Confusam y demás organizaciones de la salud: «No podemos hospitalizar en Centros de Salud Primaria, no tenemos las condiciones básicas»

Luego de que algunos alcaldes hospitalizaran a personas con coronavirus en CESFAM, SAPU o SAR, funcionarios y usuarios de la salud se manifiestan en contra de la medida.

EL CIUDADANO

Por Camila Sierra– 25/06/2020

El colapso hospitalario producto de la pandemia por Covid-19 ha llevado a algunos alcaldes – como los de Puente Alto, San Ramón, San Joaquín y Conchalí- a hospitalizar pacientes portadores del virus en Centros de Salud Familiar (CESFAM), SAPU o Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución(SAR), establecimientos que carecen por completo de las condiciones requeridas para mantener pacientes en régimen cerrado, “poniendo en mayor riesgo al personal de dichos centros y a las personas que se hospitalicen en ellos”.

Fue así como la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) describieron la situación actual, en uno de los momentos más álgidos de la crisis sanitaria.

“Junto con manifestar nuestra preocupación ante una medida populista de algunos alcaldes y con un sentido más bien electoral, las organizaciones metropolitanas de trabajadores y usuarios de la salud exigimos al Gobierno disponer las medidas necesarias para hospitalización en condiciones dignas a quienes lo requieran, haciendo uso de la red pública y privada además de hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, ampliando la capacidad construyendo hospitales de campaña”.

La mañana de este jueves, la CONFUSAM junto a otras organizaciones, se refirieron, además de lo anterior, a las hospitalizaciones en Centros de Salud Primaria que se han dado en algunas comunas del Gran Santiago, manifestando que se encuentran en contra de la medida, “no porque no les importe la buena atención de los usuarios, sino todo lo contrario”.

Rosa Vergara, Presidenta de la Organización Nacional de Usuarios de la Salud se refirió a la municipalización de los CESFAM, manifestando que “sin duda no tienen las condiciones para hospitalizar. No cuentan con las condiciones necesarias para los usuarios ni para los funcionarios”. Respecto a las cifras que día a día declara el Ministerio de Salud, dice que “no es posible que den falsas ilusiones, porque no ha bajado la curva, no estamos mejor”, haciendo un llamado a rechazar la propuesta.Relacionado: Los Lagos: incluyen intérpretes de señas en balances de COVID-19

Respecto a esto último, el vicepresidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, señaló que “no es que no queramos hospitalizar en Centros de Salud Primaria o Familiar, es que no podemos, no tenemos las condiciones básicas”, mencionando que en lo que va de la medida, ya van siete fallecidos en dichos centros.

Desde la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (FEDERPUS), hicieron un llamado a “cambiar las medidas y disminuir los contagios”, mientras que Maturana alertó que “esto ha sido un fracaso, una catástrofe, y como siempre es la gente más pobre la que paga las consecuencias. Somos el primer país con mayor número de contagios por millón de habitantes”.

Para finalizar, las organizaciones de la salud hicieron una invitación a movilizarse virtualmente este 4 de julio, por mejoras en las condiciones de salud en el país, tal como lo hicieron este jueves que durante su conferencia de prensa virtual, se manifestaron con carteles.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...