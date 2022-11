El análisis de genomas antiguos revela la historia oculta de la adaptación humana

Foto vitstudio en depositphotos.com

El análisis de ADN antiguo, que incluye muestras de restos humanos de unos 45.000 años de antigüedad, ha arrojado luz sobre un aspecto hasta ahora desconocido de la evolución humana.

El Dr. Yassine Souilmi, jefe de grupo del Centro Australiano de ADN Antiguo de la Universidad de Adelaida, ha codirigido el nuevo estudio publicado en Nature Ecology and Evolution.

La creencia generalizada era que la genética de nuestros antepasados humanos no cambiaba debido a las presiones ambientales tanto como la de otros animales, debido a nuestra mayor capacidad de comunicación y de fabricación y uso de herramientas, dijo el Dr. Souilmi.

Sin embargo, al comparar los genomas modernos con el ADN antiguo, descubrimos más de 50 casos en los que una variante genética beneficiosa, inicialmente rara, se hizo prevalente en todos los miembros de los grupos humanos antiguos.

Cada símbolo humano representa una muestra, y los colores indican diferentes poblaciones clasificadas en amplios grupos según los registros arqueológicos de cultura material y estilo de vida | foto Y. Souilmi et al.

A diferencia de muchas otras especies, las pruebas de este tipo de cambio genético adaptativo han sido inconsistentes en los humanos. Este descubrimiento pone en tela de juicio la visión predominante de la adaptación humana y nos da una nueva y emocionante visión de cómo los humanos se han adaptado a las nuevas presiones ambientales que encontraron a medida que nos extendíamos por el planeta.

El Dr. Ray Tobler, coautor del estudio, afirma que el examen del ADN antiguo ha sido fundamental para desvelar los secretos de la evolución humana. Creíamos que los acontecimientos históricos de mezcla entre grupos humanos podían haber ocultado signos de cambios genéticos en los genomas humanos modernos.

Examinamos el ADN de más de 1.000 genomas antiguos, el más antiguo de unos 45.000 años, para ver si ciertos tipos de adaptación genética habían sido más comunes en nuestra historia de lo que habían sugerido los estudios de los genomas modernos.

Según el profesor Christian Huber, uno de los autores principales del trabajo de investigación, miembro adjunto de la Universidad de Adelaida y profesor adjunto de la Universidad de Penn State, el uso de los genomas antiguos fue crucial porque precedieron a importantes acontecimientos históricos de mezcla que han reconfigurado radicalmente la ascendencia genética europea moderna. Esto permitió recuperar signos históricos de adaptación que son invisibles para el análisis estándar de los genomas modernos.

Creado en 2005, el Centro Australiano de ADN Antiguo es líder mundial en la investigación y el desarrollo de enfoques avanzados de ADN antiguo para aplicaciones evolutivas, medioambientales y de conservación.

También han contribuido al trabajo de investigación investigadores de la Clínica Mayo, el Instituto Garvan de Investigación Médica, el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana de Alemania, la Universidad de Nueva Gales del Sur y la Universidad Massey de Nueva Zelanda.

Fuentes

The University of Adelaide | Souilmi, Y., Tobler, R., Johar, A. et al. Admixture has obscured signals of historical hard sweeps in humans. Nat Ecol Evol (2022). doi.org/10.1038/s41559–022–01914–9

