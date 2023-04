EEUU – Entrevista con un transportista: represión sindical y maniobras corporativas en UPS

Grupo Socialista Independiente, EEUU

11 de abril

por Nicolás Marcotte

Ronan Foley ha trabajado como manipulador de paquetes a tiempo parcial en el centro de UPS en Shrewsbury, MA durante más de un año y es miembro de Teamsters Local 170 y del Grupo Socialista Independiente. UPS no solo es una de las empresas de logística más grandes del mundo, sino que también es una de las fuerzas laborales sindicalizadas más grandes del sector privado en los EE. UU. 350.000 miembros de Teamsters están luchando por un buen contrato.

Como se informó en la última edición de Socialism Today, los conductores de UPS están mal equipados para lidiar con el calor del verano, y un conductor, Estaban Chevez Jr., falleció en el trabajo debido a un golpe de calor. Con esto en mente, ¿hay inquietudes de seguridad planteadas por el sindicato en la lucha por los contratos?

A partir de julio de 2022, IBT presentó una solicitud de información formal a la gerencia de UPS, citando una multitud de documentos de OSHA, solicitando papeleo que detalla los planes y métodos de UPS para la seguridad de los conductores y trabajadores del almacén. Con esta solicitud, el sindicato propuso múltiples acciones que podría tomar la empresa para garantizar la seguridad, específicamente relacionadas con el calor, que incluyeron ventiladores en camiones, uniformes de refrigeración y más puestos de tiempo completo para dar cuenta con precisión del aumento de volumen, permitiendo a los trabajadores trabajar a un ritmo seguro y saludable.

Durante esta pelea pública entre los trabajadores y la gerencia, hemos escuchado términos como “22.4” y “PVD” que parecen esenciales para las negociaciones. ¿Podría explicar qué son y por qué los trabajadores de base deberían estar dispuestos a tomar medidas para poner fin a estas prácticas?

Ambos puestos dentro de la empresa están destinados a dividir a los trabajadores dentro del sindicato, joder a los trabajadores sindicalizados y poner más dinero en el bolsillo de la empresa. Los «22.4 s» son una parte de un sistema de dos niveles para los conductores de paquetes de automóviles, generalmente nuevos en el trabajo de conducción, que les otorga un salario más bajo y los despoja del control sobre su horario, lo que generalmente los obliga a ingresar el sexto día de la semana. semana.

Los PVD, o conductores de vehículos personales, se contratan durante la temporada alta. Se les paga más, dadas las rutas que los Teamsters senior deberían elegir, y hacen que la empresa tenga más dinero, considerando que se les paga menos que a los Teamsters de tiempo completo y no tienen beneficios. Al disolver estos dos puestos antisindicales y transferir a esos trabajadores a otros puestos, todos los trabajadores tendrían derechos sindicales, incluido un mayor control sobre su lugar de trabajo y sus condiciones de trabajo, obtener los puestos que han esperado y recibir el mismo salario y beneficios que trabajar tan duro para. Se podría llegar a los 22.4 y PVD actuales e incluirlos en la campaña dejando en claro lo que pueden ganar.

¿Están los miembros de su local hablando de una posible huelga? Si es así, ¿qué están haciendo los miembros de base durante estas negociaciones?

En las reuniones sindicales a las que he asistido, que ha sido la mayoría en los últimos siete meses, apenas se ha hablado de la huelga. Ha habido reuniones para propuestas de contrato y breves discusiones sobre el fondo de huelga, pero aparte de eso, no hay ninguna palabra sobre cómo debemos proceder. Debido a esto, muchos en el edificio temen que nuestro agente comercial no esté listo, o peor aún, no esté dispuesto a hacer huelga. Es obvio, especialmente después de que los líderes sindicales rechazaran la demanda de huelga de los miembros en 2018, que los trabajadores están frustrados y quieren una forma de contraatacar de manera efectiva.

¿Qué le diría a sus compañeros Teamsters de UPS preocupados por las perspectivas de una huelga este verano?

El mundo entero se basa en el arduo trabajo de personas como los trabajadores de UPS. Su medicina esencial, regalos, todo se envía con nuestra mano de obra. Entregamos hasta 24.3 millones de paquetes al día, todo en un esfuerzo por garantizar que se satisfagan las necesidades de las personas.

Sin el trabajo agotador que hacemos, estos clientes no solo no recibirían sus artículos esenciales, sino que UPS no habría obtenido las ganancias que tiene. Han obtenido más de $ 13 mil millones en ganancias para 2022, y vemos una fracción de eso en nuestro cheque de pago cada semana. Teniendo en cuenta el arduo trabajo que hacemos y las ganancias que obtenemos, ¿por qué no merecemos vivir con un ingreso estable? ¿Por qué no merecemos saber que nuestra seguridad está por encima de todo para esta empresa? ¿Por qué los trabajadores no merecen ver a sus familias después del trabajo o hacer tiempo para cuidar de sí mismos?

Ya hemos visto lo que sucederá si nos negamos a luchar por un mejor trato y salario. 2018 es el ejemplo perfecto. El trabajo duro por sí solo no hará que la empresa pague bonificaciones, y mucho menos una parte significativa de las ganancias como salarios.

Debemos señalar que a nosotros, como trabajadores, solo se nos “garantiza” una jornada laboral de 8 horas y licencia pagada debido a huelgas pasadas, no por la generosidad de los directores ejecutivos; estos mismos derechos ya nos están siendo despojados por la avaricia corporativa. Para cimentar nuestros derechos en el lugar de trabajo, el único poder que tiene la clase trabajadora es la huelga.

Antes de la posible huelga, hay cosas que las personas deberían hacer para prepararse mental, física y financieramente. Todos sabemos que uno de los factores más importantes aquí son las finanzas. Animo a todos los miembros a ahorrar tanto como puedan, pero además de eso, hay una cosa que aprendí recientemente. Al abrir una cuenta en Teamsters Credit Union, una vez que los miembros se declaran en huelga, los pagos de sus tarjetas de crédito se congelan hasta que termine la huelga.

Otra cosa a tener en cuenta financieramente es el fondo de huelga. Si los miembros están en una línea de piquete por la misma cantidad de tiempo que su turno programado, a partir del primer día recibirán un pago de huelga, equivalente a 5 veces lo que pagan en cuotas sindicales, por semana. Entonces, por ejemplo, si trabaja a tiempo parcial y gana $ 15 por hora y sus cuotas son de $ 38 por mes, durante la huelga recibirá un estipendio semanal de $ 190.

Pero en una nota más personal, creo que es importante que mis hermanos y hermanas entiendan que las personas que se unen a ese piquete no solo luchan por sí mismos. Tienen renta que pagar, carros que arreglar y bocas que alimentar. Pero contra todo pronóstico, entienden que ganar esta lucha contra una empresa tan grande como UPS no solo garantizará trabajos más seguros y mejor pagados para ellos, o para el resto de los Teamsters, sino que ganar esta lucha también marcará la pauta para el resto de la clase trabajadora en todo el mundo. Una victoria podría generar un impulso renovado en la campaña de Teamster para ayudar a organizar a los casi un millón de trabajadores de logística estadounidenses en Amazon. Todos nos sacrificamos para animarnos unos a otros, y animo a todos los miembros del sindicato a hacer lo mismo. De lo contrario, todos perdemos.

En 2018, a pesar de que la mayoría de los camioneros de base votaron en contra del contrato propuesto en ese momento, el liderazgo sindical obligó a los trabajadores de UPS a aceptar el acuerdo dañino. ¿Existe esta posibilidad bajo el nuevo liderazgo en el IBT?

Claro que lo hace. Pero hay muchos factores en juego aquí. Sean O’Brien era la mano derecha de James Hoffa antes de 2018. Después de que se forzó el contrato, O’Brien (junto con muchos otros líderes sindicales) abandonó el barco. Este fue un golpe demoledor para el liderazgo de Hoffa, razón por la cual la campaña a favor de la huelga de O’Brien derrotó al candidato respaldado por Hoffa en las elecciones sindicales más recientes. O’Brien sabe que si siguiera los pasos de Hoffa este año, su era terminaría en ruinas. Pero, incluso si O’Brien está realmente dispuesto a luchar, la presión de nuestro gobierno, las corporaciones y los medios de comunicación pueden instarlo a ceder.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta posible huelga se produce inmediatamente después de una gran derrota de los derechos de los trabajadores ferroviarios, ya que es nuestro «presidente más favorable a los sindicatos en la historia», junto con miembros del Congreso «favorables a los trabajadores» y «progresistas» como AOC, votó para bloquear el derecho de huelga de los trabajadores ferroviarios. Si bien UPS no está bajo la jurisdicción de la Ley Laboral Ferroviaria, el gobierno de EE. UU. hará todo lo posible, a nivel local y nacional, para defender las ganancias corporativas. Por eso creo que es Es importante enfatizar la necesidad de que los miembros de base organicen días de acción locales, regionales y nacionales para demostrar su apoyo a una huelga, y ejercer presión a nivel nacional sobre los líderes para que hagan huelga, a pesar de la potencial oposición del gobierno.

Recientemente asistió a una reunión de Teamsters for a Democratic Union (TDU) en Providence, Rhode Island. ¿Qué aprendiste en este evento? Antes de la posible huelga, ¿cómo se están preparando los miembros de TDU?

Parece que los miembros de Nueva Inglaterra, en la mayoría de los locales, están lidiando con la misma inacción, tanto de los líderes sindicales como de los miembros de base, como yo. El sindicato no está educando a los nuevos empleados sobre sus derechos y responsabilidades dentro del sindicato, muchos locales no están organizando eventos para las próximas «semanas de acción» para generar apoyo para el contrato, y hay mucha vacilación dentro de una parte del sindicato. miembros sobre si estamos o no listos para la huelga.

Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que todos los que asistieron a esta reunión están listos para hacer todo lo posible para asegurar una victoria, y ya lo han estado haciendo. Muchas ideas propuestas, o esfuerzos continuos, para mostrarle a la gerencia que no estamos jugando. Las prácticas anteriores incluían hacer sonar silbatos a la gerencia por violaciones de contrato, «simplemente practicar» piquetes antes de un turno, prendedores que mostraban solidaridad en todos los puestos de trabajo y trabajadores que marchaban al mismo tiempo al comienzo de la jornada laboral.

Teniendo en cuenta la amenaza que representa la posible huelga para las ganancias de UPS, se podría asumir con seguridad que la empresa está haciendo todo lo posible para proteger sus intereses y los de sus accionistas. Con eso en mente, ¿ha notado un aumento en las tácticas represivas de la gerencia? Por ejemplo, ¿la gerencia ha estado recortando horas?

Yo, personalmente, soy una víctima de la represión sindical. Este octubre, después de semanas de planificación para la elección de un delegado sindical y con un historial de presentación de quejas contra la gerencia, fui despedido por educar a los nuevos empleados sobre sus derechos sindicales. Mientras estaba trabajando, detuve a un grupo de nuevos empleados y les dije: “Después de sus 30 días de capacitación, el sindicato les otorga una cierta cantidad de derechos. Uno de esos derechos es que un supervisor no puede decirte que vayas más rápido, o que no vas lo suficientemente rápido, y si intentan despedirte por tu desempeño, eso va en contra del contrato”.

Me enviaron rápidamente a la sala de conferencias, donde la gerencia me interrogó, acusándome de crear un ambiente de trabajo hostil y de insubordinación grave. Me despidieron de inmediato (lo que no sigue el contrato, en el que se supone que deben darme una advertencia verbal y escrita antes de la terminación), y no se me permitió regresar hasta seis días después. El sindicato me devolvió el trabajo, pero solo me dieron dos días de pago atrasado. Solicité un despido injustificado ante la NLRB, pero me dijeron que el sindicato hizo todo lo que pudo.

No soy el único que experimenta estas tácticas. A principios de este año, la directora ejecutiva de UPS, Carol Tome, les dijo a los consumidores que cambiaran a Amazon y Fedex durante el tercer trimestre para prepararse para la huelga. Debido a esto, nuestro volumen se ha detenido. Antes de la temporada alta, los trabajadores a tiempo parcial normalmente obtendrían de cuatro a cinco, a casi seis horas de trabajo, con volúmenes de alrededor de 110-115K paquetes por noche. Sin embargo, desde hace un mes, los trabajadores a tiempo parcial tienen la suerte de estar por encima de las 3,5 horas contractuales, y la gerencia pide el final de la jornada laboral para todos los trabajadores a tiempo parcial alrededor de esa marca.

He visto una táctica aún más siniestra por parte de la gerencia que apunta a los nuevos empleados que carecen de educación sindical. Además de ser despedidos, a algunos trabajadores a tiempo parcial se les da un ultimátum: o te despiden y no sabes la próxima vez que tendrás que trabajar, o te conviertes en supervisor. Por supuesto, con personas que ya luchan para pagar el alquiler con pocas horas como trabajadores a tiempo parcial, toman el puesto de supervisor que paga mejor. La empresa está haciendo todo lo posible para debilitar al sindicato y todos los miembros deben estar preparados para luchar contra ello.

¿Cómo pueden los trabajadores que no pertenecen a UPS, sindicalizados o no, apoyarlo a usted y a sus compañeros Teamsters si ocurre una huelga el 1 de agosto?

De forma individual, animo a los miembros del público a caminar en la línea de piquete. Haga cosas pequeñas como traer comida y agua, o simplemente venga a hablar, porque saber que tiene personas que lo respaldan hará maravillas para mantener la moral, que es lo único que necesitamos para ganar.

Para hablar en términos más amplios, todos deberían boicotear a UPS. Si los miembros del público dejaran de enviar y recibir a través de UPS, si los sindicatos ferroviarios detuvieran el envío de nuestros productos a través del ferrocarril, esta huelga terminaría y ganaría antes de que nos diéramos cuenta.

También animo a otros sindicatos y grupos laborales a establecer comités de solidaridad, con el propósito expreso de recolectar donaciones, organizar piquetes masivos y estar en contacto constante con los Teamsters para decidir cuál debe ser el próximo mejor paso. Y en un nivel más amplio, la mejor manera no solo para que los Teamsters ganen el mejor contrato que podamos, sino para que todos los trabajadores ganen, es convocar un paro laboral nacional. Si todos los miembros de la clase trabajadora se abstuvieran de trabajar, los beneficios que seguirían serían inconmensurables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...