreras por las que el camarada Joe Ajaero fue al estado de Imo para liderar a los trabajadores en una lucha existen en casi todos los estados de la federación. Casi no hay estado en el que a los trabajadores y jubilados no se les deban varios meses de salarios y pensiones atrasados. Casi no hay estado en el que no se retengan las cuotas de descuento y las deducciones cooperativas y hay muchos estados, aparte del estado de Imo, donde el salario mínimo de 30.000 naira sigue sin aplicarse. Además, prácticamente todos los estados federados no han aplicado el acuerdo sobre la adjudicación de salarios. Por ejemplo, durante los últimos meses, los trabajadores del estado de Oyo se han estado organizando y protestando por cuestiones similares. Esto sin contar el hecho de que las políticas neoliberales y anti-pobres de la administración Tinubu desde el 29 de mayo de 2023 han hundido a los trabajadores y trabajadores en nuevos niveles de pobreza e indigencia. Debido al aumento en el precio del combustible y las tarifas de transporte como resultado de la eliminación del subsidio al combustible, muchos trabajadores ahora viajan a pie para ir a trabajar, mientras que muchos solo vienen a trabajar unos pocos días a la semana.

En esta condición de miseria masiva en todo el país, los dirigentes sindicales seguirían perdiendo la oportunidad de lograr una mejora real para sus miembros al limitar las demandas del general a la cuestión de los trabajadores estatales de Imo únicamente. Es por eso que en el DSM pedimos al NLC y al TUC que amplíen las demandas de la huelga general para incluir lo siguiente:

Reversión del precio en surtidor de la gasolina a N 195 naira por litro.

Detención y juicio rápido de todos los ladrones de subvenciones y confiscación de sus riquezas mal habidas

El salario mínimo nacional de N 200.000 naira se aumentará periódicamente de acuerdo con la tasa de inflación

Programa de emergencia inmediata para reparar refinerías antiguas y construir otras nuevas.

La gasolina de la refinería de Dangote, cuando comience a funcionar, deberá ajustarse a un precio máximo de 195 naira por litro, de lo contrario debería ser nacionalizada bajo el control y la gestión de los trabajadores.

Reversión de todos los aumentos en las tarifas escolares. No al préstamo estudiantil. Por una financiación adecuada de la educación y la sanidad públicas

Sin aumento de tarifa eléctrica

Rechazo de las políticas capitalistas neoliberales: desregulación, devaluación, privatización, comercialización de servicios sociales, etc.

Atención inmediata de las demandas del personal académico, personal no académico, médicos y todo el personal médico.

Liberación de todos los presos políticos, incluidos los manifestantes de #ENDSARS, y fin de los ataques a los derechos democráticos.

Reducción de los salarios de los titulares de cargos políticos y su colocación en el salario mínimo.

Cancelación del voto de seguridad y reducción de la flota presidencial.

Nos gustaría concluir con lo que dijimos en una declaración anterior emitida para dar la bienvenida a la huelga general convocada por el NLC y el TUC para comenzar el 3 de octubre pero que fue suspendida en el último minuto aparentemente para “salvar al gobierno de Tinubu de sí mismo”.

“Sin embargo, como siempre ha sostenido el DSM, la experiencia de las propias masas trabajadoras demuestra ampliamente que no se puede lograr ningún alivio real o duradero para los trabajadores bajo el capitalismo. Es por eso que para que la lucha obtenga una victoria real, los sindicatos y los trabajadores deben adoptar una filosofía y un programa claros y audaces a favor de los trabajadores que se sincronicen con las aspiraciones genuinas de los trabajadores y la base objetiva de su existencia y lucha. En nuestra opinión, esto no es otra cosa que un programa científico socialista que vincula las demandas sobre los problemas cotidianos que enfrentan los trabajadores con un programa para la nacionalización de los sectores clave de la economía nigeriana, como el sector del petróleo y el gas, los bancos y las grandes industrias. y minas bajo control y gestión democrática de los trabajadores para garantizar que la riqueza de la sociedad atrapada en manos de unos pocos esté disponible para mejorar la vida de la mayoría masiva.

“Esto también subraya la necesidad de que el movimiento obrero inicie la construcción de un genuino partido de trabajadores de masas con un programa y un método revolucionarios para arrebatar el poder al gobierno capitalista ladrón y atrasado y formar un gobierno de trabajadores y pobres con un programa socialista. Un gobierno así garantizará que los recursos humanos y materiales del país se utilicen sobre la base de una planificación socialista en beneficio de la gran mayoría y del desarrollo genuino de la sociedad”.

