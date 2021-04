Comunicado Conjunto Yagán-Kawésqar respecto al avance salmonero en la Patagonia

Radio del Mar

C O M U N I C A D O P U B L I C O C O N J U N T O

YAGÁN ­– KAWÉSQAR

Con respecto a noticia publicada el día 24 de marzo de 2021 en un artículo de Salmonexpert.cl, con el ENGAÑOSO título “AQUACHILE FIRMA COMPROMISO DE TRABAJO CON LA REGION DE MAGALLANES”.

LA COMUNIDAD YAGÁN DE BAHIA MEJILLONES EN CONJUNTO CON LAS COMUNIDADES KAWÉSQAR POR LA DEFENSA DEL MAR, ATA’P, RESIDEDENTES EN RIO PRIMERO, GRUPOS FAMILIARES NOMADES DEL MAR, COMUNIDAD KAWESQAR INES CARO, MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

1. Somos respetuosos de nuestra cultura y nuestros territorios, y nos parece vergonzoso que AquaChile no distinga entre hacer compromisos particulares, con determinadas comunidades indígenas y la Cámara de turismo de Ultima Esperanza, pues ninguna de esas entidades representa a la región de Magallanes y tampoco a nuestros territorios ancestrales, los que están sufriendo directamente por causa de este tipo de acuerdos y otros que se han realizado en el pasado.

2. En el artículo se menciona que el acuerdo con la comunidad se denomina “COMPROMISO MAGALLANES” y se refiere a la operación sustentable y respetuosa del entorno, cuestión que sabemos es imposible pues la industria salmonera de por si no tiene como ser compatible con el cuidado del medio ambiente y ha demostrado ser una de las más irresponsables en donde se ha instalado, dejando los espacios anoxicos, matando a la fauna nativa, desparramando basurales en las playas, devastando bancos naturales, lo que afecta directamente a nuestra soberanía alimentaria, espacios culturales y de navegación, además de la memoria cultural de nuestros pueblos que ya fueron víctimas de genocidio avalado por el Estado.

3. Nos llama la atención que la cámara de turismo de Ultima Esperanza no valore la actividad de turismo esencial para los territorios y pacte con la industria que está arrasando con lugares de alto valor paisajístico. Así mismo recordar que son entidades como estas las que han secuestrado a las culturas indígenas para explotación, no respetando la realidad histórica de nuestros pueblos.

4. Resulta curioso que se invite a participar a la comunidad científica, cuando de antemano sabemos que algunas empresas ni siquiera transparentan el uso indiscriminado de antibióticos, nos hacemos la gran pregunta, quienes serán las comunidades científicas llamadas abiertamente en este artículo y les invitamos a transparentarlo.

5. Por ultimo quienes firman este comunicado, REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS TERRITORIOS Y CON LOS DERECHOS QUE NOS ASISTEN, Y RECHAZAMOS AMPLIAMENTE ESTE TIPO DE ACUERDOS, que vulneran al territorio mismo y a las memorias de nuestros antiguos, pues no le hemos detentado a nadie nuestros derechos a habitar y de cómo habitar.

¡SOMOS LAS COMUNIDADES QUE DEFENDEMOS EL TERRITORIO!

