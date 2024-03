Denuncian a Rodolfo Carter por pagar millonario arriendo vehicular y que no asistió a Concejo Municipal por estar en un matinal

Denuncian a Rodolfo Carter por pagar millonario arriendo vehicular y que no...

A través de una publicación en X, el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales, denunció al alcalde Rodolfo Carter de pagar un millonario arriendo vehicular, el que se realizó por medio de la propuesta pública denominada «Servicio de arriendo de vehículos para funciones de la alcaldía, y la administración de la Municipalidad de La Florida, sin combustible y sin conductor», la que fue adjudicada a Jacqueline Osorio Valenzuela y la que tuvo un valor total de $28.502.110, por la duración de 10 meses.

«Hoy en concejo municipal de La Florida quise preguntarle a Carter porqué el municipio le pagó más de $28.000.000, para el arriendo de dos vehículos por solo 10 meses, ¿Por qué no pagó 10 millones más y compró los dos vehículos con una vida útil de 10 años, como lo hacen otras autoridades? ¿Por qué tiene la necesidad de andar en un vehículo de lujo como el que arrendó para su uso?», se lee en el perfil de Rosales.

Sin embargo, el nombre de Jacqueline Osorio es reconocido en el rubro del arriendo vehicular, puesto que, constantemente le renta vehículos de todo tipo a diversas municipalidades de Santiago -como La Pintana, El Bosque y La Florida-. Incluso, en el año 2021, fue multada por la Municipalidad de La Pintana por «infracción de la obligación contractual», al no velar que el vestuario de los conductores sea acorde al ambiente de trabajo que posee el Municipio.

Además, Reinaldo Rosales reveló que Carter pidió que los vehículos tuvieran incorporada una baliza de tipo federal, una radio de comunicación, un polarizado todas las ventanas, blindaje y neumáticos antipinchazos. No obstante, cuando el concejal iba a consultar al alcalde por este arriendo millonario durante el Concejo Municipal, no lo pudo hacer debido a que no acudió al concejo, por estar toda la mañana en Contigo la Mañana de Chilevisión.