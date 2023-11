El movimiento contra la guerra en Gran Bretaña presiona a los políticos laboristas

22 de noviembre de 2023 Editorial de The Socialist (número 1252)

La gran mayoría de la gente observa con creciente horror cómo se intensifica la destrucción en Gaza, mientras las fuerzas de las FDI asaltan el hospital de Al-Shifa y helicópteros arrojan folletos en el sur de Gaza pidiendo a la gente que evacue a un lugar seguro antes de otro ataque. Sin embargo, ningún lugar es seguro para ellos.

Miles de personas, principalmente jóvenes, salieron de las estaciones y salieron a las calles frente al parlamento el miércoles 15 de noviembre mientras los parlamentarios votaban qué hacer; la votación clave fue una enmienda del Partido Nacional Escocés (SNP) para un alto el fuego.

Los jóvenes manifestantes se sintieron envalentonados por el primer revuelo del movimiento –el despido de la ultraderechista Ministra del Interior, Suella Braverman– y creyeron correctamente que la creciente presión de una movilización masiva puede lograr más.

Ya existía una enorme ira contra la posición del líder laborista Keir Starmer de negarse a apoyar un alto el fuego. En todas las protestas la gente pregunta: “¿Por quién puedo votar ahora?”

Esa opinión se habrá intensificado con los acontecimientos en el parlamento. Los conservadores, por supuesto, no votaron a favor de un alto el fuego. Pero tampoco lo hizo el Partido Laborista de Starmer, lo que subraya una vez más para las masas de gente que Starmer no está de su lado.

¿De qué lado? ¡No la nuestra!

El llamado de Starmer a una “pausa humanitaria” es efectivamente el mismo que la resolución de la ONU de una “tregua humanitaria”. La ONU no es un árbitro independiente sino una reunión de líderes mundiales capitalistas. Starmer apoya al imperialismo.

Como lo expresó un artículo del New York Times: “En Gran Bretaña, a medida que sus políticos y su público se alejan unos de otros, la realidad se está partiendo en dos”.

No obstante, una encuesta en línea entre musulmanes británicos después de la votación del miércoles mostró que, si bien el 45% está insatisfecho con la posición de Starmer, y el 41% se sintió más negativo después de la votación, el 64% de los que expresaron su intención de voto todavía dijeron que votarían por los laboristas.

Starmer sigue teniendo más probabilidades de ganar unas elecciones generales porque la respuesta a la pregunta «¿Por quién puedo votar?» ¡No es “conservador”! Los conservadores están continua y cada vez más divididos. El fallo de la Corte Suprema sobre Ruanda e incluso la discusión sobre la posibilidad de que Sunak ignore el derecho internacional –por improbable que esto sea en la realidad– son una prueba más de cuán alejado está el actual partido conservador de representar de manera confiable los intereses del capitalismo. Las revelaciones de la investigación sobre el Covid también están acumulando pruebas.

Recuperar a David Cameron es, como lo expresó un editorial del Financial Times (FT), el “último suspiro de una administración que se ha quedado sin ideas”. Ilustra cuán desesperado está Sunak porque el mejor “peso pesado” que puede encontrar para traer de regreso no es sólo el arquitecto de más de una década de austeridad, sino el líder capitalista que rotundamente no logró cumplir con los intereses capitalistas. Es el líder que, en contra de los intereses de la mayoría de las grandes empresas, celebró el referéndum sobre la UE y no logró ganar el “Permanecer”, y que estuvo a un pelo de ser derrocado por el levantamiento de la clase trabajadora en el referéndum escocés.

Su regreso no hace más que profundizar los cismas en el partido entre las diversas formas de “centristas” y la derecha rabiosa. Como concluye el Financial Times: “Cuanto antes se le dé al pueblo británico la oportunidad de expresar sus opiniones en las urnas, mejor”. Los estrategas del capitalismo tienen los ojos puestos en lo que sucederá con la reconstrucción del principal partido histórico del capitalismo después de las elecciones generales.

Su mejor esperanza por ahora es Starmer, que está haciendo todo lo posible para ser confiable para el capitalismo.

Una cuarta parte de los parlamentarios laboristas se rebelaron contra el dictado de Starmer; es una cifra sustancial, pero significa que tres cuartas partes de los parlamentarios laboristas ni siquiera apoyan un alto el fuego.

Diez ministros en la sombra dimitieron o fueron despedidos. Esto se debe a las dimisiones de unos 50 concejales.

Pero cuando los principales portavoces de la rebelión son los diputados starmeristas/blairistas Jess Philips (Birmingham Yardley), Stella Creasy (Walthamstow) y Stephen Timms (East Ham), indica que no es probable que las actuales divisiones precipiten una crisis inmediata en el Partido Laborista.

Estos “rebeldes” están cuadrando el círculo de responder a la presión de importantes poblaciones musulmanas en sus distritos electorales y al mismo tiempo decir que apoyan a Starmer. Stella Creasy enfrentó una gran reacción en su electorado cuando votó a favor de bombardear Siria en 2015, incluidas reuniones masivas, una marcha de la comunidad local a su cirugía y protestas escolares. Una reunión de Estudiantes Socialistas en su circunscripción apareció en la televisión nacional. Es otra pequeña victoria para el movimiento contra la guerra que ella y los demás se sientan presionados a salvar su propio pellejo.

Lo que podría hacer un partido de los trabajadores

En el programa Today de Radio 4, Creasy se esforzó en subrayar que respeta la posición de Starmer y que se trataba simplemente de cuál era la mejor manera de que el parlamento empleara su tiempo. Dijo que ninguno de ellos se hace ilusiones de que lo ocurrido en el parlamento británico vaya a marcar alguna diferencia.

Qué equivocado está eso. El movimiento contra las matanzas en Gaza ya tiene fuerza. Si los líderes sindicales usaran su autoridad y pusieran a la clase trabajadora organizada a la cabeza del movimiento, eso podría movilizar un enorme poder potencial. Un movimiento que utilizara ese poder, incluida la huelga, podría detener el apoyo de los líderes capitalistas al gobierno de Israel, por temor a una rebelión.

Imagínese si ese movimiento tuviera una voz política. Si el Partido Laborista fuera un partido que actuara en interés de la clase trabajadora, podría hacer campaña en las calles, en los lugares de trabajo y en las comunidades, y podría movilizar a un número aún mayor fuera del parlamento, mientras que dentro del parlamento votaría para retirar el poder del gobierno del Reino Unido. apoyo a los líderes de Israel.

Por supuesto, Creasy, Phillips y otros no tienen más intención de hacer eso que Starmer. Así como no tienen intención de renacionalizar Royal Mail ni de poner fin a la privatización del NHS ni de pagar aumentos salariales a prueba de inflación, tampoco tienen intención de actuar en interés de la clase trabajadora y de los oprimidos a nivel internacional.

Una derrota de los conservadores en las elecciones generales debería ser un golpe para las potencias capitalistas belicistas a nivel internacional, pero un gobierno liderado por Starmer seguiría respaldando al Estado de Israel.

Candidatos de los trabajadores

Pero imaginemos si hubiera candidatos que se presentaran en las elecciones generales del lado de los trabajadores en Gran Bretaña y de las masas oprimidas en el Medio Oriente. Imagínense si Jeremy Corbyn y otros ex parlamentarios laboristas prohibidos, si los líderes sindicales y los huelguistas, si los jóvenes que hacen campaña contra la destrucción de Gaza, estuvieran en una lista de trabajadores junto con los socialistas. Eso podría canalizar la ira de los cientos de miles de personas que salen a las calles cada fin de semana.

Y un grupo de ellos podría ser elegido: una presión mucho mayor sobre un gobierno liderado por Starmer que simplemente mantener la cabeza gacha en el Partido Laborista. La votación del 15 de noviembre es un ejemplo del impacto potencial que podría tener un nuevo partido o incluso un pequeño grupo de diputados socialistas.

No fue el debate dentro del Partido Laborista lo que empujó a los parlamentarios starmeristas a “rebelarse” y votar a favor de un alto el fuego, sino la presión del apoyo público a una enmienda del SNP. El SNP no es una voz de la clase trabajadora, es otro partido procapitalista y él mismo está bajo presión. Pero nos da una muestra de la presión potencial que podrían aplicar los parlamentarios pro-clase trabajadora dando voz a un movimiento de masas en las calles y en los lugares de trabajo.

Es por eso que la moción modelo presentada por los miembros del Partido Socialista y aprobada en las secciones sindicales y los consejos sindicales incluye las palabras:

“Necesitamos representantes políticos que se opongan a las élites capitalistas y defiendan los derechos de la clase trabajadora y los oprimidos aquí en Gran Bretaña y a nivel internacional. Eso tiene que incluir nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza hoy. Daríamos la bienvenida a los candidatos respaldados por los sindicatos que se presenten a las elecciones generales con ese programa, incluido Jeremy Corbyn, a quien se le ha prohibido presentarse como candidato laborista”.

