«El post Covid-19 abre una gran disputa para un nuevo orden mundial de desarrollo No Capitalista».Por Esteban Silva C

«El post Covid-19 abre una gran disputa para un nuevo orden mundial de desarrollo No Capitalista».

Por Esteban Silva Cuadra



Comenzando mayo de 2020, se efectuaron dos significativos encuentros virtuales en Latinoamérica y el Caribe (en homenaje al mariáteguista peruano Javier Diez Canseco y el Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo).



En ambos eventos, intercambiamos opiniones y reflexiones sobre la actual pandemia mundial del Covid-19 y su vinculación con las luchas antineoliberales y anticapitalistas que libran nuestro pueblos.

Comparto de manera muy sintética algunas reflexiones expresadas en esos encuentros:



Apuntes para la lucha:



En esta coyuntura debemos incrementar la lucha y la disputa antineoliberal y anticapitalista, impulsando medidas y alternativas socialistas y promover la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.

En América Latina y el Caribe, debemos impulsar los objetivos del Foro de Sao Paulo contenidos en el Documento «El Consenso de Nuestra América» http://forodesaopaulo.org/consenso-de-nuestra-america/





*La actual crisis nos abre grandes posibilidades de lucha y de disputa en torno a grandes temas:



1. La disputa por aumentar la recaudación vía impuestos a las grandes riquezas y patrimonios y a los excedentes y utilidades de Consorcios financieros y corporaciones transnacionales.



2. Cierre, control y/o limitación a los mercados financieros y especulativos, imponer altos impuestos a las transacciones financieras y especulativas. Vincularles con nuevos procesos de reindustrialización y la micro producción de bienes y servicios.



3. Recuperación y reestatización de los sistemas de Salud Pública y de la Seguridad Social.

Nacionalización de las Industrias y compañías farmacéuticas y Laboratorios para que los medicamentos biológicos e insumos dejen de ser una mercancía producida en función de su rentabilidad.

Supresión inmediata de la Propiedad Intelectual sobre vacunas y medicamentos escenciales.



4. Nueva reestructuración para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos.



5. Recuperación pública de nuestros Bienes Comunes (Agua, tierras, energías, mares, minería, etc) Ampliación y extensión de la propiedad estatal y de la propiedad social y comunitaria)



6. Profundización de la disputa entre trabajo y el capital vía nuevas legislaciones en derechos laborales y Tratados. Impulso de Renta básica Universal permanente.



7.Condonación de la deuda externa, no pago de las deudas contraídas en beneficio de consorcios y grandes corporaciones transnacionales.



8. Revisión y/o derogación y moratorias frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC’s)Tratados Bilaterales de inversión, y multilaterales como (TPP-11, TISA, UE-Mercosur, etc) que constituyen la arquitectura del capitalismo actual.



9.Disputa por el carácter de las democracias para el fortalecimiento del poder popular e igualdad de genero. Enfrentamiento con las grandes estructuras de dominación: medios de comunicación y poderes fácticos, etc



10. Disputa por la refundación del Sistema de Naciones Unidas ( Nuevo rol y composición del Consejo de Seguridad, rol de las Agencias ONU, nuevo enfoque para la OMS y la FAO).



11. Superar la OMC impulsando un nuevo acuerdo mundial de cooperación e intercambio con nuevo enfoque integral sobre comercio, producción, trabajo y medio ambiente.



12. Profundización e impulso global de los principios y acuerdos que dieron origen al Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).



13. Relanzar la CELAG y los procesos de complementariedad e integración regionales debilitados por las derechas y el gran capital. Relanzar la cooperación y alianzas sur-sur de los pueblos.



14. impulsar la redución drástica de gastos en armamentos y defensa para reinvertirlos en investigación en vacunas y tratamientos, en Educación, Ciencia y Tecnología y saneamiento.



15. Extender la lucha global por un mundo multipolar sin Imperialismo ni colonialismos.

Rechazo global a las sanciones, bloqueos y a la agresión guerrerista del Imperialismo en todo el planeta.

Acelerar la conquista de la independencia a los pueblos bajo opresión colonial.



En este contexto, reafirmamos nuestra solidaridad con los pueblos y gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua agredidos hoy por el imperialismo norteamericano.





Santiago, Chile, 10 de mayo 2020

