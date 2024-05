Las reuniones con empresarios que el gobierno no anotó en el registro de lobby

CIPER DETECTÓ DECENAS DE ENCUENTROS QUE, HASTA AHORA, SE MANTENÍAN EN RESERVA

CIPER 07.05.2024

Por Benjamín Miranda

CIPER accedió vía Ley de Transparencia a las agendas de 11 ministros y subsecretarios, y en ellas detectó reuniones con empresarios y dirigentes gremiales que no aparecen anotadas en el registro de lobby. En total, 133 citas. La principal explicación desde los ministerios es que esos encuentros no se anotaron porque fueron convocados por las mismas autoridades. En Energía reconocieron como un error no haber inscrito reuniones con Google y con la Fundación Chile. Quien lidera la lista de citas no inscritas en lobby es la Subsecretaría de Pesca: 54 reuniones. Expertos en transparencia gubernamental creen que es necesario actualizar la Ley de Lobby, para disminuir las “líneas grises” que facilitan su incumplimiento.

