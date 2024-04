Cientos de trabajadores de cuidados a domicilio en Escocia hacen huelga por justicia salarial

Partido Socialista de Escocia (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT)

Imagen: Los trabajadores de tres zonas municipales de Escocia han iniciado huelgas esta semana para exigir justicia salarial. Foto: Matt Dobson

Cientos de trabajadores de cuidados a domicilio están en huelga por justicia salarial. El Partido Socialista de Escocia ofrece todo nuestro apoyo a estos trabajadores en la lucha por un salario decente e igualitario que reconozca el trabajo vital y calificado que realizan los trabajadores de cuidados a domicilio.

El siguiente es el texto de un folleto del Partido Socialista de Escocia (CIT) que se distribuye en los piquetes y entre las comunidades locales:

Las huelgas en Falkirk, Renfrewshire y West Dunbartonshire son la punta del iceberg. La verdad es que los ayuntamientos escoceses han tratado vergonzosamente durante años a decenas de miles de trabajadores mal pagados, principalmente mujeres.

Estos son, en esencia, los mismos problemas que llevaron al levantamiento por la igualdad salarial en Glasgow en 2018: una huelga de 48 horas que cerró los servicios municipales y finalmente entregó £770 millones por 15 años de desigualdad salarial y de calificaciones.

Todo trabajador de atención domiciliaria sabe que el trabajo ha cambiado drásticamente, pero los salarios se han mantenido en niveles escandalosamente bajos. Debido a la creciente complejidad de las necesidades de los clientes, la administración de medicamentos, el aumento de la administración y el trabajo con servicios como NHS Scotland y trabajo social, las habilidades y experiencia del personal simplemente no están siendo reconocidas.

¿Qué otra opción queda sino hacer huelga hasta que los políticos y los altos jefes del consejo escuchen y actúen?

Como sabemos, la huelga es el arma realmente poderosa que tienen los trabajadores para lograr cambios. Como fue el caso en Glasgow en 2018, o la reciente ola de huelgas en 2022/23 en la que cientos de miles de trabajadores tomaron medidas, la huelga da resultados.

Todos los sindicatos involucrados deberían tratar de coordinar la acción lo más ampliamente posible. Incluyendo la organización de elecciones de huelga en otras zonas de Escocia donde abunda la desigualdad salarial. Suficiente es suficiente.

Los trabajadores necesitan y merecen aumentos salariales para hacer frente a la pesadilla del costo de vida y compensar años de salarios insuficientes.

Recorte a los políticos

Los políticos de todos los partidos representados en las cámaras del consejo –entre ellos el SNP y el Partido Laborista–, así como el parlamento escocés, son culpables de esta situación.

No han mostrado resistencia a la continua guerra contra el gobierno local. Afirman que no tienen otra alternativa. Sin embargo, una y otra vez los sindicalistas y socialistas han señalado el camino a seguir. Negarse a hacer recortes en el ayuntamiento, no establecer recortes en los presupuestos y unirse a los sindicatos y las comunidades locales para luchar por la financiación necesaria para la igualdad salarial y para gestionar todos los servicios que las comunidades necesitan.

Por eso necesitamos políticos que actúen en lugar de hablar. Si no están preparados para actuar en beneficio de nuestros intereses, entonces es necesario destituirlos y reemplazarlos con concejales, parlamentarios y parlamentarios que lo hagan.

Necesitamos urgentemente un nuevo partido de los trabajadores que una a sindicalistas y socialistas armados con un programa socialista.

Cada vez más sindicalistas están llegando a la conclusión de que los partidos políticos existentes que hacen recortes tienen pocas diferencias reales. Sólo la lucha de masas y una alternativa política genuina pueden derrotarlos.

El Partido Socialista de Escocia está encabezando, junto con la Coalición Socialista y Sindicalista Escocesa, un desafío socialista en las elecciones generales con sindicalistas combatientes como candidatos.

Nuestros miembros desempeñan un papel clave en los sindicatos de gobiernos locales en Escocia, incluso en Glasgow, donde UNISON de la ciudad de Glasgow ayudó a liderar la huelga por la igualdad salarial de 2018. socialismo

Defendemos la construcción de una sociedad socialista basada en la propiedad pública de las principales industrias y bancos, etc., bajo el control de la clase trabajadora.

El dinero está ahí. Apenas la semana pasada se descubrió que la riqueza de poco más de 2.000 de los multimillonarios del mundo había aumentado a más de 14 billones de dólares. Es hora de apoderarse de la riqueza de los ricos y de las grandes empresas y sólo el socialismo puede hacerlo.