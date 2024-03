El productor de la película “Zona de interés”, ganadora del premio Oscar, habla sobre el Holocausto, Gaza y “los muros que nos separan”

Democracy Now!

Durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, el director Jonathan Glazer condenó la ocupación israelí de Gaza tras ganar el premio a la mejor película internacional por su película “Zona de interés”.

Días antes de la 96va ceremonia de entrega de los Premios Oscar, mantuvimos una conversación con James Wilson, productor de la película “Zona de Interés”, la cual obtuvo el premio a la mejor película extranjera. En febrero de 2024, Wilson habló del ataque de Israel a Gaza en su discurso de aceptación de los Premios BAFTA, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. “Zona de Interés” ficcionaliza la vida idílica de la casa de la familia del comandante nazi Rudolf Höss, que se encuentra ubicada al lado del campo de concentración de Auschwitz. Höss fue uno de los comandantes de este campo de exterminio. Wilson plantea que la película funciona como una metáfora de cómo bloqueamos “la violencia sistémica, la injusticia y la opresión de nuestras vidas” y desafía la complicidad del público al proponer que se identifique con Höss y su esposa Hedwig. “La idea de esta película fue buscar similitudes, más que diferencias, entre nosotros y el perpetrador”, dice Wilson.

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman, con Juan González.

Terminamos el programa de hoy hablando con el productor de la película sobre el Holocausto “Zona de interés”, que fue nominada al Oscar y que muestra la historia de la familia del comandante nazi Rudolf Höss llevando una vida tranquila al otro lado de los muros del campo de concentración de Auschwitz. Primero veamos el tráiler de la película.

LINNA HENSEL: [interpretada por Imogen Kogge] Estas flores son preciosas.

HEDWIG HÖSS: [interpretada por Sandra Hüller] Ahí tengo azaleas. También hay verduras. Algunas hierbas. Romero. Remolacha. Esto es hinojo. Girasoles. Y aquí está el colinabo. A los niños les encanta comerlo.

NIÑA NO IDENTIFICADA: Los emotivos momentos que pasamos en la casa de los Höss estarán siempre entre nuestros más bonitos recuerdos de vacaciones. Nuestro futuro se encuentra al este. Gracias por la hospitalidad nacionalsocialista.

AMY GOODMAN: “Zona de interés” acaba de ganar, el mes pasado, tres premios BAFTA al mejor sonido, mejor película británica y mejor película de habla no inglesa. Durante su discurso de aceptación, el productor James Wilson se refirió a los ataques de Israel contra Gaza.

JAMES WILSON: Un amigo… un amigo me escribió después de ver la película el otro día y me dijo que no podía dejar de pensar en los muros que construimos en nuestras vidas, a los que decidimos no volver la mirada. Esos muros no son nuevos, ni desde antes ni durante ni desde el Holocausto. Y parece claro en este momento que deberían importarnos las muertes de personas inocentes en Gaza o Yemen de la misma manera que nos importan las muertes de personas inocentes en Mariúpol o en Israel.

AMY GOODMAN: Para más información, nos acompaña James Wilson, productor de la película “Zona de interés”, nominada al Oscar como mejor película, entre otras categorías, incluida mejor película internacional. La ceremonia es el próximo 10 de marzo.

Felicidades, James Wilson, por todas estas nominaciones y por los premios que obtuvo en los BAFTA. Hable de esa experiencia y por qué hace una conexión entre lo que sucede ahora con el ataque de Israel contra Gaza y esta película del Holocausto. Hable específicamente de ese muro que separaba la casa del comandante del campo de concentración de Auschwitz.

JAMES WILSON: Bueno, gracias, Amy. Buenos días. Gracias por invitarme al programa.

¿Por qué dije eso? Como escuchó en ese clip, quise relacionar la película tanto con lo que está sucediendo ahora mismo en el ataque israelí a Gaza, como con las víctimas inocentes del 7 de octubre en Israel. También mencioné a Yemen y también a Ucrania y Mariúpol. Así que ese contexto nos ayudó a abordar, de manera orgánica, la idea y las preguntas que plantea la película. Yo sé que tocar temas políticos al aceptar los premios de cine puede resultar a veces molesto, pero, como dije, me pareció muy pertinente para lo que trata la película, que es, como usted ha dicho, los muros que nos separan de las cosas que decidimos no mirar, como mi amigo que me había enviado un mensaje sobre la película diciendo que no podía dejar de pensar en eso en su propia vida diaria. Y todas esas cosas se entrelazaron. Obviamente ya estaba pensando en eso previamente. Y sentí que fue un momento de muchos nervios, el salir a hablar delante de tanta gente. Nunca había ganado un premio por una película en la que hubiera trabajado. Pero fue algo orgánico dentro de la idea de la película.

Usted mencionó el muro en la película. Y, por supuesto, la película retrata una situación absolutamente real sobre los Höss, es decir, el comandante de Auschwitz, su esposa y su familia, y la vida que llevaban en una casa bonita con un jardín que colindaba directamente con un Auschwitz en pleno funcionamiento a principios de la década de 1940. Y ese muro, que aparece en la película y hace parte de esa situación, era absolutamente real. Desde luego, también es una metáfora de, como dijo mi amigo en su mensaje, la forma en que nos cubrimos los ojos y nos desentendemos de la violencia sistemática, la injusticia, la opresión, todo tipo de cosas, con el fin de poder continuar con nuestras vidas. Y supongo que la película plantea esa pregunta: ¿Cuáles son los muros en nuestras vidas? ¿Tenemos muros similares en nuestras vidas? ¿Hay grupos de personas por quienes nos preocupamos más que los demás como grupos sociales, no como amistades y familiares? Y parece bastante claro que ese es el caso.

Y creo que otro aspecto de la película es que siempre quisimos que se sintiera moderna y relacionada con el presente. Todos los detalles de la producción, lo que Jon Glaze, el escritor y director de la película, quería hacer con la película, era que se sintiera como si estuviera sucediendo en el presente y reflejando el presente. Y eso se logró a través de las herramientas para hacer cine –cinematografía, actuación, música, diseño de sonido– para crear este efecto multisensorial de un momento actual, lo cual era un medio para llegar a un final esperanzador que nos reflejaría en el presente.

Jon también ha hablado sobre cómo esta es una película política. Y una de las cosas que están sucediendo en este momento es la impactante y alarmante pérdida de vidas inocentes y la matanza de personas inocentes en Gaza en los Territorios Ocupados, como respuesta a los atroces asesinatos en masa del 7 de octubre. Pero parece bastante terrible que en nuestro mundo, al menos en la política y a nivel de nuestros Gobiernos, haya un nivel de preocupación y de actitud diferente hacia las personas inocentes que están siendo asesinadas en Gaza y en Yemen y, por supuesto, en otros… Toda esta empatía selectiva, creo que describe cientos de años de historia humana. Yo hice mención sobre eso en el breve discurso que pude pronunciar; y no es algo que solo estuviera sucediendo entre 1940 y 1945 en Alemania. Así que todas esas cosas se conjugaron en ese momento en ese discurso.

JUAN GONZÁLEZ: Y, James Wilson, usted mencionó al comandante de Auschwitz y su familia. ¿Qué desafíos enfrentó usted al querer hacer que la audiencia se identificara con estos personajes principales, con esta idílica familia, en contraste con los horrores y destrucción incomprensibles que estaban sucediendo bajo la supervisión del comandante?

JAMES WILSON: Bueno, en cierto modo, usted… Quiero decir, el desafío que ha identificado es central para la película, creo, y para las preguntas que plantea la película. No es una película polémica. No hay un mensaje que estemos tratando de presentar como algo que esté resuelto de forma satisfactoria. Pero creo que la pregunta que plantea la película y la idea, el espacio de pensamiento de la película, —este es un filme que intenta crear un espacio en el que podamos pensar— es si podemos lograr de alguna forma identificarnos con esas personas, como dijo usted antes, el comandante de Auschwitz y su pareja, su esposa, para buscar las similitudes y no las diferencias. La forma típica en la que se narra el Holocausto es a través de una especie de, más o menos, discurso de lo que se conoce como la “excepcionalidad del Holocausto”, que dice que el Holocausto se distingue de la historia, está al margen de la historia, como un evento mítico, casi malvado, místico. Y hay algo apolítico y ahistórico en esa idea. Así que la idea de esta película era buscar las similitudes, en lugar de las diferencias, entre nosotros y el perpetrador, que no es…

AMY GOODMAN: Quiero que veamos un clip de su película, cuando la esposa…

JAMES WILSON: Claro.

AMY GOODMAN: … del comandante nazi Rudolf Höss, Hedwig Hensel, habla con su madre.

LINNA HENSEL: [interpretada por Imogen Kogge] ¿Ese es el muro del campo de concentración?

HEDWIG HÖSS: [interpretada por Sandra Hüller] Sí, ese es el muro del campo. Plantamos más vides para que crezcan y lo cubran.

LINNA HENSEL: Tal vez Esther Silberman esté allí.

HEDWIG HÖSS: ¿Quién era ella?

LINNA HENSEL: La mujer para quien yo solía limpiar.

AMY GOODMAN: James Wilson, nos quedan diez segundos.

JAMES WILSON: Bueno, solo para retomar el último punto, queríamos buscar todos esos detalles y aspectos de nuestras vidas en términos de nuestras aspiraciones, nuestro deseo de comodidad en el hogar, las cosas que motivaron e impulsaron [esas aspiraciones] y que, de diferentes maneras, reflejan nuestra vida.

AMY GOODMAN: James Wilson, tenemos que terminar aquí. Felicitaciones por la nominación al premio Oscar a la mejor película internacional por “Zona de Interés”.

Soy Amy Goodman, con Juan González.

Traducido y editado por Igor Moreno Unanua e Iván Hincapié.