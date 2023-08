Economía: bajan los ingresos medios de las personas ocupadas en 2022

Tomado del Blog personal de Gonzalo Martner

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), la que registró los ingresos percibidos por las personas ocupadas en octubre-diciembre de 2022. El ingreso medio real de la ocupación principal alcanzó a 757,8 mil pesos. Bajó en -1,3% en un año, después de un aumento de 1,1% en 2021.

El ingreso mediano llegó a 502,6 mil pesos mensuales en 2022, por lo que el 50% de las y los trabajadores recibieron ingresos menores o iguales a este monto, los que excluyen los descuentos legales e impuestos. Muchas personas del mundo de más altos ingresos se impactan al ver estas cifras y se preguntan como pueden vivir las personas con esos ingresos, pues suelen no tener conciencia de las condiciones de estrechez en que vive la mayoría de las familias y personas. Cabe hacer notar que en las familias hay más de un ingreso en promedio, pero la realidad es que el 50% de las personas ocupadas tiene el ingreso de la ocupación principal inferior a los mencionados 502,6 mil pesos mensuales que registra el INE (las cifras de la encuesta CASEN son similares). Cabe también recordar que el PIB por habitante de Chile es de 15,1 mil dólares al año en 2022 (FMI), no corregido por paridad de poder de compra. Esta es válida para las comparaciones internacionales, pero no para evaluar los ingresos internos promedio por persona. Dada la distribución del ingreso existente en el país, las cifras son las que son.

A su vez, la brecha de género es alta. El ingreso por hora de las asalariadas es un -11,1% inferior al de los asalariados. En el ingreso promedio de la ocupación principal la brecha fue de -25,5% en 2022 y aumentó respecto al -21,7% de 2021. El 50% de las mujeres registraron un ingreso mensual igual o menor a 454,7 mil pesos, mientras que el 50% de los hombres percibieron un ingreso mensual igual o menor a 573,0 mil pesos.

Según categoría ocupacional, los empleadores (3,3% del total) percibieron un ingreso medio mensual de 1,55 millón de pesos, las personas asalariadas del sector público (13% del total) uno de 994 mil pesos, las del sector privado (60% del total) uno de 799 mil pesos, las por cuenta propia (20,2% del total) uno de 440 mil pesos y el personal de servicio doméstico (2,6% del total) uno de 306 mil pesos.

Las personas ocupadas con educación primaria (un 12% del total) percibieron un ingreso medio mensual de 378 mil pesos, las con educación secundaria (41% del total) uno de 511 mil pesos, las con educación universitaria (27% del total) uno de 1,12 millón de pesos, mientras las que poseen un postgrado (5% del total) percibieron un ingreso de 2,04 millones de pesos.

A su vez, hay que alejarse del mito de que el empleo en Chile lo siguen creando las empresas pequeñas y medianas. La concentración económica se refleja en que las empresas y entidades con más de 50 trabajadores acumulan un 66% de la ocupación asalariada en el país (un 76% del empleo total). En contraste, las de menos de 10 ocupados representan solo un 15% de este empleo, siempre según la encuesta ESI del INE recién dada a conocer.

El desglose indica que las entidades con más de 200 personas emplean al 46,1% de los asalariados, con un ingreso medio de un millón de pesos mensuales. Las de entre 50 y 199 representan el 19,8% del empleo, con un ingreso medio de 859 mil pesos. Las de entre 11 y 49 representan el 18,9% del empleo, con un ingreso medio de 699 mil pesos. Las de entre 5 a 10 representan el 6,3%, con un ingreso medio de pesos 592 mil pesos. Las hasta 5 ocupados representan el 8,9%, con un ingreso medio de 427 mil pesos mensuales. Las microempresas de menos de 5 trabajadores y el empleo por cuenta propia suman un 29,1% del empleo total.

La relación laboral esencial en Chile es la de dependiente asalariado, el mencionado 76% de la ocupación. Las conjeturas sobre el neocapitalismo-que-ya-no-subordina-al-trabajador-que-cada-vez- es-más-autónomo- y- dueño de sí-mismo- y demases no parecen tener mayor asidero. La acción colectiva sindical y/o política de los asalariados sigue siendo una perspectiva esencial de nuestro tiempo para lograr la formalización del empleo, salarios dignos y condiciones de empleo decentes, aunque no suene muy post moderno.

