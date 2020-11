Como hicimos la Revolución Rusa. por León Trotsky

por León Trotsky

Este libro fue escrito en circunstancias poco propicias para

un esfuerzo concentrado.Tenía ya hechos los capítulos de

que consta, y para reunirlos en un conjunto armónico

aproveché los momentos que me quedaban libres entre una y

otra sesión de la Conferencia de Paz de Brest-Litovsk 1.

Mi trabajo tiene por objeto explicar a los obreros de todos los

países el sentido de la Revolución Rusa efectuada en noviembre2.

La historia ha querido que los delegados del régimen más

revolucionario de la tierra, tomaran asiento en la mesa de conferencias a que acudían, por otra parte, los enviados de la casta más

reaccionaria entre todas las que forman las clases dominantes. En

nuestras reuniones, no perdimos de vista un solo momento el recuerdo de que estábamos allí por obra de una clase revolucionaria. Nuestros discursos se dirigían a las obreros del universo,

cansados de la guerra.Y nuestra energía se sostuvo incólume gracias a la profunda convicción de que la última palabra en este

asunto de la guerra, como en todas las cuestiones actuales, no

podría ser pronunciada sino por los obreros de Europa. Mientras

dialogábamos con Kühlmann y Czernin3, veíamos a lo lejos las

figuras de Karl Liebknecht y de Friedrich Adler 4. En los momentos

libres, preparaba yo este libro que debía circular entre los obreros

de Alemania, de Austria-Hungría y de los otros países.

La prensa que sirve de órgano a la burguesía de Europa insulta con voz unánime el régimen del proletariado ruso, para cuya

condena no cree suficientes las más ignominiosas injurias. Y la

prensa del socialismo patriótico, carente de calor y de fe en su propia obra, ha revelado una incapacidad completa para comprender

e interpretar el verdadero carácter de la Revolución Rusa.

Creo que los obreros revolucionarios de Europa y de todas partes del mundo nos entenderán, y creo que muy pronto iniciarán la

misma obra a que nosotros estamos entregados. Aprovechando

su experiencia, que es mayor, y los medios técnicos e intelectuales

de que disponen, más perfectos que los nuestros, su acción tendrá

toda la eficacia necesaria y podrán darnos el auxilio que necesitamos para sobreponernos a todas las dificultades.

Brest-Litovsk, 12 de febrero de 1918

Brest Litovsk: pueblo en la frontera ruso-polaca donde se firmó el tratado de Paz, el 3 de marzo de 1918, entre la Rusia revolucionaria y la Alemania imperialista. Las negociaciones duraron desde el 22 de diciembre de 1917 hasta el 10 de febrero de 1918. Los términos del Tratado eran sumamente desfavorables al gobierno soviético.Trotsky demoró as negociaciones todo lo posilble, para desarrollar las posiciones revolucionarias y permitir al proletariado alemán que saliera del clima creado por la guerra. La revolución de noviembre de 1918 en Alemania y su derrota en la Primera Guerra Mundial, le permitieron a la URSS recuperar la mayoría de los territorios. Revolución Rusa de noviembre: Hasta la Revolución, el viejo calendario ruso (Juliano) era diferente del usado en Occidente (el calendario Gregoriano). Esto producía una discrepancia de 12 días en el siglo XIX y de 13 días en el siglo XX. El 7 de noviembre es en el calendario occidental la fecha correspondiente al 25 de octubre del calendario ruso en que triunfa la insurrección que se conoce internacionalmente como la Revolución de octubre o el “octubre ruso”.



Para leer la obra ir al enlace siguiente:

http://www.elsoca.org/pdf/libreria/Como%20hicimos%20la%20Revolucion%20Rusa.pdf

