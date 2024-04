Acuerdos financieros de los BRICS hacia un orden mundial multipolar

Política y Poder

La realización de grandes proyectos implica siempre imaginación y perseverancia para superar todo tipo de barreras y todo tipo de resistencias. Esperemos que los BRICS confirmen las expectativas del Sur Global y estén a la altura del desafío de ofrecer alternativas constructivas para todos, escribe el economista brasileño Paulo Nogueira Batista .

Los antecedentes de las recientes discusiones entre los países BRICS sobre cuestiones monetarias y financieras internacionales y, en particular, sobre posibles iniciativas conjuntas son en general bien conocidos. Ante todo, existe una percepción cada vez más generalizada de que el actual sistema monetario internacional centrado en el dólar estadounidense se está volviendo disfuncional. En segundo lugar, la creciente multipolarización del mundo en términos económicos y políticos parece incompatible con la continuación indefinida de un sistema monetario mundial básicamente unipolar.

Permítanme abordar estos puntos uno por uno. Hay que tener en cuenta que ambos son cuestiones de economía política internacional, es decir, problemas que son al mismo tiempo políticos y económicos.

Un sistema monetario internacional disfuncional

La percepción de la creciente disfuncionalidad del actual orden monetario (desorden es quizás una mejor palabra) es consecuencia de factores tanto económicos como políticos en Estados Unidos que están erosionando la confianza en el sistema y su moneda principal.

En el terreno económico, hemos sido testigos de una relativa pérdida de poder y eficacia de la economía estadounidense en su conjunto y, en particular, de los crecientes e intratables problemas fiscales que enfrenta el gobierno. La rápida acumulación de deuda pública desde la crisis financiera de 2008-2009 no tiene precedentes en tiempos de paz. Los expertos tienden a coincidir en que no hay perspectivas reales de reducir estos niveles de deuda en el futuro previsible. Ahora, disfrutar del privilegio de ser el principal proveedor de liquidez internacional le da a Estados Unidos un margen de maniobra adicional considerable. ¿Pero este margen de maniobra es ilimitado? Probablemente no. Los economistas que profesan la llamada teoría monetaria moderna pueden no estar de acuerdo, pero la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que, en algún momento, habrá que pagar un precio en términos de inestabilidad. A medida que aumenta la percepción de este riesgo, disminuye la confianza en el dólar estadounidense.

En el terreno político, el dólar estadounidense sufre el mal uso que hace el gobierno estadounidense, la llamada militarización de la moneda. Rusia ha sido el objetivo principal y más reciente de este abuso, por lo que no necesito profundizar más en el asunto. Sólo subrayo una curiosa paradoja: el dólar estadounidense tiene un enemigo principal: el propio gobierno estadounidense. Nada socava más la confianza en el dólar que las violentas medidas unilaterales que Estados Unidos y sus aliados han tomado contra una serie de países considerados hostiles. Los “Estados rebeldes”, en el arrogante lenguaje occidental, han sufrido abusos de sus derechos a gran escala. Entre otros, incluyen Afganistán, Venezuela, Irán y ahora Rusia. Los métodos utilizados contra estos países han sido tan incivilizados, por decir lo mínimo, y tan irrespetuosos con los derechos básicos de propiedad que Estados Unidos y sus aliados, quizás más que nadie, son en realidad los que merecen ser llamados “estados canallas”.

Inconsistencia entre un mundo multipolar y un sistema monetario unipolar

El segundo trasfondo, igualmente trascendental, es el cambio geopolítico y geoeconómico tectónico que se está produciendo en el mundo. A esto se le suele denominar multipolarización. Atrás quedó el mundo que surgió tras el colapso del bloque soviético y de la propia Unión Soviética, que duró unos 20 años. Este momento unipolar de la historia, cuando el polo Atlántico Norte bajo el liderazgo de Estados Unidos dominaba todo el planeta, ha pasado y no volverá. Los estadounidenses tienen problemas para aceptar esto, como los rusos lo saben mejor que nadie, pero tendrán que aceptar esta nueva realidad.

Ahora bien, ¿cómo podemos conciliar un mundo multipolar con un sistema monetario unipolar, basado esencialmente en el dólar estadounidense y en las monedas de reserva de los principales aliados de Estados Unidos?

Una economía multipolar probablemente no sea coherente con un sistema monetario y de pagos internacional unipolar. Tenga en cuenta que, estrictamente hablando, esto significa que el dólar estadounidense no puede ser sustituido por otra moneda nacional. Un sistema internacional basado en el renminbi o cualquier otra moneda nacional sufrirá algunos de los mismos problemas estructurales que han afectado al sistema centrado en el dólar estadounidense.

¿Pueden los BRICS ofrecer alternativas?

El desafío que tenemos ante nosotros es verdaderamente desalentador. ¿Pueden los BRICS ofrecer alternativas aceptables al actual desorden monetario y financiero? Hay mucha inercia en los acuerdos monetarios y financieros. La caída del dólar estadounidense ha sido lenta. Otorgada. El actual sistema internacional no se derrumbará y desaparecerá de la noche a la mañana. Probablemente también sea cierto. Pero el declive es constante y cada vez más visible. Los problemas del sistema actual son cada vez más difíciles de abordar.

Paso a lo que podemos hacer como BRICS. No nos equivoquemos al respecto: el mundo entero nos está observando y tratando de evaluar si nosotros, como grupo, tomamos realmente en serio la desdolarización.

Todo el mundo está tratando de conjeturar si somos técnica y políticamente capaces de desarrollar alternativas al dólar estadounidense y al sistema actual.

A decir verdad, creo que es demasiado pronto para decir si realmente podemos marcar la diferencia. Como saben, hay mucho revuelo en torno a las iniciativas de los BRICS en esta área, pero aún queda mucho por discutir y hacer si queremos pasar en algún momento del revuelo a medidas propias prácticas y efectivas.

Este es uno de los desafíos críticos que la presidencia rusa de los BRICS deberá abordar en 2024, y este desafío se trasladará a la presidencia brasileña de los BRICS en 2025. Resulta que los presidentes Putin y Lula han sido los más francos entre nuestros líderes en estos asuntos. En agosto pasado, el Presidente Lula, en sus palabras finales en la Cumbre de los BRICS en Johannesburgo, habló de la necesidad de abordar la cuestión, afirmando que los líderes de los BRICS habían “aprobado la creación de un grupo de trabajo para estudiar la adopción de una moneda de referencia del BRICS. Esto aumentará nuestras opciones de pago y reducirá nuestras vulnerabilidades”.

De hecho, la presidencia rusa de los BRICS ha creado un grupo de expertos que ha comenzado a trabajar. Espero que este trabajo pueda producir algunos resultados concretos en 2024. Un paso relativamente simple, propuesto por economistas rusos, podría ser la creación de una canasta similar a los DEG. Podría llamarse R5, para reflejar el hecho de que los nombres de las monedas de los cinco miembros originales del BRICS comienzan con la letra “R”. ¿Por qué no crear esta unidad de cuenta, con ponderaciones basadas en el tamaño de las economías de los países participantes? Esta iniciativa monetaria podría profundizarse durante la presidencia brasileña en 2025, y podrían preverse medidas para transformar la unidad de cuenta en una moneda de referencia de pleno derecho.

Tres dimensiones de la cuestión de los acuerdos financieros

La cuestión que estamos discutiendo hoy tiene, de hecho, al menos tres dimensiones: a) la creación de una moneda de referencia común por parte de los BRICS; b) el desarrollo de un sistema internacional de pagos y transacciones para reemplazar a SWIFT; yc) aumentar el uso de monedas nacionales en las transacciones comerciales y financieras entre los BRICS y con otras naciones no BRICS.

El último punto es en el que más avances han realizado los BRICS. El dólar estadounidense está siendo sustituido en gran medida por el uso de monedas nacionales en las transacciones bilaterales entre nuestros países. En este sentido, la desdolarización avanza a un ritmo rápido, reduciendo los costos de transacción y los riesgos políticos. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que este progreso tiene limitaciones que sólo pueden superarse mediante la creación de una moneda de referencia común.

¿Por qué esto es tan? Si hay superávits y déficits bilaterales, como es normal, los países con superávit acumularán la moneda de los países deficitarios. Esta acumulación puede no ser deseable si existen dudas sobre la estabilidad de las monedas de los países deficitarios. Esto podría llevar entonces a los países superavitarios a deshacerse de sus tenencias de monedas de los países deficitarios en los mercados internacionales, provocando depreciaciones y posible inestabilidad. Ahora bien, si existiera un país de referencia de los BRICS que inspirara confianza, los países con superávit podrían acumular reservas en nuestra moneda de referencia. Si no existe una moneda confiable, el uso de monedas nacionales sería inevitablemente limitado.

Tenga en cuenta que no estoy hablando de una moneda unificada similar al euro. Esto no sería imaginable entre los BRICS. Las monedas nacionales y los bancos centrales nacionales seguirán existiendo y desempeñando sus funciones habituales. Se utilizaría una moneda de referencia de los BRICS para transacciones internacionales y como moneda de reserva en lugar del dólar estadounidense y otras monedas de reserva actualmente existentes.

Requisitos para el éxito

Este objetivo puede parecer fácil, pero definitivamente no lo es en absoluto. Abordé algunas de las dificultades en dos artículos que escribí el año pasado: uno de ellos para la Reunión Anual del Grupo de Discusión Valdai celebrada en Sochi, en octubre; [Paulo Nogueira Batista Jr., “BRICS iniciativas financieras y monetarias: el nuevo banco de desarrollo, el acuerdo de reserva contingente y una posible nueva moneda”, documento presentado en la 20.ª reunión anual del Club de debate Valdai en Sochi, Rusia, octubre 2 de agosto de 2023.] el otro para un evento celebrado al margen de la Cumbre BRICS en Johannesburgo, en agosto. Para concluir esta nota, destacaría tres requisitos principales para el éxito de las iniciativas de acuerdos financieros de los BRICS.

Primer requisito: nosotros, como BRICS, debemos demostrar competencia profesional y técnica para manejar los asuntos inevitablemente complejos involucrados en estas iniciativas. No es un problema del tipo de nudo gordiano.

Sin embargo, se requiere, y éste es el segundo obstáculo, coraje político. La reorganización de los acuerdos monetarios y financieros internacionales es una cuestión crítica de economía política mundial. Se puede esperar que Estados Unidos y sus aliados se resistan a cualquier iniciativa que desafíe su posición privilegiada. ¡Parece que a los estadounidenses les gustaría reservarse, irónicamente, la tarea de socavar el dólar! No aprecian la interferencia extranjera en este asunto.

Tercer y último requisito: un alto grado de cohesión entre los BRICS es una condición sine qua non para el éxito. Todos nuestros países deben estar convencidos de la viabilidad de estas iniciativas y poner a algunos de sus mejores especialistas y funcionarios a trabajar en su formulación e implementación.

¿Están presentes estos requisitos hoy? Queda por verse. En lo que respecta a la valentía, podríamos inspirarnos en nuestros socios rusos, en la forma en que han afrontado la confrontación militar con la OTAN en Ucrania. La cohesión, sin embargo, siempre ha sido un desafío para los BRICS, incluso cuando sólo teníamos cinco países en la mesa. Para lograr cohesión y un nivel mínimo de coordinación, será necesario mucho debate y persuasión.

Pero no debemos permitir que estas dificultades nos desanimen. La realización de grandes proyectos implica siempre imaginación y perseverancia para superar todo tipo de barreras y todo tipo de resistencias. Esperemos que los BRICS confirmen las expectativas del Sur Global y estén a la altura del desafío de ofrecer alternativas constructivas para todos.

Paulo Nogueira Batista

