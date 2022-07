El colapso de la civilización moderna y el futuro de la humanidad

por MICHAEL HUDSON · 12 DE JULIO DE 2022

Documento presentado el 11 de julio de 2022 al Noveno Foro Sur-Sur sobre Sostenibilidad.

El mayor desafío al que se enfrentan las sociedades siempre ha sido cómo llevar a cabo el comercio y el crédito sin permitir que los comerciantes y acreedores ganen dinero explotando a sus clientes y deudores. Toda la antigüedad reconoció que el impulso de adquirir dinero es adictivo y, de hecho, tiende a ser explotador y, por lo tanto, socialmente dañino. Los valores morales de la mayoría de las sociedades se oponían al egoísmo, sobre todo en forma de avaricia y adicción a la riqueza, lo que los griegos llamaban philarguria -amor al dinero, manía de la plata-. Los individuos y las familias que se entregaban al consumo ostentoso tendían a ser condenados al ostracismo, porque se reconocía que la riqueza a menudo se obtenía a expensas de los demás, especialmente de los débiles.

El concepto griego de arrogancia involucraba un comportamiento egoísta que causaba daño a otros. La avaricia y la codicia debían ser castigadas por la diosa de la justicia Némesis, quien tenía muchos antecedentes en el Cercano Oriente, como Nanshe de Lagash en Sumer, protegiendo al débil contra el poderoso, al deudor contra el acreedor.

Esa protección es lo que se esperaba que los gobernantes proporcionaran al servir a los dioses. Es por eso que los gobernantes estaban imbuidos de suficiente poder para proteger a la población de ser reducida a la dependencia de la deuda y al clientelismo. Los caciques, los reyes y los templos estaban a cargo de asignar créditos y tierras de cultivo para permitir que los pequeños propietarios sirvieran en el ejército y proporcionaran trabajo forzado. Los gobernantes que se comportaban de manera egoísta podían ser derrocados, o sus súbditos podían huir, o apoyar a líderes rebeldes o atacantes extranjeros que prometían cancelar deudas y redistribuir la tierra de manera más equitativa.

La función más básica de la realeza del Cercano Oriente era proclamar el «orden económico», cancelaciones de deudas de borrón y cuenta nueva de misharum y andurarum , que se hicieron eco en el Año Jubilar del judaísmo. No había “democracia” en el sentido de que los ciudadanos eligieran a sus líderes y administradores, sino que la “reina divina” estaba obligada a lograr el objetivo económico implícito de la democracia: “proteger a los débiles de los poderosos”.

El poder real estaba respaldado por templos y sistemas éticos o religiosos. Las principales religiones que surgieron a mediados del primer milenio antes de Cristo, las de Buda, Lao-Tzu y Zoroastro, sostenían que los impulsos personales debían subordinarse a la promoción del bienestar general y la ayuda mutua.

Lo que no parecía probable hace 2500 años era que una aristocracia de señores de la guerra conquistaría el mundo occidental. Al crear lo que se convirtió en el Imperio Romano, una oligarquía tomó el control de la tierra y, a su debido tiempo, del sistema político. Abolió la autoridad real o cívica, transfirió la carga fiscal a las clases bajas y endeudó a la población y la industria.

Esto se hizo sobre una base puramente oportunista. No hubo ningún intento de defender esto ideológicamente. No había indicios de que un Milton Friedman arcaico surgiera para popularizar un nuevo orden moral radical que celebrara la avaricia al afirmar que la codicia es lo que impulsa a las economías hacia adelante, no hacia atrás, convenciendo a la sociedad de dejar la distribución de la tierra y el dinero al “mercado” controlado por el sector privado. corporaciones y prestamistas en lugar de la regulación comunalista de los gobernantes de palacio y los templos, o por extensión, el socialismo actual. Palacios, templos y gobiernos civiles eran acreedores. No se vieron obligados a pedir prestado para funcionar y, por lo tanto, no estaban sujetos a las demandas políticas de una clase de acreedores privados.

Pero endeudar a la población, la industria e incluso los gobiernos con una élite oligárquica es precisamente lo que ha ocurrido en Occidente, que ahora está tratando de imponer la variante moderna de este régimen económico basado en la deuda, el capitalismo financiero neoliberal centrado en los EE. el mundo entero. De eso se trata la Nueva Guerra Fría actual.

Según la moralidad tradicional de las primeras sociedades, Occidente, comenzando en la Grecia clásica e Italia alrededor del siglo VIII a. C., era bárbaro. De hecho, Occidente estaba en la periferia del mundo antiguo cuando los comerciantes sirios y fenicios trajeron la idea de la deuda con intereses del Cercano Oriente a sociedades que no tenían una tradición real de cancelaciones periódicas de deuda. La ausencia de un poder palaciego fuerte y de la administración del templo permitió que surgieran oligarquías acreedoras en todo el mundo mediterráneo.

Grecia terminó siendo conquistada primero por la oligárquica Esparta, luego por Macedonia y finalmente por Roma. Es el avaro sistema legal pro-acreedor de este último el que ha dado forma a la civilización occidental posterior. Hoy en día, un sistema financiarizado de control oligárquico cuyas raíces se remontan a Roma está siendo apoyado y, de hecho, impuesto por la diplomacia, la fuerza militar y las sanciones económicas de la Nueva Guerra Fría de EE. UU. a los países que buscan resistirlo.

