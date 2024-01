El gobierno alemán del “semáforo” hace que los trabajadores paguen por las brechas financieras

8 de enero de 2024 Caspar Loettgers,

Organización Socialista Solidaridad (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Alemania)

Alemania Manifestación de agricultores en Renania del Norte-Westfalia, diciembre de 2023 (foto: CC)

Después de que la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán hundiera al gobierno del «semáforo» en otra profunda crisis, los jefes de gobierno acordaron un proyecto de presupuesto para 2024. El proyecto pretende tapar el agujero de 17 mil millones de euros en el presupuesto. eso faltaría el año que viene a causa de la sentencia. Sin embargo, la decisión no supone un respiro para el Gobierno. Poco después de que se anunciara la decisión, hubo muchas críticas, incluso desde dentro del propio gobierno.

Por el contrario, la dirección del DGB (Congreso de Sindicatos Alemanes) elogió la decisión. Esto es una bofetada para los millones de miembros de los sindicatos porque los planes del gobierno son un ataque a la clase trabajadora y a las clases medias, que se supone que deben pagar por los miles de millones que faltan. Los agricultores han reaccionado correctamente con protestas. Los dirigentes sindicales deberían tomar esto como ejemplo y finalmente convocar a protestas masivas contra las políticas del gobierno.

Tras la decisión de los líderes de la coalición (el canciller Scholz y los ministros Habeck y Lindner), cada ministerio recibió una suma «para información» que deben recortar en sus respectivos departamentos. Además, había varias medidas concretas que la dirección del gobierno ya había formulado. En total, esto asciende a diecisiete mil millones de euros, que se recuperarán mediante diversas medidas.

Los aumentos de precios son ataques a la clase trabajadora.

En cuanto a los recortes previstos, Scholz, Habeck y Lindner se jactan de cumplir con el freno de la deuda sin recortar el gasto social. En cambio, “deben eliminarse los subsidios perjudiciales para el medio ambiente” y realizarse recortes en otras áreas.

Si analizamos más de cerca la decisión, descubriremos que todas estas medidas significan que los miles de millones que faltan provendrán de los bolsillos de las clases media y trabajadora. Esto se debe al aumento del impuesto sobre el CO2 a cuarenta y cinco céntimos por tonelada, la introducción del impuesto al plástico (que anteriormente pagaba el gobierno federal a la UE), así como el aumento del IVA en los casos en los que anteriormente reducido, aumentará aún más los precios para los consumidores.

Según un cálculo de la revista Capital, una familia típica de cuatro personas incurrirá en unos costes adicionales de 211 euros debido a la supresión del freno del precio del gas y al aumento del precio del CO2; unos cien euros por el aumento de las tarifas de la red y la supresión del freno del precio de la electricidad; se añadirán alrededor de 4,3 céntimos por litro al precio de la gasolina; y la comida en los restaurantes también se volverá más cara, ya que el IVA para los restaurantes volverá a subir del siete al diecinueve por ciento. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene la perspectiva de un precio de la electricidad industrial para asegurar las ganancias corporativas.

Entonces, en lugar de aplicar directamente el martillo de los recortes, se pide a las masas de la población que cierren la brecha presupuestaria de manera indirecta. Mientras tanto, las grandes empresas se salvan e incluso siguen recibiendo generosos subsidios, aunque muchas han obtenido ganancias récord en los últimos años. En verano, por ejemplo, la OCDE informó que las empresas alemanas habían aumentado su llamado beneficio unitario en un 24 por ciento desde 2019.

Aunque el gobierno afirma que se reducirán los impuestos sobre la renta para compensar el aumento de los costes, por ejemplo aumentando la desgravación básica libre de impuestos, esto, por un lado, significará sólo un pequeño alivio para aquellos con salarios más bajos y, por otro, no compensará la aumentos de precios y mayores cargas, y mucho menos resolver el problema de que el Estado tiene muy poco dinero para hacer inversiones urgentes en escuelas, atención sanitaria, etc.

No se han especificado ya todos los recortes previstos. Por ejemplo, se recortarán doscientos millones en el Ministerio de Educación y 380 millones en el Ministerio de Transportes. Otros ministerios también se enfrentan a fuertes recortes, aunque todavía no se sabe exactamente qué se recortará.

Sin embargo, ya se conocen planes individuales. Por ejemplo, se recortarán otros 600 millones del subsidio federal a los fondos de pensiones, con el que se financia la pensión básica. Junto con los recortes anteriores del año pasado, los recortes en el subsidio de pensiones ascienden a cinco mil millones de euros. Estas medidas reducirán las reservas del fondo de pensiones. En resumen, con los recortes actuales, los aumentos de las cotizaciones o ataques más generales, como el aumento de la edad de jubilación, estarán ahora sobre la mesa antes.

Recortes agrícolas y protestas de los agricultores

Hasta ahora, los recortes en el sector agrícola han encontrado la mayor resistencia. La supresión de la exención del impuesto de circulación para los vehículos forestales y agrícolas (la razón es sencillamente que estos vehículos se utilizan principalmente en los campos agrícolas y no contribuyen al desgaste en las vías públicas) pretendía ahorrar casi mil millones de euros. según el gobierno federal o, dicho de otro modo, recuperarse de los agricultores mediante un aumento de impuestos.

Tras las primeras oleadas de protestas de los agricultores, el gobierno ha revertido parcialmente estas medidas. No se aumentará el impuesto sobre los vehículos de motor y se eliminará progresivamente la subvención del diésel. Sin embargo, la asociación de agricultores tiene la intención de mantener las protestas previstas para los días 8 y 15 de enero hasta que se reviertan todos los recortes agrícolas. Eso es lo correcto. Los sindicatos y la izquierda deberían apoyar estas protestas y al mismo tiempo promover posiciones de izquierda y anticapitalistas y articular los intereses de los empleados en la agricultura.

La asociación de agricultores, que afirma representar el noventa por ciento de todas las explotaciones agrícolas de Alemania, es una poderosa organización de lobby que representa principalmente los intereses de las grandes empresas agrícolas. Al mismo tiempo, en Alemania también hay muchas explotaciones familiares que no tienen empleados o que incluso gestionan su explotación sólo como fuente secundaria de ingresos. Son precisamente estas granjas las que sufrirán enormemente los aumentos de impuestos, poniendo en peligro su existencia continua.

Fuerzas de derecha como Alternativa para Alemania (AfD) y los Sajones Libres e Identitarios de extrema derecha están tratando de ganar influencia política apoyando las protestas de los agricultores. Los medios y políticos burgueses están aprovechando esto para desacreditar las protestas y socavar el apoyo entre la población en general. Durante las manifestaciones se han visto símbolos de derecha en algunos tractores. La asociación de agricultores es cercana al conservador CDU/CSU. Sin embargo, las fuerzas conservadoras, populistas de derecha y otras fuerzas procapitalistas no representarán los intereses de los pequeños agricultores y trabajadores agrícolas. La lucha por sus intereses debe ir unida a la lucha contra los bancos y las grandes cadenas minoristas que dictan los precios. Por eso los sindicatos y el Partido de Izquierda deben apoyar las demandas de los agricultores y llamar a una lucha conjunta por un programa contra cualquier recorte, por salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, por aumentos de impuestos para los ricos, los bancos y las corporaciones. .

El personal ferroviario organizado en el GDL (sindicato de maquinistas), los trabajadores del comercio minorista y los trabajadores del transporte público local están en negociaciones colectivas. El GDL no debería permitir que las ofertas inadecuadas de la junta ferroviaria le disuadieran de su plan de una huelga de cinco días la próxima semana. También tendría sentido organizar una jornada conjunta de huelgas y acciones con los agricultores, así como una gran manifestación contra las políticas del gobierno, a la que están convocados todos los trabajadores, las personas socialmente desfavorecidas y los pequeños trabajadores autónomos.

Según una encuesta del Spiegel de diciembre, alrededor del setenta por ciento apoya las demandas de los agricultores. Este apoyo expresa principalmente un amplio descontento con el gobierno del “semáforo” y el apoyo a quienes se oponen a él. Esto muestra el potencial de una amplia resistencia a las políticas del gobierno.

Semáforo oscilante = ¿nuevas elecciones?

Paralelamente a la crisis presupuestaria, el apoyo al gobierno federal está en su punto más bajo. Según la última encuesta de Deutschlandtrend, sólo el 17 por ciento de los alemanes con derecho a voto están satisfechos o muy satisfechos con el gobierno. Si se incluyeran los inmigrantes, algunos de los cuales han vivido en Alemania durante años pero no tienen derecho a votar, esta cifra sería ciertamente aún menor, en parte debido a la actitud del gobierno alemán hacia la guerra en Gaza.

Aún no está claro si esta situación conducirá a nuevas elecciones en verano, como piden los líderes conservadores Merz y Söder. Las organizaciones de empleadores se han opuesto recientemente a la demanda, en parte porque actualmente no existe una alternativa más estable. Desde la perspectiva de la clase trabajadora, nuevas elecciones tampoco resolverían los problemas, porque actualmente no existe un gobierno alternativo en interés de la masa de la población trabajadora. Esto primero debe crearse mediante la construcción de un partido socialista de masas de la clase trabajadora, que también considere las necesidades de las clases medias en su programa.

Sin embargo, ahora no se puede descartar nada. No está claro cómo evolucionará la situación en el nuevo año. Grandes protestas por la política gubernamental, desastrosos resultados electorales en las elecciones europeas y locales de junio o incluso un intento del liberal FDP de abandonar el barco que se hunde, podrían desencadenar nuevas elecciones.

¡Resistencia en lugar de apoyar al gobierno!

Desafortunadamente, la reacción inicial de la dirección de la DGB ante el proyecto de presupuesto fue exactamente la contraria a lo que se necesitaba. Bajo el título: «Presupuesto federal: la DGB acoge con satisfacción el acuerdo», la presidenta Yasmin Fahimi declaró: «La DGB acoge con satisfacción el hecho de que el Gobierno federal haya llegado rápidamente a un acuerdo y envíe así una señal de estabilidad y fiabilidad». Y en lugar de decir una palabra sobre las consecuencias para la situación de los trabajadores comunes en Alemania, Fahimi incluso enfatizó: «Pero ahora debemos seguir trabajando para resolver el problema de los costos energéticos excesivamente altos para la industria alemana». ¡Esta postura debe ser contradicha! Los sindicatos deben oponerse al proyecto de presupuesto y a la ola de propaganda asociada. Porque ahora se supone que debemos pagar por la crisis de los capitalistas en lugar de hacer mella en las ganancias de las grandes corporaciones y bancos.

Una campaña de este tipo también sería importante para contrarrestar la propaganda divisiva. En particular, la propuesta del Ministro de Trabajo, Hubertus Heil, de reducir hasta dos meses los pagos a los beneficiarios de ingresos ciudadanos (prestación social básica), incluido el alquiler, si rechazan ofertas de trabajo tiene como objetivo enfrentar a empleados y desempleados entre sí. .

Esto hace que sea más importante aumentar la presión sobre los líderes sindicales en el nuevo año para que inicien la resistencia a los planes del gobierno. Sol – La Organización Socialista Solidaridad (CIT Alemania) seguirá participando en todas las iniciativas en las que los trabajadores se unan para defenderse del ataque.

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...