Contra la costra política parasitaria

Pregunta 2: Los partidos políticos se transformaron en agencias de inconfesables intereses privados. Unos y otros son asimilables e intercambiables: la gestión es más o menos la misma. ¿Cómo llegó Ud a ser candidato ciudadano?



JP Pezo: Los partidos, especialmente en Chile, son organizaciones viciadas, insanas, habitadas por actores que buscan mayoritariamente satisfacer sus intereses privados. No obstante, no hay otro tipo de organización que pueda cumplir ese rol político articulador entre el mundo social y el Estado.Los partidos son necesarios, habitados por los mejores hombres de la nación y no por farfullas que están ahí por intereses privados y que ven la política como la gallinas de los huevos de oro.De igual manera, los movimientos sociales podrían ejercer ese rol articulador, sin embargo, siempre terminan siendo coartados por los partidos. La gran parte de las organizaciones sociales son permeadas por partidos ya sean de izquierda o derecha­—juntas de vecinos, clubes de fútbol, clubes de rayuela, organizaciones ecológicas o animalistas.



Por mi parte, estoy reuniendo los 837 patrocinios para estar oficialmente en la papeleta el 27 de octubre de 2024. Yo soy un precandidato 100% independiente sin ningún partido que me apoye, es decir, mi candidatura es totalmente ciudadana. Los patrocinios se realizan bajo notario o en la plataforma del SERVEL con clave única y Rut. Los requisitos son los siguiente—votar en la comuna de Concepción y no tener afiliación en ningún partido político



—Pregunta 3: Los partidos se distribuyen el “negocio” y luego hacen como si compitiesen en elecciones que no son sino una oportunidad de inversión. Esto cuesta dinero, lo que parece justificar que luego los electos busquen “rentabilidad”, o sea un “retorno de la inversión”. ¿Cómo se financia Ud?



JP Pezo: Honestamente, he tenido que gastar mis pocos recursos propios que dispongo, que son modestos. No provengo de una familia adinerada ni tampoco poseo ninguna fortuna para dar la pelea a los partidos desde el dinero.



No obstante, en política, hay valores que no tienen precio. La verdad, las ideas y la honestidad no se pueden comprar y no tienen un valor mercantil.



En concreto, no tengo dinero para financiar mi candidatura, pero sí tengo los principios e ideas que son necesarios actualmente para sanear la política y abrir los ojos a quienes no quieren ver.



Una forma viable de poder financiar mi candidatura es con un financiamiento colectivo en el que participen quienes tienen la convicción política de levantar candidaturas desde la ciudadanía y la soberanía popular.El Estado financia principalmente candidaturas provenientes de los partidos e irrisoriamente a candidaturas ciudadanas sin partido político.



Pregunta 4: Atrapados en una Constitución impuesta en dictadura… ¿Qué propone Ud como principales objetivos para su gestión, y cómo piensa asociar los vecinos de esta gran ciudad a las grandes decisiones?



JP Pezo: Tuvimos la oportunidad de sustituir la Constitución impuesta en dictadura. Sin embargo, por diversas razones estuvimos en peligro de tener una Constitución aun más conservadora y oscurantista.



Estoy convencido que una mejor democracia se puede ejercer a nivel local, en la cual la ciudadanía esté preparada tanto para ser gobernada como para gobernar. En consecuencia, propongo gestionar el municipio con los principios de una democracia participativa, al alero de 4 dispositivos: un consejo municipal ciudadano; un comité barrial en todos los barrios; plebiscitos y sondeos deliberativos.



Los dos primeros deben ser fielmente representativos de la comunidad penquista por sorteo semestral. Los plebiscitos deben ser levantados por el 5% del padrón electoral; los sondeos deliberativos deben ser por sorteo sobre una muestra significativa de la comunidad y deben ejecutarse sobre temas mayores de la comuna.