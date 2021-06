El constituyente Harboe y el negocio del lobby: su estrecho vínculo con Darío Calderón

CIPER 01.06.2021

Por Nicolás Sepúlveda

El ex senador PPD que fue elegido para la Convención Constitucional, ocupó hasta hace pocos días una oficina del abogado y lobista Darío Calderón. CIPER consultó a Harboe por su relación con Calderón y si las asesorías que presta este último pueden implicar un conflicto de interés para su rol de convencional. Tanto Harboe como Calderón indicaron que no hay vínculos económicos entre ellos. CIPER detectó otra hebra que los une: uno de los abogados y lobistas de Calderón constituyó en febrero pasado una sociedad para Harboe y en esas escrituras el ex senador puso como domicilio la oficina de Calderón. Según el ex senador, usará la sociedad para hacer asesorías: “Por ahora soy abogado y como tal debo vivir de mi profesión”, dijo a CIPER.

El abogado Darío Calderón es asesor de inversionistas y, por sobre todo, lobista. Y uno bien cotizado por las grandes empresas. Pero él prefiere describirse como un “articulador”, un “componedor”, un “mediador”, un actor con habilidad para sentar a la mesa a las partes en conflicto, derretir el hielo y lograr acuerdos.

