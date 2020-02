por Michael Roberts

El mes pasado, en la reunión de los grandes pero no buenos, ricos e infames, en el Foro Económico Mundial en Davos, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, ex gerente de fondos de riesgo, se le preguntó si creía que los llamamientos de la activista climática adolescente Greta Thunberg a que tanto el sector público como el privado desinviertan en las compañías de combustibles fósiles amenaza el crecimiento de los EEUU. Mnuchin dijo que sí y añadió: “¿Es ella la economista jefe? ¿Quién es ella?, estoy confundido … Cuando vaya y estudie economía en la universidad, puede volver y explicarnos eso”. Thunberg replicó: «Mi año sabático termina en agosto, pero no hace falta un título universitario en economía para darme cuenta que nuestro objetivo de 1,5º C y los actuales subsidios e inversiones en combustibles fósiles no cuadran».

Seguir leyendo El clima y el riesgo de la cola gorda→

Me gusta: Me gusta Cargando...