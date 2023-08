EEUU – Conoce a un socialista

Grupo Socialista Independiente

17 de agosto

por Cayla Dodd

Worcester, MA

Teamster Local 170 (a título personal)

Era solo un niño cuando experimenté la crisis financiera de 2008 cuando salía de la escuela secundaria. Mi vida fue moldeada de primera mano por estos desastres. El estrés financiero del colapso llevó al divorcio de mis padres en 2009 y luego a la pérdida de la casa de mi infancia en 2010. Mi madre y mi padre, que trabajaron largas y duras horas y sacrificaron su juventud y salud persiguiendo el sueño americano, perdieron todo en cuestión de meses. Entonces me pareció que algo en este sistema fallaba. ¿Qué esperanza tenía de lograr el sueño americano si ni siquiera las dos personas más trabajadoras que conocía podían lograrlo?

Luego, el Movimiento Occupy apareció en los titulares. Vi estas protestas masivas y sentadas en todo el país, en los medios y localmente en el Ayuntamiento de Worcester. Me di cuenta de la idea del 99% y la enorme y enorme desigualdad de ingresos que de alguna manera se permitió que existiera. También comenzaba a darme cuenta de que esta desigualdad no era casualidad, sino que estaba integrada en el mismo sistema en el que todos nos vemos obligados a vivir: el capitalismo. Ahora me doy cuenta de que se puede culpar al capitalismo por el declive de todos los sistemas del planeta.

La humanidad está preparando el escenario para su propia extinción. Los recursos preciosos y finitos se desperdician perpetuamente en nombre de las ganancias a corto plazo y los mercados libres sin ninguna consideración por el planeta o los ecosistemas de los que dependemos. Los valores sociales de nuestra sociedad han sido reducidos a una base artificial de materialismo y consumo sin sentido. Mientras tanto, los poderes monetarios controlan las estructuras políticas de una supuesta “sociedad libre”. El capitalismo es una mancha en la existencia humana y es un cáncer para el crecimiento y el potencial humanos. No es sostenible; debe irse, fin de la historia.

Necesitamos un sistema económico que funcione para satisfacer las necesidades humanas. Necesitamos reorganizar la forma en que se distribuye el dinero para que nunca pueda ser acumulado por unos pocos en la parte superior. Necesitamos estructurar nuestra sociedad de una manera que ponga a los humanos en armonía con el medio ambiente, maximice nuestro crecimiento y desarrollo, y provea para todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...