Debió quemarlas: apicultor de Tomé denuncia que fumigación de Forestal Arauco provocó la pérdida de 2,5 millones de abejas

El trabajador se querelló contra quienes resulten responsables de la fumigación con agrotóxicos y herbicidas que significó la pérdida de 22 de sus colmenas.

Por Cristian Márquez

Un apicultor de Tomé denunció que Forestal Arauco provocó la muerte de aproximadamente 2,5 millones de abejas de su propiedad, cuestión que sucedió tras la fumigación con agrotóxicos y herbicidas en el sector del fundo Buen Retiro, a 400 metros de sus terrenos. De esta forma, el 24 de noviembre, Roberto Montero fue testigo de como se perdían 22 de sus colmenas, además de ver afectada su producción tras una serie de daños colaterales debido a la sobredosis de estas abejas: pérdida de polen, apitoxinas, propóleo, jalea real y los insectos de la zona.

En conversación con RESUMEN, el apicultor afectado, Roberto Montero, acusó que la Forestal no le avisó a ningún vecino o vecina de la zona que se iba a llevar a cabo un procedimiento de fumigación en el sector, tal como lo exige la Ley: “24 horas antes de la aplicación tienen que avisarle a todos los vecinos, a través de un volante, tal cual lo indica el reglamento de aplicación de estos productos que está en el decreto 158 del Ministerio de Salud. Pero no le avisaron a nadie, les pregunté a todos los vecinos“, comenta el apicultor.

Montero también se refirió a las negativas consecuencias que ha tenido para su territorio el actuar de la Forestal Arauco, en donde se han afectado gravemente a los seres vivos del sector: “Una semana después de que aplicaron los productos se empezaron a ver los efectos. Ahora no puedo regar porque las aguas se contaminaron. El herbicida seguramente escurrió. Después de que lo aplicaron llovió, entonces esto tiene que haber llegado a un riachuelo que se llama Agua Amarilla, que pasa por ahí, y que desemboca en Tomé. He encontrado ranas y pájaros muertos, aparte de las abejas que empezaron a morir desde el primer momento».

«Las abejas son un vehículo para producir miel, propóleo, polen, jalea real, que es de lo que yo vivo y ahora voy a tener mucho cuidado para regar, voy a tener que tomar un muestreo por culpa de la forestal«, afirmó Montero a RESUMEN.

Asimismo, señaló que se vio en la obligación de quemar a estas 22 colmenas afectadas en la fumigación , pues -a pesar de que ya habían muerto por sobredosis- seguían siendo un peligro para las demás abejas que llegaban al lugar, ya que podría haber perdido más colmenas o incluso producirse un problema de salud pública: “Yo quemé abejas muertas, no abejas vivas, y las quemé para evitar que llegaran abejas vivas a sacar restos de los productos, y así cortar el efecto dominó y evitar que mueran más”.

Ante esta situación, el afectado, mediante su abogado, Ricardo Durán, se querelló en contra de quienes resulten responsables por delito medioambiental. Sin embargo, ambos actores llegaron a esa instancia luego de que Carabineros no le permitiera hacer la denuncia correspondiente: “No me tomaron la denuncia, me dijeron que no correspondía, así de simple. Hay un desconocimiento de la ley hasta de los mismos carabineros, cosa que no debería ser“, mencionó Montero.

Durante los últimos días, el apicultor afectado confesó a RESUMEN que ha sufrido de hostigamiento en su predio: “Andan unos drones arriba dando vueltas y vigilando mi casa, en la noche. En el toque de queda pasan tocando la bocina por fuera. Este es el modus operandi de estos mafiosos, ya me esperaba esta situación”.

Por su parte, la empresa señaló a RBB que los productos utilizados cuentan con la certificación correspondiente, además de asegurar que la fumigación se realizó a una distancia de 400 metros.

Fotografía principal: RBB

